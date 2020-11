BESTSELGER: Sophie Elise Isachsens bok «Ting jeg har lært» selger mest i Norge akkurat nå. Foto: Frode Hansen

Til topps: Nå selger Sophie Elise mest i Norge

Sophie Elise Isachsen (25) går i dag helt til topps på den norske bestselgerlisten - og selger mest av alle bøker uansett sjanger.

Nå nettopp

Akkurat nå er det Sophie Elise som selger mest bøker i Norge. Boken «Ting jeg har lært» selger mer enn «Kongen forteller» av Stanghelle, mer enn bestselgeren «Hekneveven» av Lars Mytting - og mye mer enn Jo Nesbøs siste krim «Kongeriket».

– Det er supergøy, og veldig uventet. Det betyr mye for meg, sier Sophie Elise Isahcsen til VG.

Les VGs anmeldelse av boken her: Skarpt om skam og fitte

Forlaget Strawberry Publishing opplyser til VG at de akkrat har trykket på knappen for et tredje opplag - og er oppe i et totalopplag på 30.000 bøker. Med et stort forhåndssalg og god fart ut av butikk denne første uken i salg, danker den ut alle andre bøker.

Men ikke tro at Sophie Elise feirer av den grunn:

– Nei, jeg pleier ikke å feire. Og nå er det jo corona også, så det blir dårlig med det, sier Sophie Elise som uansett er veldig fornøyd med å klatre forbi andre store forfatternavn på boklista.

Ikke bare topper hun salgslisten for generell litteratur, men da VG ba Bokhandlerforeningen lage en toppliste over alle bøker den siste uken uansett sjanger, havnet Sophie Elise også helt på topp. Her legger hun seg foran bestselgere som Frode Øverlis nye Pondus-bok og Lars Myttings storselger «Hekneveven».

Sjekk hele lista lenger ned i saken!

– Det er jo virkelig hard konkurranse og mange store forfattere som er ute med bøker denne høsten, så det er supergøy å være helt der oppe. Det viser jo at folk liker det jeg skriver, og det er det som betyr mest for meg, sier Sophie Elise.

Fitteskam

Hun fikk terningkast 5 av VGs anmelder som mener boken byr på en «hel rekke skarpe observasjoner om skammens altoppslukende vesen, og vil kunne utfordre mange av fordommene som finnes der ute om Sophie Elise». Men boken fikk hardere medfart i Dagbladet som mener at Sophie Elise ved å fokusere så mye på sin egen «fitteskam», «står i fare for å påføre unge jenter skam over noe som kanskje ikke er et tema».

les også Sophie Elise om å ha operert underlivet: – Det var så skamfullt

Selv blåser Sophie Elise en lang en i slike tilbakemeldinger som at hun gjør mer skade enn gagn.

– Ja, og så? Hva er alternativet? Skulle jeg holdt kjeft om alt som kanskje kan være skadelig? Jeg velger å være åpen, og jeg har behov for å være åpen. Og 95 prosent av tilbakemeldingene fra leserne er positive. De sier at de føler seg sterkere, mindre alene og mer trygg på seg selv etter å ha lest boken. Så jeg omfavner det, og ikke de fem prosentene som mener jeg har bikka over når det kommer til å operere utseende og slike ting.

– For du har en del kritikere som blant annet mener du er et farlig forbilde?

– Ja, det kommer det alltid til å være. Men dette er ikke en bok om operasjoner, det er en bok om skam, kvinnelige forbilder og seksualitet. Uansett tåler jeg kritikk for at det jeg skriver er moralsk uforsvarlig. Det jeg ikke tåler, er kritikk av språket. Så lenge kritikerne sier den er godt skrevet, er jeg fornøyd. For jeg mener selv at den er bra skrevet, sier Sophie Elise til VG.

Influencerne selger

MORALSK UFORSVARLIG? Sophie Elise sier hun ikke bryr seg om kritikere mener det hun skriver er moralsk uforsvarlig. Men hun tåler ikke kritikk av språket i boken. Foto: Frode Hansen

VGs bokanmelder Oda Faremo Lindholm mener Sophie Elises bok skiller seg ut fra flere av høstens mange influencer - og kjendisbøker fordi den ikke føles formålsløs. Hun er ikke i tvil om hvorfor Sophie Elise Isachsen selger så godt.

– Isachsen har helt uavhengig av utgivelsene sine opparbeidet en stor følgerskare og interesse rundt seg, hun har enormt med følgere i sosiale medier og dermed også mer effektive markedsføringsmuligheter enn de fleste forlagshus og forfattere kan drømme om. Kombinasjonen av interesse og den typen synlighet, med gode anmeldelser på toppen, resulterer naturlig nok i stort boksalg, sier Faremo Lindholm.

les også Influencerboom i bokbransjen: «Samme hvor drit boken er, selger den bra»

Også Mads Hansens bok «Min instastory», samt Bård Tufte Johansen og Atle Antonsens bok «Bård og Atles gode råd og absolutt alt» ligger inne på topp ti-lista over de mest solgte bøkene uansett sjanger denne uken. På salgslisten for generell litteratur, ligger også Victor Sotbergs bok «Bare Victor» og S. Staysman Thorbjørnsens «Øl hele året» på topp 15.

VGs anmelder mener at det som kjennetegner de såkalte influencer- og kjendisbøkene, først og fremst er stor variasjon i kvalitet.

– Og i så måte blir dette en type bøker forlagshusene ofte pumper ut fordi de vet interessen rundt forfatterne allerede er der, og at disse bøkene vil selge godt. Og det har de jo rett i, gitt at salgslistene ser ut som de gjør, sier Faremo Lindholm.

Sophie Elise vil være forfatter

Selv sier Sophie Elise Isachsen til VG at hun helst vil bli omtalt som en forfatter, og ikke en influencer-forfatter.

– Jeg ser ikke på meg selv som en influencerforfatter - mange av disse får jo noen andre til å skrive boken for dem. De brenner ikke for språk, bøker og historieformidling slik jeg gjør. Jeg har lyst til å være forfatter - helt enkelt.

– Nå kan du vel kalle deg det?

– Ja, jeg håper det. Det er en skummel ting å kalle seg. Men det å gi ut bøker, er ikke noe jeg har bestemt meg for å gjøre. Jeg skriver fordi jeg har noe jeg vil skrive og fortelle.

– Du er blitt kalt Norges farligste forbilde, hvordan tror du selv at unge jenter vil oppfatte denne boken?

– Jeg tenker først og fremst at den ikke bare er for unge jenter, men også for gamle. Selv tenker jeg at istedenfor å gi jenter komplekser, tror jeg mange vil føle seg bra av å lese den. Personlig synes jeg det er befriende at forfattere er åpne, og jeg ser på boken litt som en intim samtale med en venninne, sier Sophie Elise.

Av høstens bøker, trekker hun frem både Linn Skåbers «Til de voksne» og Maja Lunde og Lisa Aisatos «Solvokteren» som to favoritter blant de norske bøkene. Men hun leser mest amerianske bøker.

– Akkurat nå leser jeg «The Rules Do Not Apply» av Ariel Levy. Den er veldig bra.

Disse bøkene solgte aller mest i Norge denne uken - uansett sjanger:

1. Ting jeg har lært av Sophie Elise Isachsen

2. Hey nineteen Frode Øverli

3. Kongen forteller av Harald Stanghelle

4. Hekneveven av Lars Mytting

5. Speilmannen av Lars Kepler

6. Bård og Atles gode råd om absolutt alt

7. Min instastory av Mads Hansen

8. Bare en mor av Roy Jacobsen

9. Solvokteren av Maja Lunde og Lisa Aisato

10. Verdenshistorien av Terje Tvedt

Publisert: 06.11.20 kl. 09:32

Les også