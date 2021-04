SAKSØKT: Jørn Lier Horst sa opp avtalen med Gyldendal og Lydbokforlaget, spilte inn flere lydbøker på nytt - for så å legge dem ut for salg med Strawberry Publishing som forlag. Foto: Tore Kristiansen

Gyldendals advokat: − Helt uvanlig, veldig aggressivt – og det ser veldig suspekt ut

Hvis forfatter Jørn Lier Horst får medhold i saken mot Gyldendal og Lydbokforlaget, kan det utløse en situasjon helt ute av kontroll, mener forlagenes advokat, som også var nådeløs mot Strawberry og Jørn Lier Horsts metoder.

– Helt uvanlig, veldig aggressivt – og det ser veldig suspekt ut, var noen av beskrivelsene Gyldendal og Lydbokforlagets advokat John S. Gulbrandsen brukte om Strawberry Publishing og Jørn Lier Horsts metoder for å skaffe lydbokrettigheter.

VG følger saken mellom Gyldendal/Lydbokforlaget og forfatter Jørn Lier Horst som nå pågår i Oslo tingrett. Rettssaken er inne i sin siste dag.

Hovedspørsmålet i rettssaken er om Jørn Lier Horst hadde rett til å si opp lydbokkontrakten med Lydbokforlaget og Gyldendal – for så å spille inn lydbøkene sine på nytt og utgi dem på et annet forlag.

Lydbokforlaget og Gyldendal mener at det kan han absolutt ikke – og det er derfor de har gått til sak.

Forlagenes advokat John S. Gulbrandsen påpekte i sin prosedyre at dersom Jørn Lier Horst får medhold, vil det føre til kaos:

– Da vil jo alle forfattere kunne si opp avtalene sine, og vi vil få en situasjon som er helt ute av kontroll, sier Gulbrandsen og viser til at selv en bestselger som Jørn Lier Horst i dag selger mindre en 300 eksempler i stykkpris.

NÅDELØS: Gyldendal og Lydbokforlagets advokat, John S. Gulbrandsen i SANDS advokatfirma. Foto: Tore Kristiansen

– Ute etter et bestselgerlag

For et av de sentrale punktene i saken er tolkningen av en setning i lydbokkontrakten der det står at både forlag og forfatter kan si opp avtalen dersom det er solgt mindre enn 300 eksemplarer i løpet av det siste året.

– Men det er ingen ting i denne saken som tilsier at «eksemplarer» ikke inkluderer både nedlastning og strømming. Det omfatter også lytting i strømmetjenester. Det er ingen grunn til at det ikke skal gjøre det, tvert imot. Og derfor er det ikke noe grunnlag for Jørn Lier Horst å si opp lydbokkontrakten, sier forlagenes advokat John S. Gulbrandsen i sin prosedyre.

Gulbrandsen sa videre at det ikke er tvil om hva som er bakgrunnen for oppsigelsen.

– Strawberry publishing samler de bestselgerforfatterne man klarer å nappe ut av markedet og setter de inn i strømmetjenestene. Fordi de vet at det gir profitt, bare se på hva Fabel har tjent på Jørn Lier Horst. De er ute etter et bestselgerlag, en superliga. I dette tilfellet er det det det de prøver å bygge opp. Det er ikke forbudt å gjøre dette, men det gjøres på en måte slik at man blir skremt av metodene, sier Gulbrandsen i retten.

Han viste til forklaringen Cappelen Damm-sjef Tom Harald Jenssen kom med tidligere i rettssaken – der han leste opp en e-post fra en av Strawberry-forleggerne og medeierne.

– Veldig suspekt

– I denne e-posten tillot Magnus Rønningen seg å si at ikke Cappelen Damm skulle ta inn titler fra Fabel (strømmetjenesten til Lydbokforlaget og Gyldendal), men at Strawberry skulle få de ut og tjene mer på det. Jeg skjønner godt at Tom Harald Jenssen reagerer, for dette er helt uvanlig, veldig aggressivt – og det ser veldig suspekt ut.

Strawberry-forlegger Magnus Rønningen uttalte til VG i går at han ble overrasket over at «private mailer ble røpet under rettssaken».

Jørn Lier Horst kommenterer påstandene fra Gyldendals advokat slik via e-post:

– Denne saken har vist det sanne ansiktet til mastodontene i bokbransjen. Aktører som Gyldendal og Cappelen Damm har vært godt vant med å kontrollere alle ledd i bransjen. Saken handler om at de har skodd seg på å låse oss forfattere inne i sine egne strømmetjenester, og ikke latt oss få tilgang til hele det voksende bok-strømmemarkedet, sier Horst som ikke liker å bli beskyldt for å ha skjult agenda.

– Gjennom saken er det bare blitt enda mer hårreisende å være vitne til at disse griske og trege gigantforlagene samtidig forsøker å spille rollen som litteraturens beskyttere og at de tillegger meg og utfordrer-forlaget Strawberry skjulte agendaer.

– Det finnes ikke noe smutthull

Gyldendals advokat påpekte i sin prosedyre at Jørn Lier Horst selv i sin forklaring sa at han lette etter muligheter for å komme seg ut av lydbokavtalen med Gyldendal og Lydbokforlaget.

VITNET: Jørn Lier Horst avga forklaring i rettssaken mellom ham og Gyldendal/Lydbokforlaget onsdag – der han blant annet forklarte at han følte seg innestengt i Lydbokforlaget. Foto: TORE KRISTIANSEN

– Og han fant dette som av noen er blitt kalt et smutthull i avtalen. Selvsagt forsto også Lier Horst at denne setningen om 300 eksemplarer er en overlevning fra en annen tid og et annet marked – for Jørn Lier Horst selger i dag langt mer enn 300 eksemplarer gjennom strømming og lytting. Det finnes ikke noe smutthull i avtalen, sier Gulbrandsen.

Han viste også til at selv Jørn Lier Horst, en av Norges største bestselgere, selger under 300 eksemplarer av lydbøker i stykkpris, altså cd eller lybokfil, i dag.

– Så da kan vi jo anta at det i alle fall også gjelder for forfattere som selger mindre enn Jørn Lier Horst. Men de selger langt mer gjennom lytting i strømmetjenester.

Jørn Lier Horsts advokat Jon Wessel-Aas starter sin prosedyre når rettssaken er i gang igjen etter lunsj. VG oppdaterer.

For første gang i historien saksøker Gyldendal en av sine forfattere.

Jørn Lier Horst synes det er forfatterfiendtlig at Gyldendal/Lydbokforlaget går til sak mot sin egen forfatter. Han mener han er i sin fulle rett til å ta tilbake rettighetene sine og selge disse bøkene. Nå krever han også erstatning fra Gyldendal/Lydbokforlaget for å ha lidd økonomisk tap som følge av tvisten.

Lier Horsts forklaring i retten onsdag formiddag utløste full krangel.

Han hevdet under ed at motpartens advokat Mathias Lilleengen formulerte oppsigelsen det nå strides om i retten. Dette mener Lilleengen er direkte feil.