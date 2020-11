BRAGEPRIS-NOMINERT: Sigrun Slapgard (f. 1953) er kjent fra tiden som journalist i NRK og har skrevet en rekke bøker, blant annet biografien om Sigrun Undset og den prisvinnende biografien om Lise Lindbæk. Foto: Tove K. Breistein

Suveren spenning! Sigrun Slapgard: «Eit hemmeleg liv. Spesialagent og spaniafrivillig Wilhelm Holst»

Virkeligheten overgår fantasien i denne suverent spennende og interessante fortellingen om livet til Wilhelm Holst.

Tittel: «Eit hemmeleg liv. Spesialagent og spaniafrivillig Wilhelm Holst»

Forfatter: Sigrun Slapgard

Sjanger: Dokumentar

Forlag: Samlaget

Pris: 349,-

Sider: 368

Sigrun Slapgard er nominert til Brageprisen for dokumentaren «Eit hemmeleg liv». Og det kan jeg godt forstå. For sjelden har vel et stoff funnet sin forfatter på en bedre måte enn i denne boken.

Det starter med at Slapgard får en henvendelse fra Ole Christian Kleppe som er interessert i å finne flere opplysninger om en bestefar som han aldri har kjent, men har hørt mye spennende om gjennom oppveksten. Kleppe har notert seg at Slapgard nevner Wilhelm Holst i boken sin om Lise Lindbæk «Krigens penn» (2002), og han sitter selv med noen dokumenter om bestefaren.

Men han trenger hjelp til å komme videre i arkivjakten, og snart er de to i gang med et klassisk detektivarbeid som skal avdekke en ganske utrolig historie:

Det handler om den spanske borgerkrigen, om undergrunnsarbeid i det okkuperte Frankrike, spesialoppdrag, menneskesmugling, en kjærlighetshistorie og en familietragedie som ville tatt knekken på de aller fleste. Det hele fortalt med driv og tempo, plassert inn i et fascinerende tidsbilde.

Wilhelm Holst var i 1936 en forretningsmann som etter mange år i Paris i realiteten var gått konkurs. I et forsøk på å starte på nytt sender han familien, kona Anna og tre barn, hjem til Norge mens han selv søker lykken i London.

Der blir han ganske snart engasjert til å frakte ambulanser til de republikanske styrkene i borgerkrigens Spania. Og før han vet ordet av det befinner Holst seg som bårebærer og etter hvert major i saniteten. Hans talent for organisering gjør ham til en viktig ressurs for de «røde» styrkene, og det som skulle bli et kort spaniaopphold ender ikke før i 1939, da han må flykte til Frankrike.

I skildringen av den spanske borgerkrigen får Slapgard brukt all sin kunnskap og sitt litterære talent, noe som er med til å gjøre boken ekstra interessant. Underveis vever hun også på en engasjerende måte inn refleksjonene hun og Kleppe gjør seg etter hvert som stadig flere lag i historien om Wilhelm Holst blir avdekket.

I Spania innleder Holst et forhold til den britiske sykepleieren Madge Addy, som blir med ham til hans nye base i Marseille, og tidvis Lisboa. Han får i oppdrag å organisere hjelp til de 500.000 spanske flyktningene som befinner seg i Frankrike, deriblant 85.000 enslige barn. Men under dekknavnet Billett blir han også leder for en fransk motstandsgruppe. Den siste innsatsen skal etter krigen blant annet innbringe ham det franske krigskorset.

Som om ikke det var nok opererte Holst også som agent for britisk etterretning.

Mens all dramatikken utspiller seg i Spania og Frankrike opprettholder han bare sporadisk brev- og telegramkontakt med familien som nå befinner seg i Ådalen.

Det er tydelig at ekteskapet med Anna er i en krise, og så rammer en ufattelig tragedie familien: Wilhelm og Annas to sønner, Einar på 16 og Per som ennå ikke har fylt 15, blir sammen med flere andre henrettet av tyske soldater i april 1940. Det er snakk om en vilkårlig represalie på grunn av motstanden okkupasjonsstyrkene møtte i Hønefoss-distriktet.

Det er en hjerteskjærende historie, og kanskje var dette tapet med på å forklare med hvilken dødsforakt Wilhelm Holst engasjerte seg i motstandsarbeidet i Frankrike.

Men som så mange andre fikk aldri Holst den anerkjennelse han fortjente etter krigen.

Et stempel som opportunist ble hengende ved ham, og var sammen med flere helseproblemer muligvis en medvirkende årsak til at han døde bare 54 år gammel.

Men et kort liv til tross: Historien om Wilhelm Holst inneholder så mye heseblesende dramatikk, fargerike karakterer og engasjerende detaljer at den hever seg over det aller meste av samtidig norsk dokumentarlitteratur.

Nå venter jeg i grunnen bare på TV-serien.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

Publisert: 06.11.20 kl. 16:49

