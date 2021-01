VANT NORDISK RÅDS LITTERATURPRIS: Finsk-svenske Monika Fagerholm vant den høythengende Nordisk råds litteraturprisen for romanen «Hvem drepte Bambi» som nå er ute på norsk. Foto: Ulla Montan

Bokanmeldelse av Monika Fagerholms «Hvem drepte bambi?»: Enestående roman!

Monika Fagerholm lar aldri leseren få en pustepause i denne brutale, opprivende og enestående intense romanen - som hun i fjor fikk Nordisk råds litteraturpris for.

En stygg gruppevoldtekt setter i gang en kjede av hendelser som for alltid skal komme til å prege de involverte.

Finsk-svenskFin Monika Fagerholms roman «Hvem drepte bambi?» handler blant mye annet om skyld, tilgivelse og løgnens pris. Ikke direkte underholdende kanskje, men en stor litterær opplevelse som fullt fortjent innbrakte forfatteren Nordisk råds litteraturpris i 2020.

«Hvem drepte bambi?» Forfatter: Monika Fagerholm Sjanger: Roman Forlag: Oktober Oversetter: Kyrre Haugen Bakke

Sider: 264

I et fint og velstående boligområde finner vi et hus med kallenavnet Kråkeskipet. Det er et sted som en av bokens hovedpersoner, Gusten Grippe, stadig trekkes tilbake til. I det samme nabolaget støter han også til stadighet på sin tidligere kjæreste Emmy.

Det er en relasjon som aldri helt ser ut til å ha funnet sin avslutning. En av mange sirkelbevegelser flere av bokens personer ser ut til å befinne seg i, som om de er fanget i en form for labyrint av gjensidig avhengighet med røtter langt tilbake i tid. Det gjelder for eksempel Emmys tidligere venninne, og Gustens av-og-på elskerinne, Saga-Lill. Heller ikke hun kommer seg egentlig av flekken, eller klarer å bryte med den ansvarsfølelsen hun har for sin syke mor, som nå er blitt avhengig av henne.

Og Kråkeskipet ruver i bakgrunnen, som et svært håndfast symbol og åsted for den skjebnesvangre kvelden for noen år tilbake. Da gruppevoldtekten, som Gusten var involvert i, skulle komme til å sette hele lokalsamfunnet og forholdet mellom menneskene der på en tøff prøve.

Gusten var den som gikk til politiet for å fortelle om ugjerningen han og kameratene var skyldige i. Og han har fått erfare at prisen for å varsle er høy i villabyens sosiale system. Når en perifer venn av Gusten nå planlegger å lage (kunst)film basert på hendelsen, rulles alt som skjedde opp enda en gang.

Monika Fagerholm klarer på mesterlig vis å skildre den kjeden av løgner, fornektelser, unnskyldninger og omgåelsesmekanismer som overgrepet i sin tid satte i gang. Både blant de fire unge overgriperne selv, og ikke minst blant deres foreldre som må se all sin sosiale prestisje og posisjon under angrep.

Fagerholm er nådeløs presis og perfid i sine personkarakteristikker, særlig gjelder det kvinnene hun portretterer. Den dystre tematikken til tross er boken slett ikke uten humor – av den beske og bitre sorten.

«Hvem drepte bambi?» er slik lest også en samtidsskildring av høy kvalitet.

Noen lesere vil sikker synes at den insisterende fortellermåten, nærmest en strøm av språklige bilder og assosiasjoner, blir slitsom og krevende.

Men gir man likevel boken en sjanse, er belønningen en leseopplevelse av ypperste merke.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk