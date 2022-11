MYE STØTTE: Forfatter Hilde Rød-Larsen har de siste dagene fått mye støtte etter at hun fortalte at boken «Diamantkvelder» har utgangspunkt i egne opplevelser.

Skrev metoo-roman: − Jeg kan nå si at jeg er et offer

Da Hilde Rød-Larsen (48) skrev på romanen «Diamantkvelder», skjønte hun at det var hennes egen metoo-opplevelse det handlet om.

Romanen kom ut på norsk allerede i sommer, og er Rød-Larsens andre roman. Hun er forfatter, oversetter, tidligere forlagsredaktør og datter av den kjente diplomaten Terje Rød-Larsen. I 2019 ga hun ut sin debutroman «Sommertid».

Da hennes nye bok ble sendt ut til anmeldelse i sommer, ble den ikke kommunisert som en metoo-roman fra forlaget, og boken fikk ikke mye oppmerksomhet utover noen anmeldelser.

Men Hilde Rød-Larsen brant inne med en personlig historie, og et halvt år senere har hun gitt et større intervju til den danske avisen Information om romanen som kommer ut på dansk i desember på det anerkjente forlaget Gutkind.

Der forteller Rød-Larsen at hun i skriveprosessen skjønte at det var hennes egen #metoo-historie som trengte seg på.

«Å skrive romanen har for forfatteren ført til en erkjennelse av at hun selv som ung var utsatt for en psykiater som utnyttet hennes sykdom for å få sex», skriver avisen.

Hovedpersonen i boken går ikke til behandling hos psykiateren, men blir invitert inn på hans kontor, der han kler av henne og de har sex på en terapibenk.

Etter intervjuet i den danske avisen strømmer støtteerklæringene på.

– Jeg blir kalt modig som forteller, og det oppleves som viktig å si fra, for dette handler om en lege som fortsatt behandler pasienter, sier Hilde Rød-Larsen til VG.

Rød-Larsen har fra start valgt å være åpen om bakgrunnen for romanen, men mener hun ble bedt av forlaget Aschehoug om ikke å snakke om at den sprang ut fra egne erfaringer med seksuell utnyttelse.

– De mente at det ville ødelegge romanen som roman, sier hun til VG.

– Det overrasket meg, ettersom boken tematiserer et viktig samfunnsanliggende, metoo-bevegelsen. Jeg har selv valgt å være åpen fra starten av om at romanen springer ut fra egne opplevelser. Når det ikke er blitt kjent i Norge før, er det fordi det ikke er noen medier som har fulgt det opp, sier Rød-Larsen.

Fungerende forlagssjef for skjønnlitteratur i Aschehoug Silje Tretvoll sier til VG at de ikke på noe vis har forsøkt å skjule at romanen har fellestrekk med forfatterens egne erfaringer.

– Vi har utgitt «Diamantkvelder» på grunn av dens kunstneriske kvaliteter, og mener vi har samarbeidet godt med forfatteren for å løfte temaet fram på romanens premisser, skriver hun i en e-post til VG:

– Vi har respekt for at Hilde Rød-Larsen i ettertid har ønsket å dele sine egne opplevelser av seksuell utnyttelse, selv om dette ikke var utgangspunktet for samarbeidet, fortsetter hun.

Rød-Larsen forteller at skrivingen av denne romanen ble som en arkeologisk utgraving, der mange lag måtte fjernes for å komme til kjernen.

– Det var overhodet ikke planlagt å fortelle min egen historie. I romanen utforsker jeg hva som er sant og falskt, og det som starter med at romankarakteren Agnete skal finne ut noe om seg selv, ender med at jeg selv finner ut mye mer om meg selv.

– Jeg kan nå si at jeg er et offer.

Og det sier hun som aktivt har tenkt at hun nettopp ikke er et offer. Hun som sa «ikke faen om jeg er et offer» da metoo ble en hashtag og en kampanje der utallige kvinner delte historier om overgrep og seksuell trakassering.

SKJEMMES: Hilde Rød-Larsen er skamfull over hvordan hun så på metoo-kampanjen.

– Jeg hadde en sterk reaksjon under metoo, sannsynligvis på grunn av det som lå og ulmet under overflaten. Jeg sa til meg selv at ingen skal gjøre meg til et offer, at jeg bestemte selv.

– Herregud, jeg skjemmes over hvordan både jeg har tenkt på meg selv og mine holdninger til metoo. Erkjennelsen vokste mens jeg skrev, og det har fått meg til å revurdere mange holdninger.

– For hvordan kunne jeg være så blind, spør hun.

Hennes eget svar på det handler mye om skam.

– Jeg har fortalt meg selv løgner for å holde meg selv sammen, og for å ikke kjenne på skammen som er knyttet til det som skjedde på det behandlingsrommet. Det er ikke en skam å være et offer, det er en skam å være en overgriper.

Da Hilde Rød-Larsen startet å skrive på romanen, var hennes eneste plan å skrive med perspektivet til en jeg-forteller. En jeg-forteller som endte opp med å ha flere likhetstrekk med henne selv:

De er begge på samme alder, jobber som oversetter og har lidd av spiseforstyrrelser.

Men skrivingen løsnet ikke, den ga henne isteden en ubehagelig følelse.

– Jeg opplevde en snikende ekkel følelse, for det jeg skrev kjentes ikke sant.

Hun fant løsningen i sine egne dagboknotater. Der brukte hun nemlig av og til tredjepersonfortellinger for å beskrive noe sant og vanskelig.

-Jeg satt i sofaen og tenkte: Shit, nå har jeg det. Jeg må la min jeg-forteller gjøre det samme, bruke tredjeperson for å skrive det som er sant. Der og da visste jeg at nå kommer jeg til å klare å skrive denne romanen, forteller Rød-Larsen.

Slik formulerer Agnete det i romanen: «For å fortelle sannferdig om noe som var akutt virkelig for meg, måtte jeg skrive det som om det hadde hendt en som ikke var meg».

TO ANSIKTER: Her fra forsiden av boken «Diamantkvelder» – de to ansiktene er fra en drøm hovedpersonen har om et mørkt og et lyst ansikt – som hun ikke klarer å få til å henge sammen.

«Diamantkvelder» har tre deler som kretser rundt den samme kjernehistorien, men persongalleriet er forskjellig.

Den starter med Agnete som begynner å miste håret og opplever flere kroppslige reaksjoner – på noe hun selv og leseren etter hvert forstår har med hendelser som ligger langt tilbake i tid.

– Romanen har form som en mosaikk satt sammen av noen biter som er fri fantasi, noen som ligner på noe selvopplevd – og noen som er en-til-en selvopplevd. For meg fungerer det veldig godt å bruke skjønnlitteraturen til å søke klarhet og sannhet om meg selv og samfunnet rundt meg.

Selve kjernen i romanen består av de mosaikkbitene hun beskriver som selvopplevd:

– Boken utforsker hvorfor i helvete går hovedpersonen til sengs med en mann hun ikke føler noe for. Det er ikke begjær, ikke forelskelse, og i alle fall ikke kjærlighet.

– Forklaringen ligger i at han sier at han ser at hun er syk. Hun føler at for første gang er det en som ser henne. En som attpåtil er ekspert og som har som fag å lege. Etter dette blir hun desperat etter at han skal se mer, i den villfarelse at han kan reparere henne, forteller Rød-Larsen.

Hun skulle ønske at hun hadde forstått dette tidligere.

– Det har preget meg at det tok meg altfor lang tid å komme frem til det. Det har vært skadelig for selvforståelsen min og helt sikkert også for min relasjon til andre. Hvis jeg kunne gjort noe annerledes, så var det at jeg allerede den gangen hadde meldt fra til de rette instanser, sier Rød-Larsen som likevel er usikker på om det hadde ført til noe.

– Selv i dag, selv under metoo og under arbeidet med boken, er jeg blitt møtt med kommentarer som: «Det er jo ikke så farlig det han gjorde, du var jo over tyve år.»

Hun ser ikke på skrivingen som terapeutisk på noe vis, men frigjørende.

– På den måten at jeg har en klarere oppfatning av hva som er riktig og hva som er galt. I kunsten og skjønnlitteraturen er det sjelden man setter to streker under svaret. Men i livet utenfor kunsten, skal man gjøre det. Det som skjedde med meg er galt.