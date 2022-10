VERDENS STØRSTE: Aslak Nore er en av forfatterne på verdens største bokmesse i Frankfurt.

Aslak Nore-suksess ut i verden: − Et eventyr

FRANKFURT (VG) Det er sjeldent høy temperatur rundt Aslak Nore (44) og hans bestselgerbok «Havets kirkegård» ute i den internasjonale bokverdenen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det som skjer rundt Aslak Nore og hans «Havets kirkegård», er fabelaktig. Boken er solgt til 16 land, og vi håper å runde 20 snart, forteller Nores agent Gina Winje.

Hun er på plass under verdens største bokmesse som arrangeres i Frankfurt denne uken. Bokmessen besøkes av 300.000 personer, 104 land er representert – og det er akkreditert rundt 10.000 journalister.

En av de norske forfatterne det er mye buzz rundt, er Aslak Nore som det siste året har opplevd stor suksess hjemme i Norge med romanen «Havets kirkegård».

Boken fikk terningkast 6 i VG da den kom i fjor høst, har toppet de norske bestselgerlistene, passert 50.000 solgte eksemplarer – og ligger an til å bli en av dette årets mest solgte bøker.

– Jeg tror dette kan bli stort også internasjonalt, men akkurat nå er det veldig stas at boken har solgt så bra i Norge – og at leserne liker boken, sier Nore.

VG møter ham på bokmessen i Frankfurt dagen etter at han ble hedret på en mottagelse med de internasjonale forlagene som har kjøpt boken.

– Det var en ærefull og morsom opplevelse. Jeg møtte vel rundt 15 forlag som skal utgi boken. Det er et eventyr, sier Nore til VG.

Hans agent Gina Winje legger til:

– Det er en strålende interesse rundt Aslak, og stor entusiasme og masse energi rundt hans bok. Flere av forlagene skal satse stort på boken, sier Winje som også representerer blant andre Jon Fosse og stjerneskuddet Victoria Kielland som også er på vei ut i verden med sin bok «Mine menn».

I flere land har det vært store budrunder om rettighetene, og flere av forlagene har ikke bare sikret seg «Havets kirkegård», men også rettighetene til både en og to bøker til fra Nore.

Altså uskrevne bøker.

Aslak Nore bekrefter nå at det kommer en direkte oppfølger til « Havets kirkegård». Kanskje også flere.

– Jeg har vært litt forsiktig med å si fra start at det blir flere bøker, men jeg kan si at jeg jobber med en oppfølger. Planen er at den kommer på norsk høsten 2023.

– Det blir en direkte oppfølger som har mange av de samme ingrediensene som den første boken: Familie, politikk, krig og kjærlighet, sier Aslak Nore.

Hans svenske redaktør Karolina Ek i Nordstedts opplyser til VG at de skal utgi «Havets kirkegård» allerede i november, og at de har stor tro på denne boken.

SVENSK UTGIVELSE: Aslak Nore i samtale med sin svenske redaktør Karolina Ek i Nordstedts forlag under bokmessen i Frankfurt.

– Det kjentes tidlig ut som at dette var en bok vi måtte sikre oss raskt. Den stikker seg virkelig ut og har så mye. Det er både en spenningsroman, en historisk og en moderne roman i ett. Den har mange lag, og vi synes det er kult at det skal bli en trilogi, eller kanskje kvartett, sier Ek til VG.

– Oops, vi får se, vi får se, sier Nore om planene om flere bøker i serien.

Hans franske forlag satser også stort, og det betyr mye for Nore som bor delvis i Marseille der han har en datter som han har delt ansvar for.

– Jeg pendler mellom Oslo og Marseille, og det er også fint at mitt franske forlag holder til der.

Boken er også solgt til blant annet til England, Tyskland, Nederland, Tsjekkia, Italia, Russland, Spania og Danmark.

– Jeg tror vi har mye gøy i vente, men akkurat nå handler det om å være tålmodig og etablere seg ordentlig. Og så er det jo fint å kunne nyte at man får litt applaus, for det er tungt å skrive bøker, sier han og ser rundt seg:

– På denne bokmessen skjønner man jo at man bare er et lite sandkorn i en veldig stor verden, det er så mange, mange bøker der ute.

Aslak Nore har også gitt ut flere bøker tidligere, blant annet kriminalromanen «Ulvefellen» som han vant Rivertonprisen for.