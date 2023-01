GRAVLUND-SUKSESS: Historien om gravlundsvokteren Violette har tatt norske lesere med storm og forandret livet til den franske forfatteren Valérie Perrin totalt. Nå er hun klar med ny roman.

Bokanmeldelse: Ny roman fra fjorårets mest solgte forfatter

Franske Valérie Perrin er forfatteren som solgte aller mest bøker i Norge i fjor. Nå er hun klar med en ny, veldreid underholdningsroman.

Hun vet å strekke ut et lerret, Valérie Perrin.

I fjor solgte hun aller mest i Norge med romanen «Å vanne blomster om kvelden».

Nå gjør hun et nytt dypdykk i familiehemmeligheter, oppvekst i en liten fransk by og mange forviklinger i boken «De tre» – som også har blitt en stor salgssuksess i hjemlandet Frankrike.

Det handler om tre barn som møtes på skolen, 10 år gamle, i La Comelle i Burgund.

Romanen strekker seg over tre tiår, fra barna møtes i 1986 og til de er voksne i 2017 og 2018, og et mysterium løses og tråder fra livet nøstes opp.

Info BOKANMELDELSE: «De tre» Forfatter: Valérie Perrin Sjanger: Roman Forlag: Cappelen Damm Oversatt av Kristi Rédis Heggli Sider: 595 sider Pris: 385 kr. Vis mer

De tre er en jente og to gutter, Nina, Adrian og Etienne.

De har alle etternavn på B og havner i samme femteklasse, med en tyrannisk lærer. Men de klarer seg, de hjelper den som ikke er så god på skolen, og de beskytter den som en periode utpekes som lærerens syndebukk.

Adrian bor med sin alenemor, far er en fjern skikkelse. Nina bor med sin bestefar – postbudet, far er ukjent, mor borte. Etienne har far og mor. De voksne som fungerer rundt dem, passer på barna og har omsorg for vennene.

Gjennom hele puberteten og oppveksten er de tre uatskillelige, de er venner i tykt og tynt og forteller hverandre alt. De blir aldri kjærester, men de vet alt om hverandres seksuelle erfaringer. Og Etienne har seg med de fleste.

Men så en dag forsvinner hans kjæreste brått.

SUKSESS: Valérie Perrins nye roman «De tre» har solgt i 460.000 eksemplarer i Frankrike og er nå på vei ut i store opplag i en rekke land.

Ninas bestefar blir påkjørt og Nina gifter seg, til de to vennenes fortvilelse, inn i et ekteskap som bare blir verre og verre. De tre spres for alle vinder som voksne.

Men når det 30 år senere hentes opp en bil fra bunnen av innsjøen i skogen, undrer man på – er det et menneske i bilen, og er det kjæresten? Og de tre møtes igjen.

Boken er godt oversatt og teksten flyter i Kristi Rédis Hegglis oversettelse.

Denne gang er Valérie Perrins historie enda mer intrikat enn sist vi leste henne, i verdenssuksessen «Å vanne blomster om kvelden».

Fremfor alt er dette en veldreid underholdningsroman, med alle ingredienser av fortielser, havarerte familier, velstående familier, gode og snille mennesker, hemmeligheter, kjærlighet og tap.

Valérie Perrin tar seg god tid med å bygge ut plottet. Hun skildrer godt miljøer og familier, i en fortelling som tar seg opp, litt langsomt.

Det tar tid å forstå hvem og hva. Hvem er fortellerstemmen i starten, lokalavisjournalisten som skal skrive om bilen som heves? Hvordan er Nina havnet på senteret for hjemløse liv? Hvem er egentlig Adrian. Hva er det med Etienne?

Ja, det må leseren selv finne ut av, i en murstein av en roman som med fordel kunne vært strammet inn.

Men den er fikst bygget opp med partier som griper, og teksten flyter godt i Kristi Rédis Hegglis oversettelse.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes