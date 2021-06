DØD: Lucinda Riley slåss mot kreften i fire år. Fredag morgen døde hun med familien rundt seg. Foto: Mattis Sandblad, VG

Lucinda Riley er død

Bestselgerforfatteren Lucinda Riley døde tidlig fredag morgen. Hun ble 55 år gammel.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Lucinda Riley døde etter en fire år lang kamp mot kreft, forteller Rileys familie i en melding på hennes Instagram-side.

– Vi er så lei oss for å måtte fortelle dere at Lucinda døde denne morgenen. Hun døde fredfullt omgitt av familien som var veldig viktig for henne. Vi forstår at dette vil komme som et sjokk på folk flest som ikke var klar over at Lucinda har kjempet mot kreften i fire år, skriver familien i meldingen.

Lucinda Riley opplevde en enorm suksess de siste årene med serien «De syv søstre» – også i Norge der hun i fjor ble den forfatteren som solgte aller mest bøker. Hennes norske forlag Cappelen Damm mottok nyheten med stor sorg fredag formiddag.

– Jeg fikk meldingen av hennes mann fredag formiddag, og selv om vi har fryktet dette i lengre tid, kom nyheten som en sjokk, sier salgs- og markedsdirektør Knut Gørvell i Cappelen Damm til VG.

Han har jobbet tett med Lucinda Riley og hennes forfatterskap i 10 år.

– Lucinda Riley var ikke bare en unik forfatter, hun var også et ekstraordinært menneske. Etter de mange turneene og møtene våre var Lucinda blitt en nær venn og fortrolig. Hun hadde en kjærlighet til Norge fra hun var barn, og Norgesturnéene ble spesielle og personlige. Også fordi hun var så flink til å møte leserne og var unikt nysgjerrig på folk.

– Hun hadde også en herlig humor. Dette er et stort tap for alle oss som har elsket å lese bøkene hennes, og for mange av oss i forlaget som har jobbet tett på henne, sier Knut Gørvell som synes det er ekstra trist å tenke på at han nylig intervjuet henne i forbindelse med lanseringen av den syvende «Syv søstre»-boken som kom ut 7. mai.

– Det er hjerteskjærende å tenke på at det er bare noen uker siden jeg intervjuet henne fordi vi snakket om den åttende boken som hun nå skulle skrive ferdig og som skulle avslutte hele serien.

Fått med deg? Her annonserte Lucinda Riley den åttende boken

Hva som skjer med denne boken nå er uvisst, men ifølge Cappelen Damm skal hun ha vært godt i gang med arbeidet.

– Hun dikterte flere av de siste bøkene bokstavelig talt fra sykesengen. På mange måter virket det som om bøkene og fortellergleden gjorde at hun holdt ut lenger, sier Gørvell.

Ifølge familiens melding skrev Lucinda hele fem romaner i løpet av de årene hun slåss mot sykdommen, men selv snakket hun nesten aldri om sykdommen. I et sjeldent åpenhjertig intervju med VG i 2019 fortalte hun om krefbehandlingene.

– Sannheten er at jeg ikke er redd for å dø. Døden skremmer meg ikke. Det har den aldri gjort. Men jeg er redd for å få tilbakefall, for behandlingen med cellegift og stråling ødela meg, fortalte Riley i intervjuet.

Les intervjuet her: - Døden skremmer meg ikke

Denne uken topper Lucinda Riley den norske Boklista for femte uke på rad med «Den savnede søsteren» – den syvende boken i «De syv søstre». Boken topper også flere bestselgerlister rundt om i verden.

VERDENSLANSERING: Bare for én måned siden kom Lucinda Rileys syvende bok i serien «De syv søstre» ut over store deler av verden. Førsteopplaget i Norge var på hele 81.000 bøker – og boken har toppet Boklista siden. Bildet ble tatt av sønnen hennes Kit i den forbindelse. Foto: Kit Riley

Den åttende boken skulle etter planen komme neste år, og her skulle leserne få historien om søstrenes far Pa Salt. Ifølge forlaget vil familien etter hvert ta en avgjørelse rundt hvordan materialet som foreligger skal forvaltes.

Siden den første boken hennes kom ut på norsk for akkurat 10 år siden, har hun ifølge Cappelen Damm solgt 1,6 millioner bøker her til lands.

– Hun er dermed den oversatte forfatteren som har solgt mest i Norge det siste tiåret, opplyser forlaget.

I familiens melding forteller de at Lucinda elsket livet og levde i øyeblikket og de siterer noe Lucinda Riley selv har uttalt om dette:

«Gjennom smerten og gleden på reisen har jeg lært den viktigste leksjonen livet kan tilby, og jeg er glad for det. Øyeblikket er alt vi har.»