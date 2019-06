IKKE SINT, MEN REDD: Før var Linnéa Myhre best kjent som sinnablogger, nå kommer hun med sin fjerde roman - og det handler mye om frykt: Frykt for å få barn, bli voksen, frykt for å gi slipp på barndommen, frykt for å ikke se ung ut lenger. Foto: Fredrik Solstad

Linnéa Myhre: - Redd for å få barn - og føler på presset for å ta botox

Linnéa Myhre (29) har skrevet selvbiografiske romaner om spiseforstyrrelse og kjærlighetssorg. Til høsten kommer hun med ny roman der frykten for å få barn og skjønnhetsjag står sentralt.

Romanen får tittelen «Meg, meg, meg» og kommer etter planen ut 26. august.

De siste årene har den tidligere sinnabloggeren slått seg opp som romanforfatter og har hatt stor suksess med «Evig søndag» (2012) og «Kjære» (2014) og «Hver gang du forlater meg» (2016). Bøkene har ifølge forlaget Tiden tilsammen solgt i nærmere 80.000 eksemplarer. Til høsten blir hun aktuell i «Bloggerne» på TV 2 samtidig som «Evig søndag» blir teaterstykke og ny roman skal ut.

Hun er kjent for å skrive selvbiografisk, så vi spør Myhre: Handler romanen «Meg, meg, meg» om deg, deg, deg?

– Jeg tenker ikke at dette er en bok om meg, men et forsøk på å speile generasjonen jeg har vokst opp i. Det er mye meg og mitt, mine behov og meg først i min generasjon. Det kan være mye bra i det, men det kan også bli litt vel selvopptatt, sier Myhre som imidlertid sier det også gjelder henne:

– Jeg har jo snakket om meg, meg, meg hele karrieren, og har erfart hvor lett det er å bli oppslukt av seg selv. Og slik blir man liksom litt fanget, et sted mellom barn og voksen, umoden og moden, redd for å løfte blikket og komme seg videre, sier Myhre som fyller 30 år neste vår og har vært sammen med musiker Sondre Lerche (36) siden 2013.

Ifølge forlaget Tiden møter vi i boken en ung kvinne som ankommer Los Angeles sammen med musikerkjæresten sin. Han har en jobb å gjøre, mens hun bare er med: Han vet hva han vil, men hva med henne? Hovedpersonen begynner en jakt på tenåringsidolet Britney Spears - noe som fører henne tilbake til barndommen samtidig som hun bør være voksen og ta voksne valg.

– Jeg hadde lyst å skrive noe mellom skillet mellom barn og voksen, om hvor vanskelig jeg opplever at det er å gi slipp på barndommen, og gi seg hen til voksenlivet, sier Myhre som selv har problemer med å definere et tydelig skille mellom barndom og voksenliv.

Redd for å få barn og bli voksen

– I tillegg tror jeg frykt er et viktig tema for min generasjon: Frykt for å mislykkes. Frykt for å si for mye, frykt for å si for lite. Frykt for å gi slipp på barndommen og bli voksen, frykt for å få barn, og ikke minst frykt for å gjøre feil. Jeg er redd for alle disse tingene hele tiden, og det gjør at man ender opp med å begrense seg.

PAR SIDEN 2013: Linnéa Myhre og kjæresten Sondre Lerche, her fotografert på kinopremiere i 2017. Foto: Frode Hansen

Hun føler definitivt på presset om å få barn, samtidig som hun fortsatt vil se ung ut.

– Akkurat nå kjenner jeg på presset om å ta ta riktige valg: perfekte valg. Press om å få barn, men til riktig tid: Ikke for tidlig og ikke for sent. I tillegg til presset om å fortsatt se ung ut: Ta botox og fikse det som fikses kan, for å forhindre at kroppen eller ansiktet i å se voksent ut. Samtidig som presset om å være naturlig, ikke la seg friste av mulighetene man har. Man rives i alle retninger, og jeg endrer mening stadig vekk.

– Men kunne du tenkte deg å ta botox eller fikse på ting?

– Jeg kjenner definitivt på et press om å gjøre mange av disse tingene, ja. Og jeg er dessverre ikke immun mot påvirkning eller press, jeg heller.

– Oppfattes som sur

Myhre har ikke betenkeligheter med å dele av seg selv - og når hun til høsten blir å se i realityserien «Bloggerne», håper hun at folk også får se at hun faktisk kan være både positiv og glad.

– Jeg har litt vanskelig for å sette meg inn i hvordan andre folk ser meg utenfra, men jeg har et inntrykk av at mange oppfatter meg som en sur og negativ fyr uten livsglede. Det stemmer nok til en viss grad, men det er noen glimt av positivitet og glede her inne også, jeg har bare ikke vært så flink til å dele det med verden tidligere. Men det tror jeg det blir litt mer av i «Bloggerne». Med mindre de klipper det vekk, da, ler Myhre som forteller at hun også har hatt det gøy med romanskrivingen denne gangen.

– Det er første gang! Jeg er lat av natur, og jeg har ofte hoppet over de kjedelige delene: som for eksempel det å ha en plan før man skriver. Tidligere har jeg bare skrevet i alle retninger, noe som bare har skapt kaos og frustrasjon. Men denne gangen hadde jeg en plan om å begynne på første side og skrive meg helt gjennom hele greien, og da ble det hele både lettere og morsommere å forholde seg til. Dessuten koser jeg seg meg ekstra når man skriver om noe som interesserer meg, som for eksempel Britney Spears. Hun er blitt den røde tråden.

– Okei, Britney Spears, altså?

– Hun er min største motivasjon og inspirasjon for denne fortellingen, og vet en ting eller to om å ikke helt vite om man er barn eller voksen.

Publisert: 19.06.19 kl. 18:50