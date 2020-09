DE FØRSTE DAGENE: – Det var så mye som skjedde i de første dagene. Den store globale sårbarheten. Men også sårbarheten knyttet til min egen kropp, usikkerhet rundt en kul i brystet og en mormor som brått ble syk, gjør at dette er dager jeg aldri kommer til å glemme, sier Maja Lunde. Foto: Terje Bringedal, VG

Maja Lunde om sin nye bok: – Dette er dager jeg aldri kommer til å glemme

«De første dagene» er boken Maja Lunde (45) måtte skrive. Det handler om henne, det handler om hennes familie. Det handler om pandemien. Det handler om dagene da Norge og verden stoppet opp.

– Det var en bok som presset seg frem. Helt av seg selv. Jeg trengte skrivingen for å føle en viss form for mestring i den situasjonen vi var i da, sier forfatteren til VG.

«Hvordan skal jeg nå kunne skrive. Ingen av mine historier kan overgå dette», skriver Maja Lunde i bokens andre kapittel. Vi er tilbake til torsdag 12. mars 2020.

– Dette er en uvant utgivelse for meg. Selv om det naturlig nok er mye av meg i alle mine bøker, har jeg aldri vært så selvbiografisk som i «De første dagene». Jeg som alltid har vernet om privatlivet mitt, jeg som aldri legger ut bilder av barna mine – eller slipper mediene inn i huset mitt. Men dette var annerledes.

Hun var godt i gang med den fjerde og siste boken i det som er blitt omtalt som klimakvartetten. Handlingen utspiller seg i 2110, 12 år etter fremtidshistorien i «Bienes historie» og er lagt til Svalbard.

– Men 11. mars stoppet det helt opp meg. Jeg klarte ikke å skrive et ord på den boken, forteller Maja Lunde.

Pandemien og usikkerheten rundt det som skjedde ble altoverskyggende for den populære forfatteren.

– Vi hadde aldri opplevd noe lignende. Det var som besteforeldrene til en venninne av meg sa: «Dette minner oss om krigen». Vi var så sårbare. Alle sammen – og vi var det sammen.

Boken handler om Maja Lunde og hennes nærmeste familie. Ektemannen, de tre gutta hennes, brødrene, moren og faren. Men også om noe mer.

VÅR TIL ETTERTANKE FOR MAJA LUNDE: – Coronatiden har gitt meg en ro, gitt meg mulighet til å være mer hjemme med familien min, til å ha mer tid til å rusle i skogen, stelle i hagen. Jeg kjenner at jeg er glad i et rolig liv. Foto: Terje Bringedal

– Dette er ikke bare en historie om oss. Om min familie. Det kunne vært en historie om veldig mange. Derfor er ikke det å utgi denne boken så veldig skummelt. Dessuten handler «De første dagene» også i bunn og grunn om mye av det samme jeg skriver om ellers: Familie og relasjoner – og natur.

Lunde forteller at alle som er med i boken har fått muligheten til lese boken før den ble utgitt.

– Det er mange som har lest. Alle er blitt ivaretatt. Men den jeg først og fremst utleverer er meg selv, mine tanker, mine opplevelser. Men jeg tenker likevel at boken er mer personlig enn privat, sier Lunde og fortsetter:

– Det jeg skriver om er noe vi alle var med på. Tilbakemeldinger fra dem som har lest er at fortellingen er så allmenn og det er vel kanskje derfor den blir utgitt og ikke forblir mine dagboksnotater. Vi opplevde noe alle sammen, noe som var stort, sterkt og krevende. For meg ble det viktig å fange den felles opplevelsen vi hadde i disse dagene.

For Maja Lunde er «disse dagene» fra onsdag 11. mars til og med søndag 29. mars. En tid hvor de aller fleste av oss kjente på en grunnleggende uro, bekymring og frykt. En tid hvor de aller fleste av oss måtte finne en ny måte å leve på.

– Det var så mye som skjedde i de første dagene. Den store globale sårbarheten. Men også sårbarheten knyttet til min egen kropp, usikkerhet rundt en kul i brystet og en mormor som brått ble syk, gjør at dette er dager jeg aldri kommer til å glemme.

Mange ganger i løpet av disse første dagene kjente hun på en sterk uvirkelighetsfølelse.

– Følelsen av at vi levde i en fortelling, en dystopi var til stede. Jeg våknet opp om morgenen og trodde jeg hadde drømt, men så var det dette som var virkeligheten. Men vår dystopi var jo også ganske nedpå med Antibac, oppvask og hjemmekontor.

I motsetning til de andre bøkene hennes, trengte hun ikke gjøre omfattende research til «De første dagene».

– Jeg kjente på et sterkt skrivetrykk, skrev til alle døgnets tider. Teksten ble noe jeg kunne gjemme meg litt i. En slags flukt. Kanskje det hjalp å skrive om engstelsen og frustrasjonene, å få usikkerheten ned på papiret, sier Maja Lunde.

Hun forteller at boken ble til i løpet av disse 19 dagene. Det som skjer i boken, det skjedde da.

– Jeg gjorde notater hele tiden, prøvde å få med meg både stort og smått. Fortellingen ble til av seg selv. Jeg skrev til jeg følte jeg at jeg hadde skrevet meg ferdig, og 29. mars satte jeg punktum. Først da tok jeg kontakt med forlaget mitt og spurte om dette kunne være et utgangspunkt for noe. Månedene etterpå har jeg brukt på en litterær bearbeidelse av teksten.

MINDRE VIKTIG: Den offentlige delen av hennes forfatterskap er blitt mindre viktig for Maja Lunde som en følge av coronatiden. Her hilser hun på kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon etter et bokbad i bokhandelen Ludwig i Köln i fjor høst. Foto: Heiko Junge

Nå er Lunde godt i gang igjen med den boken hun stoppet så brått med 11. mars – og har blant annet vært på Svalbard for å gjøre research.

– Uvirkelighetsfølelsen som vi kjente på i de første dagene har gitt seg. Vi er jo for lengst blitt vant til dette nå. Det er utrolig hva man venner seg til. En meters avstand i butikken, munnbind, å ikke kunne klemme folk vi er glad i. Tenk om noen hadde fortalt oss dette for ett år siden, vi hadde vel ikke trodd dem.

Også for forfatteren Maja Lunde har denne våren vært en tid til ettertanke.

– Jeg fikk en sterk erkjennelse av hvor lite viktig den offentlige delen av forfatterskapet mitt er for meg. En stor USA-turné ble avlyst, storstilt lansering i Spania endte opp som noen skype-intervjuer. All reising ble avlyst. Det gjorde meg ingenting. Det har vært slitsomt i mange år – og nå sier jeg ja til mange færre ting. Coronatiden har gitt meg en ro, gitt meg mulighet til å være mer hjemme med familien min, til å ha mer tid til å rusle i skogen, stelle i hagen. Jeg kjenner at jeg er glad i et rolig liv.

Publisert: 06.09.20 kl. 11:03