SOLGTE ÉN MILLION: Fernando Aramburu er en av Spanias mest kjente forfattere, og har snart rundet én million solgte eksemplarer av storverket «Fedreland» som nå kommer på norsk. Boken er på vei ut i nærmere 50 land. El Pais skrev dette i sin anmeldelse da boken kom på spansk: «Det Tolstoj maktet i Krig og Fred, makter Aramburu her.» Foto: © Ivan Giménez / Tusquets Editores

Bokanmeldelse Fernando Aramburu - «Fedreland»: Terror i Baskerland

Den spanske bestselgerforfatteren Fernando Aramburu gir ofrene en stemme i

denne alt for lange og ganske kjedelige romanen om virkningene av terror.

Gabriel Michael Vosgraff Moro

Da den spanske forfatteren Fernando Aramburu i 2016 utga romanen «Fedreland»,

ble den raskt folkelesning i hjemlandet, med nesten én million solgte eksemplarer.

Mye av bokens suksess kan antagelig tilskrives det brennbare politiske innholdet.

«Fedreland» er nemlig den første store romanen om splittelsen og lidelsen den

væpnende terror- og separatistorganisjasjonen ETA påførte befolkningen i regionen

i kampen for et fritt Baskerland. Det anslås at over åtte hundre mennesker mistet

livet i ETAs «frihetskamp» frem til den endelige våpenhvilen i 2011.

Fakta Forfatter: Fernando Aramburu

Tittel: «Fedreland»

Oversettere: Kristina Solum og Øyunn Rishøi Hedemann

Sjanger: Roman

Forlag: Bazar

Sider: 619

Pris: 399 kroner Vis mer vg-expand-down

Oppgjøret og forsoningen mellom mennesker på begge sider av konflikten, er

fremdeles pågående, og det er her Aramburus roman har kommet inn som en

brannfakkel i sitt forsøk på å gi ofrene en stemme. I et litt keitete kapittel der

forfatteren selv kommer til orde, sier han rett ut hva som drev ham til å skrive:

«Dette prosjektet er et forsøk på å skape et vitnesbyrd om grusomhetene ETA har

begått, ved hjelp av en fiktiv historie, og det som drev meg, var en dobbel

motivasjon. For det første, empatien jeg har med ofrene for terrorismen. For det

andre, min uforbeholdne fordømmelse av all vold og ethvert angrep begått mot

rettsstaten.»



Særlig mye av handlingen skal ikke røpes, men utgangspunktet er som følger: Tyve

år før ETA legger ned våpnene for godt, blir en lokal industrileder skutt og drept i

en liten landsby i nærheten av San Sebastián. Txato hadde nektet å betale penger til

«frihetskampen» og ble derfor hengt ut som forræder og tyster. To familier som én gang sto hverandre nær, havner på hver sin side av konflikten, med enken Bittori

og hennes forhenværende bestevenninne Miren, mor til en dømt ETA-terrorist, som

de viktigste protagonistene. Når Bittori velger å vende tilbake til huset hun forlot

etter ektemannens død og forsøker å komme til bunns i hvem som var ansvarlige

for mannens død, røres det på nytt opp i den betente fortiden ingen liker å snakke

om.

«Fedreland» er konstruert som et lappeteppe av stemmer, som foruten de to eldre

kvinnene, teller deres barn og ektefeller. Kapitlene er korte, boken svært lang. Alt

for lang, etter mine begreper. For selv om innholdet er prisverdig og sikkert

betydelig mer brennbart i Spania enn i Norge, klarer ikke Aramburu å engasjere

meg nevneverdig i disse menneskenes liv. Dramaturgien føles som en lang siesta,

og språket er alt for omstendelig, rett og slett ganske flatt og konvensjonelt. Det er

ikke direkte dårlig, det er bare heller ikke spesielt bra.

Det er rart med det, men selv om dette sikkert var en nødvendig roman å skrive,

føles det ikke som en nødvendig roman å lese. Vent heller på tv-serien. HBO kjøpte

nylig rettighetene og vet hvordan man lager gull av gråstein.

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro

Om forfatteren Fernando Aramburu (f.1959) er en spansk forfatter som siden 1985 har vært

bosatt i Tyskland. Han har utgitt ni romaner og to novellemsamlinger og fikk sitt store

gjennombrudd, også internasjonalt, med romanen «Fedreland» i 2016. Boken ble årets store bestselger i Spania og har mottatt flere priser, blant annet Premio Nacional de Narrativa og italienske Premio Strega Europeo. HBO har kjøpt rettighetene til å filmatisere romanen, som blir deres første originalserie på spansk. Vis mer vg-expand-down

Publisert: 18.05.19 kl. 08:23