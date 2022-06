FALT PÅ LITTERATURFESTIVAL: – Jeg føler meg kjempedum, sier Jan Guillou etter fallet som førte til at han brakk lårhalsen.

Jan Guillou brakk lårhalsen på norsk bokfest – skulle bære øl for Anne Holt

Sommeren starter med krykker, morfin og alkohol for den svenske forfatteren Jan Guillou (78).

– Jeg har forferdelig vondt og sitter hjemme bedøvd av morfin og alkohol, sier Guillou til svenske Aftonbladet.

Han forteller at ulykken skjedde da han skulle bære øl for sin forfatterkollega og gode venn Anne Holt under litteraturfestivalen på Lillehammer i starten av juni. De to hadde vært på scenen sammen og var ifølge Guillou på vei tilbake til hotellet for å feire.

– Jeg så at Anne bar på to øl og et vinglass, og sånn kan man jo ikke ha det. Jeg tok en av ølflaskene for henne.

Men da de kom til en trapp, snublet Guillou.

Hans refleks var å redde ølflasken.

– En gentleman slår jo ikke i stykker ølflasken bare fordi han faller. Så med en dyktig manøver klarte jeg å snu kroppen slik at jeg sparte ølflasken, men til gjengjeld landet jeg på hofta, sier Guillou til Aftonbladet.

– Jeg gjorde en feilprioritering som kostet meg dyrt.

For han klarte ikke å reise seg, og ambulanse måtte tilkalles. Ifølge forfatteren fikk han morfin på stedet og ble fraktet til Lillehammer sykehus der han ble operert.

Anne Holt bekrefter vennens ulykke, men kan avkrefte én ting.

SKAL FEIRE MER: Etter planen skal Anne Holt og kona Tine Kjær tradisjonen tro snart feire svensk midtsommer hos Jan Guillou og hans kone, Ann-Marie Skarp, men nå er det uvisst om det blir noe av.

– Det var ikke min øl, han bar sitt eget øl, ler hun.

– Men det stemmer at vi skulle opp på rommet å ta en nightcap, og siden han har så vondt i ryggen, bar jeg det meste. Han tok så sin egen ølflaske for å hjelpe meg, og ble gående rett bak meg.

– Så hørte jeg plutselig et smell – og der lå han, forteller Holt til VG.

Hun og kona Tine Kjær forsøkte å få ham opp.

– Men jeg skjønte fort at her var det gått en lårhals. Så jeg ringte ambulanse. Det ble en dramatisk avslutning på en ellers veldig hyggelig og vellykket kveld.