GJORDE FEIL: Marte Michelet innrømmer nå at hun har tatt feil på noen få punkter i sin svært omstridte bok «Hva visste hjemmefronten?» fra 2018. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Marte Michelet beklager deler av omstridt bok

Forfatter Marte Michelet går nå ut og beklager overfor flere etterkommere av hjemmefront-medlemmer.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg har gjort feil, men jeg er ingen juksemaker, sier Marte Michelet til Bergens Tidende som har gjort et større intervju med Michelet i forkant av Bergen Internasjonale Litteraturfestival i helgen.

Striden handler om deler av innholdet i hennes bok «Hva visste hjemmefronten?» som tar for seg deportasjonen av norske jøder under 2. verdenskrig.

les også Krigsveteran Ragnar Ulstein om Michelet: – Alvorlig tillitsbrudd

Boka kom allerede i 2018 og skapte voldsomt rabalder da den ble utgitt, og verken debatten eller rabalderet har gitt seg frem til i dag.

Senest i fjor høst ble Marte Michelet truet med søksmål dersom hun ikke trakk boken tilbake.

Sentralt i debatten rett etter utgivelsen var påstanden i boken om at Norges kanskje største krigshelt, Gunnar «Kjakan» Sønsteby, hadde visst om jødedeportasjonen hele tre måneder i forveien.

Det var denne historien, fortalt fra Sønsteby til krigsveteran og krigshistoriker Ragnar Ulstein i 1970, som startet Michelets arbeid med boken.

les også Familiene til motstandsfolk vurderer søksmål mot Marte Michelet

Til Bergens Tidende gir hun to eksempler fra boken som hun gjerne vil beklage; det ene er fremstillingen av Carl Fredriksens Transport, som i krigsårene reddet rundt 1000 flyktninger over grensen til Sverige. Michelet sier til avisen at hun der gikk for langt i å antyde at firmaet hjalp jøder kun for profitt.

Det andre er at hun navngir to personer i dette firmaet, blant annet Reidar Larsen.

I ettertid oppdaget Marte Michelet at hun har analysert feil Reidar Larsen. «En fatal feiltolkning», kaller hun dette.

les også Michelets problematiske metode

John Christian Elden representerer flere etterkommere av motstandsfolk og var den som hintet om søksmål i fjor høst. Til NRK sier han at dette er en god begynnelse.

– Vi regner med at det kommer flere fremover. Men det er redelig å beklage feil som har gått så kraftig utover enkeltpersoner og deres ettermæle, sier Elden.