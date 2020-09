GRÅT DE SISTE KAPITLENE: VGs anmleder gråt seg gjennom de siste kapitlene av Gulraiz Sharifs roman «Hør her’a» som kommer på fredag. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Veldig, veldig fin bok! Bokanmeldelse: Gulraiz Sharif: «Hør her’a»

«Hør her’a» er en sterk og bråkete bokdebut – som tvinger både hovedkarakterer og lesere til å møte sine egne fordommer i døra.

Gulraiz Sharif jobber som lærer og debuterer som forfatter med ungdomsromanen «Hør her’a» - en mildt sagt bråkete bok, spekket til randen av følelser og humor.

Både formen og språket Sharif baserer seg på er til tider i overkant heseblesende, men samtidig er sjarmen, og etterhvert også alvoret i «Hør her’a», uangripelig.

Dette er en skikkelig god og viktig ungdomsbok.

«Hør her’a!» Forfatter: Gulraiz Sharif Sjanger: Ungdomsroman 12–18 år og like fin for voksne Forlag: Cappelen Damm Sider: 176 Pris: 349,- Vis mer

Boken kretser rundt Mahmoud, som er 15 år, bor på østkanten i Oslo og skal ha sommerferie. I likhet med tidligere sommerferier ser Mahmoud for seg at også årets sommer vil bli ganske så begivenhetsløs, og at ferien primært vil bestå av å henge med kompisen Arif foran blokka de bor i.

Slik blir det ikke.

«Hør Her’a» er skrevet på slang, og fordrer muligens en liten ordbok på siden for voksne som eventuelt vil lese boka. I tillegg er det Mahmouds tankestrøm som utgjør teksten, slik at handlingen hopper kaotisk på kryss og tvers av diverse tema fra start til slutt. Den tekstlige formen er ganske slitsomt, men vil muligens også bidra til å underholde en del unge lesere?

Dessuten er Sharif genuint morsom, slik at man kjapt må trekke på smilebåndet selv i de mest heseblesende passasjene.

SNAKKIS: Gulraiz Sharif er en av høstens forfatterdebutanter - som har fått mye forhåndsomtale. Han er vokst opp på Grünerløkka i Oslo og jobber nå som lærer i Viken kommune - der han bor med kone og to barn. Foto: Cappelen Damm

Det hele starter litt treigt, med en masse usammenhengende tanker om blokka Mahmoud bor i, om familien, om vennskap og om klasseforskjeller.

Forfatteren harselerer med norsk kultur, og han harselerer med pakistansk kultur.

Man skjønner ikke helt hvor Sharif vil med fortellingen før et godt stykke ut, men da blir du til gjengjeld fullstendig tatt på senga av den plutselige vendingen boken tar.

Når boken får en mer konkret historielinje å fokusere på, tar også historiefortellingen seg flere hakk opp. Om man skal lese Sharif veldig velvillig, så er det kanskje nettopp derfor boken starter så kaotisk som den gjør – den dramatiske vendingen kommer i alle fall overraskende på og hefter med det enormt.

Den blir da nærmest umulig å legge fra seg.

For Mahmoud har en lillebror, hvis følelser skal sette hele familien på prøve. Følelser og tanker det tradisjonelt har vært lite aksept for i en konservativ, pakistansk familie. Heller ikke i en konservativ, norsk familie, for den saks skyld.

Både Mahmoud selv, hans mor og far, og hans besøkende onkel, må møte sine egne fordommer i døra. Og langt ifra alle reagerer slik man kanskje vil tro. Dermed tvinger også forfatteren leseren til å møte sine fordommer i døra og viser på svært effektivt vis at ingen mennesker, verken fra den ene eller andre kulturen, er så ensidige som man ofte tror.

Gulraiz Sharif har skrevet en ganske rotete, men også dypt rørende ungdomsbok, om familiekjærlighet, og særlig søskenkjærlighet.

Mahmouds grenseløse omsorg for broren transcenderer alle kulturer, normer og regler, og beretningen om særlig de to, men etter hvert også hele familien, er så rørende at jeg måtte gråte meg gjennom de siste kapitlene.

Men dette er ingen trist bok, altså. «Hør her’a» er først og fremst oppløftende og morsom.

Og ikke minst veldig, veldig fin.

Anmeldt av: Oda Faremo LIndholm

Publisert: 08.09.20 kl. 09:44 Oppdatert: 08.09.20 kl. 09:55

