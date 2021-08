KNUSENDE ÆRLIG: Per Heimly holder ikke tilbake i boken om hans avdøde venn Ari Behn. Han forteller VG hvordan boken ble til i fotostudioet sitt. Foto: Rodrigo Freitas

Deler de siste tekstmeldingene fra Ari Behn: − Det er veldig utleverende

Per Heimly (49) var en av Ari Behns nærmeste venner. Nå åpner han opp om de siste dagene med sin «blodsbror» i sin nye bok.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er første juledag i 2019. Ari Behn og Per Heimly har snakket mye sammen de siste ukene, senest på telefonen morgenen før. Stemningen er fortvilet.

Per vet at Ari ikke har det bra, men er overbevist om at han vil kose seg med familien i julen. Så ser han et tapt anrop fra Ari Behns bror, Espen Bjørshol.

– Jeg skjønte det ikke var bra, sier han.

Broren til Ari ringte aldri Per. Så han ringte varsomt opp igjen.

– Og så sier broren rett ut at Ari er død.

VG har vært i kontakt med Ari Behn sin far Olav Bjørshol. Han har ikke kommentar til saken.

les også Per Heimly: – Noen ganger er smerten i hjertet for stor

Et eksplisitt innblikk

En hel nasjon tok farvel med Ari Behn da han ble bisatt i Oslo domkirke 3. januar i fjor. Per Heimly var en av forfatterens nærmeste venner, og han har tidligere delt åpent om hvordan han prøvde å få Behn på bedre tanker i de siste dagene av hans 47 år gamle liv.

I den nye boken «Blodsbror – historien om Ari Behn og Per Heimly», som omhandler deres nære vennskap, deler Heimly også for første gang de siste tekstmeldingene mellom de to vennene før Behn døde. Meldingene inneholder alt ifra dype støtteerklæringer til enkle forslag om at de to skal spise lunsj.

Les VGs anmeldelse av boken her: Trist som faen!

To dager før Ari tok livet sitt sendte Per han en gladmelding. Han hadde drømt at Ari hadde farget håret svart.

Ari sender en tommel opp og et kyssende smilefjes tilbake, akkompagnert av et bilde. Håret er fortsatt grått.

«Alone in Paradise», skriver Ari.

«Mr White», skriver Per tilbake.

«Mmm», svarer Ari.

PERSONLIG: Fotografen Per Heimly gir leserne et dypt og intimt innblikk i vennskapet han delte med forfatteren og kunstneren Ari Behn opp gjennom en årrekke. Foto: Rodrigo Freitas

Til VG forteller Heimly at han synes det er viktig å dele meldingene for å vise hvor nært vennskapet deres var.

– Så ekte og sant som mulig, sier han.

Men den ferske forfatteren er ærlig om at det er ubehagelig å dele noe så personlig og har gått mange runder med seg selv. Heimly har vurdert å trekke boken «tredve ganger», som han selv sier.

Han hadde aldri gått gjennom meldingene hvis ikke Ari hadde bedt Heimly skrive boken om livet hans.

– Hadde du noen betenkning angående delingen av meldingene?

– Det er veldig utleverende både for meg og Ari, men innholdsmessig føltes det viktig å få med.

– Det viser vår sjargong og humor, som gjør at man forstår boken bedre.

les også Ari med egne ord

Brobyggeren og brobrenneren

Heimly understreker at han vil bruke boken for å vise at kompisene hadde det mye gøy.

– Før det ble tungt de siste årene, så koste vi oss grådig.

De møttes gjennom en kompis på 90-tallet, fant raskt tonen og det tok ikke lang tid før de to ble nære venner.

Hva som er det mest minnerike de har opplevd, er umulig for han å svare på. I mange år levde de som om livet var en stor fest.

– Det er derfor boken er blitt så lang, sier Heimly.

BRAKSUKSESS: Ari Behn sin første novellesamling fikk terningkast seks av VG’s anmelder. Her er den avdøde forfatteren avbildet med en venn og tatoveringen han tok til minne om anmeldelsen. Foto: Helge Mikalsen

Før Ari ble kjent med novellesamlingen «Trist som faen – fortellinger» i 1999, pleide Ari å beskrive seg selv om «en enkel kar fra Moss», ifølge kompisen.

Boken fikk terningkast seks av VG, som Ari tatoverte på armen som et varig minne.

Heimly derimot var en kompromissløs, festglad og suksessfull fotograf som «investerte i livserfaringer» ifølge han selv.

Men når Ari sin karriere gikk oppover, begynte livet til Heimly å spore av.

– Jeg ble slått personlig konkurs, hadde samlivsbrudd og mistet mange jobber.

Han forteller at Ari ble en sosial brobygger, mens Heimly ble en angerfull brobrenner.

les også Fiaskoenes mester

«Vet. Jobber med det nå»

Ari Behn og prinsesse Märtha Louise (49) ble skilt i 2016 etter 14 års ekteskap. Det var en stor omveltning, og Heimly beskriver i boken hvordan han prøvde å hjelpe kompisen gjennom bruddet.

Han sier de hadde et symbiotisk vennskap, og de gjorde hverandre gode når den andre hadde det dårlig.

I tiden etter bruddet fikk Ari etter hvert fysiske plager, ifølge Heimly.

Hvor vondt Ari hadde det, kommer frem i tekstmeldingene mellom de to kompisene.

«Min bror. Er litt ute å kjøre ...» skriver Ari til Per i en tekstmelding.

Ari har smerter i øret og har hatt et svimmelhetsanfall, skriver han.

Heimly prøver å muntre han opp, og foreslår samtidig en real fest.

«Du må ta kontroll over kroppen din og gi faen i symptomer og bli et vilt dyr igjen.» skriver Heimly, og legger til noen hjerter.

«Vet. Jobber med det nå» svarer Ari.

VG har vært i kontakt med prinsesse Märtha Louises manager og rådgiver Carina Scheele Carlsen. Hun ønsker ikke å kommentere boken til Per Heimly.

DYPT SAVN: «Blodsbroren» til Ari Behn, Per Heimly, minnes kompisen Ari Behn. Som fotograf har han et stort arkiv og mange bilder av sin avdøde venn. Foto: Rodrigo Freitas

Heimly skriver i boken at Ari også slet med psyken den siste tiden før han døde.

Sommeren 2019 er Ari ærlig etter at Heimly har sendt en melding og sagt at han er bekymret. Han prøver å muntre opp kameraten.

«Ikke mere overtenking nå. Men det kommer andre gode tider. Det gjør det alltid.» skriver Heimly, ifølge boken. Han prøver å være positiv.

«Elskede kjære bror!!! Du står meg aller nærmest ...» skriver Ari videre.

«Hjelper alt du sier».

les også Per Heimly om den siste samtalen med Ari: Prøvde å få ham til å holde ut

Julen 2019 fikk en brå slutt

Per Heimly trodde ikke det skulle ende med at Ari tok sitt eget liv. Han avslører at han snakket med familien om Aris lidelser i det kompisen tok livet sitt første juledag.

Samme kveld får Heimly den tunge og uventede beskjeden.

– Det er en så absurd situasjon.

– Man blir nærmest ufølsom, sier han.

MINNES: Per Heimly forteller at han har gått mange runder med seg selv da han lagde boken om Ari Behn. Selv om det var utfordrende synes fotografen det var viktig å gjengi deres vennskap så ærlig som mulig. Foto: Rodrigo Freitas

Julen tok brått slutt. Og dødsfallet ble offentlig dagen etter.

Heimly beskriver situasjonen og mediedekningen som surrealistisk. At kompisen er borte, vil ta lang tid å bearbeide.

– Jeg skjønner ikke helt at han er borte, selv om arbeidet med boken har tvunget meg til å langsomt begynne å forstå det, sier han.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.