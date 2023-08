VENTET I TRE ÅR: Abida Raja anmeldte eksmannen for vold og overgrep for tre år siden. I sommer ble det tatt ut tiltale.

Abida Raja-rettssak berammet: Fire uker i retten

Oslo tingrett har satt av fire uker når rettssaken mot Abida Rajas eksmann skal opp i retten i november.

Eksmannen er tiltalt for en rekke tilfeller av seksuelle overgrep, trusler og grov vold mot Abida Raja over en periode på 22 år.

Han er også tiltalt for trusler og svært grov vold mot deres fire felles barn.

«Mishandlingen er grov fordi det særlig legges vekt på at den har hatt til følge betydelig skade og for øvrig at den har vart over lang tid og er begått mot en forsvarsløs person», heter det i tiltalen.

Rettssaken skal opp for retten 21. november – og det er satt av fire uker til saken. Statsadvokat Alvar Randa opplyser til VG at strafferammen er på opptil 21 år.

Abida Rajas bistandsadvokat Hege Salomon er fornøyd med at det er satt av fire uker til saken.

– Jeg er glad for at politiet har etterforsket saken på en god og grundig måte. Det tas høyde for at det vil bli fremsatt ganske omfattende erstatningskrav basert på konklusjoner til den rettsoppnevnte sakkyndige i saken, sier Abida Rajas bistandsadvokat Hege Solomon til VG.

– Nekter straffskyld

FORSVARER: Javeed Shah er eksmannens advokat. Her i samtale med kollega Øystein Storrvik i en tidligere rettssak.

Eksmannen har hele veien hevdet at han er uskyldig, og hans advokat Javeed Hussain Shah sier at saken er belastende.

– Det er en alvorlig og omfattende tiltale. Min klient har hele veien nektet straffskyld – og det er også status nå. Dette er svært tøft og belastende å stå i, sier Shah til VG.

Venstrepolitiker og Abida Rajas bror, Abid Raja, skal vitne i saken, ifølge rettsdokumentene.

I «Abida Raja. Frihetens øyeblikk», som er skrevet av VG-journalist Håkon F. Høydal, forteller Abida Raja om over 20 år med psykisk, fysisk og seksuell vold, og total sosial kontroll av sin tidligere ektemann.

Nå kan deler av boken bli brukt i rettssaken:

«Det tas forbehold om at utdrag fra boken kan bli dokumentert under bevisførselen», heter det i rettsdokumentene.

STERK BOK: VG-journalist Håkon Høydal skrev boken om Abida Raja. Den fikk terningkast 6.

Påtalemyndigheten tar også forbehold om at det kan bli aktuelt at rettssaken delvis holdes for lukkede dører.

Abida Raja skilte seg fra mannen i 2015 og fem år senere anmeldte hun han for vold og overgrep i nære relasjoner. Etter tre år med venting tok politiet ut tiltale tidligere i sommer.

Da uttalte Abida Raja at hun var både redd og lettet.

– Det er masse følelser, men det føles først og fremst veldig bra. Jeg er glad det er tatt ut tiltale, sa Raja.

Eksmannen er tidligere dømt til 50 dagers ubetinget fengsel for vold mot den yngste datteren.