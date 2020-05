STOR SAMLING: Flere hundre møtte frem i Yahya Hassans begravelse.

Hundrevis møtte opp i begravelsen til Yahya Hassan

Det var stort oppmøte på kirkegården i Aarhus da Yahya Hassan ble begravet tirsdag ettermiddag.

Oppdatert nå nettopp

Bilder fra begravelsen viser at mange hadde møtt opp for å ta farvel med poeten Yahya Hassan. Danske BT skriver at flere hundre personer hadde møtt opp på Vestre Kirkegård.

Den kontroversielle dikteren Hassan ble funnet død i sin leilighet onsdag. Han ble bare 24 år gammel. Politiet opplyste da til avisen Berlingske Tidende at det ikke var noe som tyder på at dødsfallet er knyttet til en kriminell handling.

Den unge poetens død vakte stor oppmerksomhet i Danmark – og familien takker nå for all oppmerksomhet og omtanke som de har fått i forbindelse med 24 åringens bortgang.

– Yahya Hassans nærmeste familie – hans mor og søsken – ønsker å takke alle for støtten og tankerne, men ellers har de ingen kommentarer, skriver avisen BT.

KONTROVERSIELL: Yahya Hassan var omstridt i Danmark og omgitt med mye sikkerhet i hjemlandet. Han ble funnet død i sin leilighet onsdag. Tirsdag ble han begravet. Foto: Roger Neumann

Begravelsen fant sted i Aarhus og det var Yahya Hassans onkel imam Abu Khaleed som holdt begravelsen. I Danmark er ikke begravelser og bisettelser omfattet av forbudet mot forsamlinger hvor fler enn ti personer er samlet. Men danske myndigheter oppfordrer til at man overholder de generelle regler for å unngå smitte.

– Imamen taler kraftfullt til de mange fremmøte, skriver danske BT videre om begravelsen.

les også En fortvilt ærlig bok. Bokanmeldelse: «Yahya Hassan 2»

Siden det var ventet at mange ønsket å ta et siste farvel med dikteren var også politiet til stede.

– Men hvordan vi konkret skal håndtere det, ønsker vi ikke å uttale oss om, sier kommunikasjonsrådgiver Jacob Christiansen fra Østjyllands Politi til avisen Århus Stiftstidende.

les også Les Yahya Hassans siste dikt: «Uår»

Yahya Hassan slo gjennom som 18 åring med sin første diktsamling «Yahya Hassan» i 2013, og ble hyllet som en av de første danske stemmene som skildret livet i et minoritetsmiljø. I fjor høst kom oppfølgeren «Yahya Hassan 2» ut i Danmark – og for den er Hassan nominert til Nordisk råds litteraturpris.

Hassans foreldre kom som flyktninger fra Palestina til Danmark på 1980-tallet. Han vokste opp med fire søsken i et område i Aarhus som har blitt betegnet som en innvandrergetto.

Publisert: 05.05.20 kl. 14:49 Oppdatert: 05.05.20 kl. 18:21

Les også

Mer om Begravelse Danmark Politiet

Fra andre aviser