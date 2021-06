KRANGELEN FORTSETTER: Jørn Lier Horst vant i Tingretten, men krangelen mellom ham og Gyldendal fortsetter. Foto: Heiko Junge, NTB

Jørn Lier Horst: − Taper over 200.000 kroner i måneden

Jørn Lier Horst anslår at han taper over 200.000 hver eneste måned som følge av lydboktvisten med sitt gamle forlag Gyldendal.

Av Camilla Norli

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Forfatteren ble i slutten av april frifunnet i rettssaken mellom ham og Gyldendal og Lydbokforlaget: Oslo tingrett mener han hadde full rett til å si opp lydbokkontrakten med forlagene. Forlagene har anket saken videre til lagmannsretten.

Frem til rettskraftig avgjørelse er ingen av de omstridte lydbøkene til Jørn Lier Horst, og heller ikke de aktuelle lydbøkene til de syv andre forfatterne som er berørt av tvisten, tilgjengelig for strømming i noen lydboktjenester.

Jørn Lier Horst sier til VG at han taper flere hundre tusen kroner hver eneste måned så lenge ikke bøkene kan strømmes.

TAPER PENGER: Jørn Lier Horst og noen av de andre Strawberry-forfatterne Thomas Enger (f.v.), Unni Lindell og Tom Egeland anslår at de til sammen taper minst en halv million i måneden på grunn av tvisten med Gyldendal og Lydbokforlaget. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

– Jeg går glipp av inntekter på mellom 200.000 og 250.000 hver måned bare på disse lydbøkene. Jeg lider jo ingen nød og kan fint stå i det økonomiske tapet, men er ikke alene om dette, sier Jørn Lier Horst som er en av Norges aller best betalte forfattere. I 2019 dro han inn over 15 millioner kroner på bøkene sine.

Og akkurat nå er hans siste krim «Sak 1569» den aller mest strømmede boken i Storytel.

– Men du finner ingen av bøkene mine fra før 2015 i noen av strømmetjenestene. Det har oppstått et vakuum som følge av tvisten, sier Jørn Lier Horst.

Forfatterforeningen mener det er uheldig for både forfattere og lyttere at titlene ikke kan strømmes – og har derfor foreslått en midlertidig løsning i et brev til partene.

Her foreslår de at de aktuelle lydbøkene gjøres tilgjengelig for strømming inntil det foreligger rettskraftig avgjørelse i søksmålet.

«Forfatterne får utbetalt sine andeler av inntektene fra slikt salg, mens den delen av inntektene som skal gå til forlaget, settes av på en egen konto eller lignende og betales ut først når det foreligger endelig avgjørelse i søksmålet.», skriver Forfatterforeningen i brevet.

VIL LØSE PROBLEMET: Leder i Forfatterforeningen, Heidi Marie Kriznik, har foreslått en midlertidig løsning som gjør at forfatterne får inntekter, lytterne får tilgang til lydbøkene – og at inntektene til forlaget fryses og betales ut når rettstvisten er over. Foto: Espen Tollefsen

– Vi synes det er uheldig at titlene holdes tilbake av forlagene med henvisning til uavklarte rettighetsforhold og har prøvd å hjelpe partene med en midlertidig løsning som gjør at forfatterne får betalt og lytterne får tilgang, bekrefter leder Heidi Marie Kriznik i Forfatterforeningen til VG.

Men forslaget er ikke blitt godt mottatt hos Gyldendal som nekter å bli med på løsningen.

– En slik midlertidig avtale er i strid med bokbransjens normalavtale, sier strategidirektør Einar Ibenholdt i Gyldendal som foreslår en helt annen løsning på dette:

Nemlig at Jørn Lier Horst og de andre forfatterne trekker oppsigelsene av lydbokkontraktene – altså det hele denne krangelen startet med.

– Vi har foreslått at forfatterne trekker oppsigelsene av lydbøkene sine og dermed tillater originalforlagene å strømme disse bøkene. Dette innebærer jo at forfatterne får alle pengene sine. Den eneste som taper på den løsningen er Strawberry Publishing som da ikke får rettighetene til forfatternes bøker, sier strategidirektør Einar Ibenholt til VG.

Jørn Lier Horst bare fnyser av dette.

– Det finnes ingen rasjonell grunn til å ikke gå med på forfatterforeningens forslag som ivaretar både forfattere, lesere og forlag. Dette er en usmakelig oppvisning i forfatterfiendtlighet fra Sehesteds Plass, mener Lier Horst som mener Gyldendal driver med press:

– Gyldendal forsøker altså å presse oss forfattere til å trekke oppsigelsen, ved med vilje å sørge for at vi taper våre inntekter i mellomtiden.

RETTSSAK: Jørn Lier Horst har som tidligere politimann vært i retten mange ganger, men aldri som den som er saksøkt. Her med sin advokat Jon Wessel-Aaspå vei inn i Oslo tingrett tidligere i vår. Gyldendal har anket saken til lagmannsretten. Foto: TORE KRISTIANSEN

Einar Ibenholt vil ikke gå med på at Gyldendal er forfatterfiendtlige.

– Nei, jeg minner om at det er Jørn Lier Horst og de andre forfatterne som startet denne saken med å si opp lydbokavtalene med oss. De sa opp fordi de mente de tjente for lite penger på lydbøkene sine.

– Så dere tenker at det er til pass for dem at de nå tjener ingenting på de omstridte bøkene?

– Nei, men vi tenker at det ikke var vi som begynte dette og at de var klar over risikoen. Dette er snakk om oppegående aktører med god advokathjelp som faktisk har gått inn og sagt opp en avtale. De måtte regne med å bli utfordret.

BARE ÉN LØSNING: Strategidirektør Einar Ibenholt (t.h) foreslår at forfatterne trekker oppsigelsene av lydbokavtalen med Gyldendal og Lydbokforlaget. Til venstre forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen i Lydbokforlaget. Foto: TORE KRISTIANSEN

– Men dersom de trekker oppsigelsene og lar oss strømme bøkene, vil alle forfatterne få pengene sine og ingen vil lide noen skade. Bortsett fra deres nye forlag, Strawberry, de vil ikke få noe – og det er det vi mener dette handler om, sier Ibenholt.

– Men da ville dere vel heller aldri ha møttes i retten i utgangspunktet – og det ville ikke vært noen sak?

– Det kan du si, men vi mener ikke dette handler om noe forfatteropprør, men en kamp som er initiert av Strawberry for å sikre dem utgiverrettigheter, sier Ibenholt.

Forfatterforeningen: Henger ikke på greip

Administrerende direktør Even Alexander Henriksen i Strawberry Publishing mener dette er feil:

– Det fremstår litt desperat når Gyldendal vil gjøre Strawberry til syndebukk. Denne saken handler om forfattere som protesterer mot Lydbokforlaget og Gyldendal. Jeg skjønner at det er ubehagelig, men det er fint om de holder seg til saken.

Forfatterforeningen mener Gyldendals argumenter ikke henger på greip.

– Vi opplever ikke så mye velvilje fra forlaget her, og det blir ikke riktig å skylde på normalkontrakten. Forfatterforeningen holder normalkontrakten høyt, og den begrenser ikke muligheten til å få til en midlertidig avtale mens en rettstvist pågår, sier forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik.

– Denne konflikten har mange lag og mange interesser fra både Strawberry, Gyldendal og forfatterne, men det som er faktum nå er at forfatterne ikke får betalt, lytterne får ikke tilgang – og vi mener det er fullt mulig å løse dette.