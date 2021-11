LIVREDD: Abid Raja sier til VG at han var livredd da han skrev selvbiografien «Min skyld». Nå er boken stemt frem av landets mange bokhandlere som deres favorittbok i 2021.

Bokhandlerne: Abid Raja har skrevet årets beste bok

Norske bokhandlere har talt: Venstre-politiker Abid Raja (46) har skrevet den beste boken i år og vinner Bokhandlerprisen 2021. Selv var han livredd da han skrev boken.

– Tuller du?

Det var Abid Rajas første reaksjon på at norske bokhandlere har kåret hans selvbiografi «Min skyld» til årets beste.

– Ja, det kjennes uvirkelig Jeg tenkte at det må være en feil. Men nå må jeg innrømme at jeg kjenner meg løftet litt opp!

Boken har nå et totalopplag på 60.000 eksemplarer og har fått knallkritikker. Men da han skrev boken var han på et helt annet sted.

– Jeg var livredd, sier han til VG.

BOKHANDLER-TURNÉ: Abid Raja har tatt ørten selfier med bokhandlere i høst! – Da jeg var barn var det bibliotekarene som skapte leseglede hos meg. De og bokhandlerne er grunnstammen i litteraturformidling, og jeg er dypt takknemlig over å ha blitt løftet frem på denne måten av akkurat bokhandlerne, sier Abid Raja.

– Jeg var fryktelig redd for at det var for mye og for utleverende. Jeg tenkte at folk ikke orker å lese det, at de ikke orker å bruke tid på en sånn grinehistorie.

– Jeg var også redd for hvordan dette ville slå tilbake på meg. Mange, mange ganger holdt jeg på å slette ting. Jeg spurte meg selv: Hvordan kan jeg leve med at folk vet så mye om meg?

Nå vet han at han kan leve med det. I aller høyeste grad – og nå høres han nærmest ut som Knausgård:

– Vi eksisterer nå, men så eksisterer vi ikke mer.

– Så istedenfor å beskytte meg selv og holde igjen fordi jeg var redd, gamblet jeg på at det ville bety noe å være så dønn ærlig. At det ville gi folk håp om at du kan bli kvitt litt av skylden og skammen du bærer på – og at du kan snakke om de tabubelagte tingene, sier han.

– Og ettertid, med denne prisen og alle tilbakemeldingene, tenker jeg at det var riktig. Jeg føler meg helt mør på innsiden. Folk sier at det er rensende å lese boken, at de ikke klarer å stoppe å gråte og at min historie åpner noe i dem. Da tenker jeg at all frykten og tankene var verdt det.

GRÅT AV ASKEPOTT: Abid Raja får tilbakemelding om at mange gråter og blir berørt av å lese hans bok – og dette kjenner han seg igjen i. – Jeg har opplevd det mange ganger med teater, bøker og kino. Sist med den nye Askepott-filmen. Når hun sitter der med den siste nøtta – og sier noe om at nå er det bare meg, at hun må bli likt for den hun er. Da kjenner jeg meg igjen! Her med kona Nadia på den røde løperen.

For tilbakemeldingene har vært helt overveldende. Ifølge Abid Raja kommer det meldinger fra fra folk på gaten, bokhandlere over hele landet – og personlige meldinger fra folk i forskjellige aldre og samfunnslag.

– Jeg fikk et håndskrevet kort fra en 92 år gammel dame fra Bærum. Hun formidlet at hennes historie ikke var den samme som min, men at hun kjente seg så godt igjen. Folk sier at selv om de ikke har opplevd det jeg har, kjenner de likevel på noe av det samme.

– Det synes jeg er utrolig rørende, sier Raja.

Det er første gang på 19 år at en sakprosabok har fått Bokhandlerprisen, og det er første gang i historien at prisen deles ut av en kulturminister til den forrige kulturministeren.

Leder Anne Schiøtz i Bokhandlerforeningen kaller Rajas bok for både viktig og velskrevet.

– Dette var en leseopplevelse som overrasker og berører, og jeg håper boken får mange lesere, det fortjener den, sier Schiøtz i en pressemelding.

Abid Raja gravde dypt da han skrev boken, og det dukket opp mørke ting fra fortiden som han ikke visste om.

– Jeg hadde ikke lest min pasientjournal, og visste ikke at jeg ble forlatt på sykehuset som nyfødt og ble tatt vare på av de ansatte på sykehuset i flere måneder. Det er klart det har kostet, og jeg har grått mye underveis selv.

– Jeg liker ikke at folk synes synd på meg, jeg er en stor og svær fyr, men underveis i arbeidet med boken, har jeg kjent på mye empati med gutten Abid – og tenkt at dette fortjente han ikke.

– Jeg vet ikke, men noen har sagt at denne boken er det viktigste jeg har gjort, og det føles faktisk sånn nå. Jeg har gjort mye, men dette er det aller viktigste.

Men hvordan han skal feire Bokhandlerprisen, det aner han ikke.

– Jeg er ikke så god til å suge på karameller. Jeg fikk ikke så mye trening i det da jeg var liten. Jeg har latt gleder bare skli forbi, men denne vil jeg sutte på lenge.