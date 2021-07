DØD: Irske Lucinda Riley, her under et møte med VG i Oslo i 2014. Foto: CATHERINE GONSHOLT IGHANIAN/VG

Sønnen fullfører Lucinda Rileys siste bok

Suksessforfatter Lucinda Riley døde før hun fikk avsluttet romanserien «De syv søstre». Fansen får likevel løsningen på bokmysteriet.

Nyheten om den irske forfatterens bortgang 11. juni, ble mottatt med sorg og fortvilelse hos henne mange tilhengere verden over. Riley døde fire år etter at hun fikk kreftdiagnosen.

Syv har gått siden bestselgerforfatteren ga ut første bok i serien «De syv søstre», som har toppet i Norge og en rekke andre land.

Planen var at den syvende boken, som ble lansert i vår, skulle være den siste. Men like før bokslippet overrasket Riley leserne med å opplyse om at det ville komme enda en bok.

Først i bok nummer åtte ville leserne få svar på seriens store mysterium – nemlig hvem er Pa Salt, adoptivfaren til søstrene, som alle har fått sin egen bok – den ene med handling i Norge.

– Min store nyhet er at det kommer en åttende bok som får navnet «Atlas, historien om Pa Salt», og den utgis til neste år, informerte Riley i april.

Syv uker senere kom nyheten om at Riley var død – 55 år gammel.

Betrodde hemmeligheten

Selv om Riley ikke selv får oppleve å se verket sitt fullført og plassert i butikkhyllene, kan de etterlatte nå opplyse om at bok nummer åtte blir en realitet – om enn litt senere enn det Riley selv hadde planlagt.

I en kunngjøring, som VG har fått tilsendt, opplyses det at Riley før hun døde skrev flere viktige passasjer i tillegg til detaljerte notater om historien.

«Hun uttrykte et klart ønske om at hennes eldste sønn, Harry, skulle fullføre serien hvis det verste skulle skje», skriver familien.

«Vi kan i dag bekrefte at «Atlas: Historien om Pa Salt», vil bli utgitt over hele verden våren 2023, og at Harry Whittaker er medforfatter», heter det i kunngjøringen.

MOR OG SØNN: Lucinda Riley og sønnen Harry Whittaker på et udatert bilde i forbindelse med barnebokslippet i 2019. Foto: PRIVAT

«Mamma har overlevert seriens hemmeligheter til meg, og jeg vil holde mitt løfte til henne om å dele dem med hennes hengivne lesere», skriver Harry Whittaker (28) og sier at hele verden vil få vite hvem Pa Salt er, og hvorfor han adopterte søstrene.

Men man må altså vente i nesten to år.

«Vi takker de av dere som har gitt oss rom for å sørge, og de som så sjenerøst har bidratt til Mary’s Meals», skriver familien og viser til donasjonene til veldedighetsorganisasjonen, som sto Rileys hjerte så nært.

Mor og sønn har de siste par årene også jobbet tett sammen om barnebokserien «Følgesvenner».

Spøkte rundt mulig bok-krise

Da VG intervjuet med Riley i 2014 snakket forfatteren litt spøkefullt om hva som ville hende med bokserien om noe skulle skje med henne før den var fullført. Hun visste jo da at det ville gå minst syv år før punktum skulle settes.

Den gangen forklarte Riley at manager-ektemannen Stephen Riley var innviet i hemmelighetene, og at han i verste fall fall måtte sørge for at løsningen på mysteriet ble servert leserne.

– Så får vi bare huske at han husker det, da, sa hun leende – uvitende da om sykdommen som skulle ramme henne få år senere.

Nå blir det i stedet sønnen som påtar seg ansvaret.

MAMMAS BØKER: Harry Whittaker foran bokhyllen med mange av Lucinda Rileys utgivelser. Foto: PRIVAT

I et sjeldent åpenhjertig intervju med VG i 2019 fortalte Riley om struperørskreften, som hun da håpet hun var på vei til å bli frisk fra.

Riley er også kjent for enkeltstående romaner «Orkideens hemmelighet», «Jenta på klippen», «Lavendelhagen», «Midnattsrosen», «Den italienske jenta», «Engletreet», «Helenas hemmelighet» og «Sommerfuglrommet».