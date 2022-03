ARROGANT OG BITTER: Tidligere Aschehoug-direktør William Nygaard blir kalt arrogant og bitter etter innlegget han la ut på Facebook om Petter Stordalen og medgründerne etter exiten fra norsk bokbransje.

William Nygaard langer ut mot Stordalen og Bonnier: − Påstått «forlagskjøp»

Aschehoug-nestor William Nygaard (79) stempler Petter Stordalen som finansakrobat og rakker ned på Bonnier Books oppkjøp av Strawberry Publishing. Bonnier kaller Nygaard «arrogant og respektløs».

Av Camilla Norli

– Det gikk som forventet med det norske såkalte Strawberry Publishing ...

Det skriver tidligere Aschehoug-direktør William Nygaard i et innlegg på Facebook.

Innlegget kommer etter at det i forrige uke ble kjent at svenske Bonnier Books har kjøpt ut gründerne Jonas Forsang (41) og Magnus Rønningen (42) – og nå eier 95 prosent av det norske forlaget de to startet sammen med Petter Stordalen. Dette skjedde etter at Bonnier Books kjøpte 70 prosent av forlaget i fjor vår – og etter at Petter Stordalen i november solgte seg helt ut.

VG erfarer at de to gründerne tjente nærmere 100 millioner kroner hver på forlagseventyret.

Men William Nygaard kaller det et «påstått forlagskjøp», han skriver konsekvent forlag, forleggere og forlagskjøp i hermetegn – og omtaler forlaget heller som «en slags litterær rettighetskonstruksjon eid av en hotellenes finansakrobat og hans kumpaner.» Han skriver også i en parentes at de fleste av disse rettighetene er «rappet».

«Finansakrobaten lot seg friste av penger ... Hvem vant – var det forfatterne som ble rikere og bedre ... eller det norske folk mer litterært kvalitetsbevisste og lesevante?» skriver Nygaard som etterspør hva de egentlig har bidratt med i disse fire årene til å styrke norsk litteratur og bokbransje.

Nygaard ønsker ikke å utdype innlegget overfor VG.

BOK-NESTOR: William Nygaard er tidligere forlagssjef og administrerende direktør i Aschehoug, og har blant annet vært styreleder i NRK og norske PEN. Han er fortsatt største eier i Aschehoug med en aksjeandel på 10,2 prosent.

– Innlegget taler for seg selv. Det holder i massevis.

– Det kan virke som om du ikke anerkjenner Strawberry, nå Bonnier, som et ekte forlag?

– Jeg ønsker ikke å kommentere utover det som står i innlegget, sier Nygaard til VG.

Håkan Rudels, CEO i Bonnier Books, bare rister på hodet av forlagsnestor Nygaards tordentale på Facebook.

– Han har jo ingen anelse om hva han prater om. Bonnier har gitt ut bøker i snart 200 år – og i nyere tid har vi gjort mengder av forlagskjøp i en rekke land, sier Rudels på telefon til VG.

Han mener Nygaard viser en ovenfra og ned-holdning:

REAGERER: Administrerende direktør Alexander Even Henriksen i Bonnier norsk forlag og CEO Håkan Rudels i Bonnier Books.

– Her uttrykker Nygaard en innstilling som er trist og respektløs mot forfatterne og medarbeiderne på forlaget. Hele innlegget hans er unødvendig, barnslig og uverdig.

– Han kaller det et «påstått forlagskjøp», hva legger han i det, mener du?

– Det er vanskelig å forstå hva han tenker. Med Aschehougs og Nyygaards historie, rykte og størrelse – kommer det jo også et ansvar. Her synes jeg han er unødvendig arrogant. Det er viktigere å stå sammen i denne bransjen. Vi har lagt noen gode bokår bak oss og må ta vare på det og jobbe for bokens fremtid sammen.

– Uansett: For får del er dette uinteressant. Vi skal fortsette vårt arbeid med å bygge dette til et forlag som blir en naturlig del av den norske kulturen. Vi vet at det tar tid å bygge et skjønnlitterært forlag med høye ambisjoner, sier Rudels.

Administrerende direktør Alexander Even Henriksen i Bonnier norsk forlag henger seg på kritikken slik:

– Noen velger å bite fra seg med bitterhet og arroganse når tiden har gått fra dem og posisjoner de har følt seg berettiget til begynner å glippe. Jeg har ikke tid til å bry meg om sånt, sier Henriksen.

Petter Stordalen ønsker ikke å kommentere Nygaards innlegg, men Strawberry Publishing-gründer Jonas Forsang understreker at forfatterne gikk til dem fra andre forlag fordi de ønsket forandring, ikke fordi de fikk bedre økonomiske betingelser.

– Det ironiske er at om Nygaard og hans kumpaner hadde hatt en litt mer ydmyk holdning, ville vi aldri klart dette. Forlaget vårt ble bygd på konkurrentenes arroganse. Det har vært vårt viktigste konkurransefortrinn, og kommer etter alt å dømme til å fortsette å være det for Bonnier og andre forlagsutfordrere i fremtiden, skriver Forsang i en SMS til VG.

William Nygaard er forelagt reaksjonene på innlegget hans og har følgende kommentar til kritikken:

– Vi elsker å erte ...Bonnier er et utmerket forlag og der har jeg mine beste forlagsvenner. Det er godt at Bonnier overtar og rydder opp.