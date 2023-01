Bokanmeldelse: Prins eller dramaqueen?

«Den andre» viser prins Harry som en mann i sine følelsers vold. I drift mellom privilegier og frihetslengsel.

Han hater pressen og er sveket av familien. Er prins Harry egentlig en dramaqueen? En mann som er altfor overfølsom og nærtagende for sitt eget beste, og som samler på store og små fornærmelser, krangler og banale familiekonflikter.

Eller er han fortsatt det sårbare barnet som ikke fikk den oppfølgingen han trengte da moren døde? Han som vokste opp som skyggen, støtten, plan B – en backup – for å bruke hans egne ord.

Etter å ha lest den enormt mye omtalte boken hans «Den andre», er jeg like klok. Den sterkt subjektive fortellingen viser en mann med den ene foten på vei ut i friheten, og den andre foten hengende fast i de forgylte privilegiers snare.

Info Prins Harry: «Den andre» Selvbiografi Oversatt til svensk av Margareta Ekløf Albert Bonniers Förlag 480 sider Vis mer

Litterært sett er «Den andre» en ganske velkomponert og godt skrevet historie. Mest intens i starten og mot slutten, med et langt midtparti som med fordel kunne ha blitt redigert ned.

Men her skal alt med, virker det som. Komposisjonen er scenisk lagt opp, og det begynner effektivt med det iskalde møtet våren 2021 mellom Harry, broren William og faren Charles etter bestefar prins Philips begravelse. Det står som et bunnmål på kommunikasjonen mellom de tre, der Harry mislykkes totalt i å få noen forståelse for den utsatte situasjonen han selv og kona Meghan står i. En foreløpig kulminasjon på den fremmedgjortheten Harry føler overfor sin egen familie.

Ifølge seg selv har han trolig lidd av posttraumatisk stresslidelse siden 1997, da moren døde. Da var han ennå ikke fylt 13 år, og ble langt på vei overlatt til seg selv i dagene rett etter dødsfallet. Tilværelsen på kostskoler og senere under det stive universitets-regimet på Eton var neppe til noe særlig hjelp for den ensomme gutten. Lenge trodde han at moren bare hadde gjemt seg, og at hun en dag ville komme tilbake.

Først da han ti år senere kom inn i hæren, synes det som om Harry for en stund fant sin plass her i livet. Særlig oppmerksomhet vier han krigsinnsatsen i Afghanistan. Skildringene herfra viser imidlertid en dårlig utviklet evne til å reflektere moralsk omkring det å drepe andre mennesker, for å si det forsiktig. En god talibaner er en død talibaner, skal vi tro prins Harry.

Like hard i klypa er han mot den britiske tabloidpressen, i særdeleshet paparazziene. De er radikaliserte, akkurat som terrorister, skriver han.

Jeg trekker på smilebåndet når han lar skjellsordene flagre også over andre journalister. Mange av dem er “tredjeklasses kriminelle og sadister”, og aller verst er aviskongen Rupert Murdoch. Mannen som har “har skadet vår kollektive virkelighetsoppfatning mer noen de siste 3000 årene”!

Det er i det hele tatt et problem at forfatteren prins Harry slår tilbake med altfor mange og sterke språklige virkemidler mot alle han mener har gjort ham urett.

Ordene man bruker kan nemlig også vendes mot en selv. Som når Harry skriver om boken til Dianas butler Paul Burrell at det bare er: «en persons selvrettferdige, selvsentrerte versjon av ulike hendelser.»

«Den andre» får mer glød og varme igjen mot slutten, når det er tid for historien om da han møtte henne. Her er det lite nytt å hente, men ennå klarer jeg ikke helt å forstå at Meghan Markle visste så lite om den britiske kongefamilien at hun ikke engang var i stand til å kjenne igjen prins Andrew da de møttes!

Jeg tviler ellers ikke på at ekteparet har opplevd altfor mye hets og sjikane. Men å sidestille dette med en idiotisk krangel om et diamantbesatt diadem som Meghan skulle få låne under bryllupet, blir litt forvirrende.

Står det da ikke et ord om Norge i denne boken? Jo da, på sett og vis: Prinsen forfrøs penis på en ekspedisjon fra Svalbard i retning Nordpolen. Det var alt han klarte å tenke på under sin brors bryllup. Isfront der også, altså!

NB: Ingen norske forlag har kjøpt rettighetene til denne boken. Derfor anmelder vi den svenske utgaven.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk