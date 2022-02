KOPIERT: En tidligere dømt russisk hacker som er utvist fra Norge skaper trøbbel for norske forlag og forfattere. Jørn Lier Horst, Vigdis Hjorth, Maja Lunde, Zeshan Shakar og Jo Nesbø er bare noen av forfatterne som er rammet.

Politiet får ikke stoppet lydboksvindel av norske forfattere

Politiet sliter med å få stoppet en tidligere dømt russisk hacker som det siste året har lagt ut tusenvis av lydbokkopier på nettsider som etterligner de norske lydboktjenestene.

– Saken er ubehagelig. Vi har brukt store ressurser på å få stanset dette det siste året, sier forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen i Lydbokforlaget til VG.

En rekke norske forlag og forfattere omfattes av det hun kaller svindel: To ganger har de fått stengt ned nettsider der det er lastet opp kopier av tusenvis av lydbøker som tilhører forlag som Aschehoug, Cappelen Damm, Gyldendal og Vigmostad & Bjørke.

Her ligger ulovlige kopier av lydbøker fra forfattere som Jo Nesbø, Maja Lunde, Jørn Lier Horst og en rekke norske og internasjonale forfattere ute til fri lytting.

Både Lydbokforlaget og Vigmostad & Bjørke anmeldte saken for snart et år siden.

Nå er to nye sider poppet opp.

TUSENVIS AV KOPIER: Når en side har blitt stengt ned, har det poppet opp en ny – med en liten endring i domenenavn.

– Vi ser at det er en intensitet i dette siden nettsidene stadig dukker opp med små endringer i domenenavn. Vi ser alvorlig på saken, slike saker er utfordrende for samfunnssystemene våre, sier etterforskningsleder Bård Teigen i Midt Vest politistasjonsdistrikt.

– Det er en person som er siktet, men vi kan ikke utelukke at det er andre involvert som har en større rolle i dette, sier Teigen.

I en kjennelse fra Telemark tingrett i juli i fjor ble mannen, som heter Nikita Volgin, pålagt å fjerne alle lydbøker fra nettstedet. Han ble også pålagt å utlevere datamaskiner og annet elektronisk utstyr, samt ilagt en bot på 15.000 kroner. I etterkant ble det foretatt beslag av politi og namsmyndighetene på en adresse i Telemark.

Saken ble omtalt i Dagens Næringsliv i juli i fjor. Der uttalte den siktede mannen følgende:

– Jeg med mine kolleger skal ødelegge hele bransjen med innspilling og salg av lydbøker.

Til VG sier han at dette ble sagt med humor.

– Jeg synes faktisk det er urettferdig at bransjen i et velstående land som Norge ikke kan tilby publikum et lite utvalg gratis lydbøker. Dette kan kalles et veldedig prosjekt, skriver Nikita Volgin i en epost til VG.

TIDLIGERE DØMT: Nikita Volgin (38) sier han er en av flere som står bak to nettsider med tusenvis av lydbøker utgitt på norske forlag. I 2011 ble han dømt for hacking i Russland.

Volgin er russisk statsborger og ble i 2020 utvist fra Norge i fem år i forbindelse med annen ulovlig virksomhet. I 2011 ble han av påtalemyndigheten i St. Petersburg dømt for hacking, ifølge Russian Legal Information Agency.

– Min rike erfaring med å lage og utvikle nettsider var nyttig for dette prosjektet, men saken fra 2011 har ingenting med dette å gjøre, sier Volgin.

Han svarer ikke direkte på VGs spørsmål som går på ulovligheten i «prosjektet» og politiets siktelse i saken - som blant annet handler om brudd på åndverksloven med en strafferamme på tre år.

– De fleste lydbøkene ble kjøpt via strømmetjenester og nettbutikker og deretter lagt ut på nettstedet, oppgir Volgin.

Han har ikke vist dokumentasjon på dette til VG.

På spørsmål om kjennelsen fra tingretten der han er pålagt å fjerne lydbøkene fra sidene, svarer han slik:

– Dessverre tror tingretten feilaktig at jeg eier dette prosjektet. Det tilhører ikke meg personlig, så jeg kan ikke være fullt ut ansvarlig for det. Vi har et team som jobber med prosjektet.

Han ønsker ikke å oppgi navn på disse.

Ifølge ham selv oppholder han seg i Kyiv i Ukraina.

TUSENVIS AV KOPIER: I skrivende stund ligger det tusenvis av ulovlige lydbokkopier på to forskjellige nettsteder.

– Det internasjonale tilsnittet på saken, gjør det komplisert. En av sidene ble stengt fra en server i Hongkong, en annen fra USA. Mannen selv befinner seg selv utenfor Schengen, opplyser politiet til VG.

– Sidene som vi forsøker å få stengt ned driftes fra flere steder i verden. Vi har tatt kontakt med de som eier domenenavnene for å få de to nye sidene stengt ned, men dette er tidkrevende og komplisert. Det er også mye nytt å sette seg inn i for oss, sier etterforskningsleder Bård Teigen.

Forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen i Lydbokforlaget som driver lydbokstrømmetjenesten Fabel mener det er fortvilende at saken ikke er løst.

FORTVILET SITUASJON: Det er gått snart et år siden de første lydboksidene med ulovlige kopier dukket opp. Her forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen i Lydbokforlaget.

– Vedkommende ser ut til å ha tilegnet seg lydbøker på ulovlig vis fra forskjellige kilder. Dette er ikke bare et problem for oss, men for hele forlagsbransjen og forfatterne som taper inntekter, sier Vasseljen.

Lydbokforlagets advokat Mathias Lilleengen ved Bing Hodneland advokatselskap, har nylig purret på politiet og vil ha fortgang i etterforskningen.

– Vi forstår at det ville vært enklere for politiet om den som står bak ikke var utvist fra Norge, men virksomheten hans er rettet mot Norge så vi forventer at politiet og namsmyndighetene gjør det de kan for å fravriste ham de ulovlige lydbokfilene han sitter på.

– Rettighetshaverne som er skadelidende er nå frustrerte over politiets treghet i saken, sier Lilleengen.

Ifølge advokaten dreier det seg om rundt 4000 ulovlige filer.

PURRER: Advokat Mathias Lilleengen vil ha fortgang i etterforskningen.

Han understreker at den eller de som står bak sidene oppgir falsk informasjon.

– Personen bak de ulovlige sidene har oppført falske kontaktdetaljer og forskjellige forlag som ansvarlig for sidene. Forlag som selvfølgelig ikke har noe med dette å gjøre.

– Forhåpentligvis vil de fleste som finner nettsiden forstå at det er ulovlig virksomhet og ikke laste ned ulovlige filer, sier Lilleengen.

Politiet bekrefter at saken nylig ble purret på etter at to nye sider er opprettet.

– Det handler om både identitetstyveri, bruk av firmainformasjon på de ulovlige sidene, samt grovt brudd på åndsverkloven med en strafferamme på inntil tre år, sier etterforskningsleder Bård Teigen ved Midt Vest politidistrikt.

Ifølge den siktede selv er dette et «veldedig prosjekt», men politiet har andre hypoteser rundt motivet for å laste opp tusenvis av gratis lydbøker på nett.

– Det kan dreier seg om økonomisk gevinst generert av klikk og reklame, eventuelt pengedonasjoner. Det kan også handle om å opparbeide seg kunnskap – og høste ære og kred i visse miljøer. Det siste kan være et hevnmotiv, at vedkommende vil ødelegge for noe eller noen, slik han selv har uttalt i media, sier Teigen.

Han har ikke vært borte i noe lignende.

– Vi må kunne si at dette er nytt for oss, sier han til VG.

På kritikken fra Lydbokforlaget og advokat Lilleengen om at dette går treigt, svarer han at slik:

– Internettbasert kriminalitet på dette nivået er krevende å etterforske og vil følgelig ta tid, og det at aktørene formentlig befinner seg i utlandet, gjør det komplisert.

Politiet har ransaket og sikret seg beslag i saken. Det er hentet inn dokumentasjon rundt aktivitet på nettsiden, samt det er foretatt avhør.

Niktia Volgin hevder overfor VG at forfatterne selv ikke er i mot å ligge ute til gratis nedlasting, men leder Eystein Hanssen i Forfatterforbundet sier dette er bare tull.

FORFATTERFORBUND: Leder Eystein Hanssen i Forfatterforbundet mener forfatternes rettigheter misbrukes grovt på nettsidene med gratiskopier.

– Det kan vi på det sterkeste avvise. Ingen norske forfattere ønsker å bli misbrukt på en piratside, sier Hanssen.

Han har sett nærmere på saken på vegne av sine forfattermedlemmer.

– Vi er opptatt av våre medlemmers rettigheter og beskyttelsen av opphavsretten. Her misbrukes disse rettighetene grovt, og det er svært problematisk at to nye sider er aktive. Dette påfører forlag og forfattere betydelige økonomiske tap – og burde for lengst ha vært stoppet, sier Hanssen til VG.