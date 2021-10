TERNINGKAST 6: Aslak Nores nye bok «Havets kirkegård» er et overflødighetshorn av en krimbok, mener VGs anmelder.

Strålende underholdning! Bokanmeldelse: Aslak Nore: «Havets kirkegård»

Aslak Nore (43) har skrevet en heidundrende krimroman. Proppet med herlige karakterer og med en handling som drar deg med fra første til siste side.

Av Sindre Hovdenakk

Ta en enorm formue, en rystende familiehemmelighet, politisk renkespill og sterke viljer i klinsj.

Legg til uskikkede arvinger, norske spesialsoldater og en dæsj løkkeskriftroman.

Resultatet: Et overflødighetshorn av en krimbok, som selv ikke den mest kritiske leser kan unngå å la seg underholde av.

«Havets kirkegård» Forfatter: Aslak Nore Sjanger: Krim Forlag: Aschehoug Sider: 486 Kr: 429 Vis mer

Det er et bredt lerret forfatteren spenner ut i «Havets kirkegård». Tittelen viser til et bokmanus fra 1970 som den nå 95 år gamle forfatteren Vera Falck står bak. Manuset kan slå beina under hele legitimiteten til den store Falck-formuen som hennes sønn Olav bestyrer.

Historien om dette manuset er selve motoren i fortellingen, en historie som avdekker flere og flere lag etterhvert som handlingen skrider frem.

Når Vera dør i bokens begynnelse starter jakten på hennes testamente. I likhet med bokmanuset er også testamentet forsvunnet.

Hvordan skal nå milliardarven fordeles mellom på den ene siden Olav Falck og hans barn Sacha, Sverre og Andrea, og på den andre siden den rufsete grenen etter Olavs avdøde halvbror Per?

Så lenge Vera var i live har disse i praksis levd på økonomisk nåde fra den såkalte SAGA-stiftelsen som er under Olavs kontroll.

BOSATT I FRANKRIKE: Aslak Nore (43) er fra Oslo, men har de siste årene bodd i Sør-Frankrike. I 2017 vant han Rivertonprisen for «Ulvefellen».

Lederen for for den andre familiesiden er den karismatiske «kommunistlegen» Hans Falck, som har viet store deler av livet sitt til solidaritetsarbeid i Midtøsten og for kurdernes sak. Nå har han hyret inn den tidligere spesialsoldaten (og frilansjournalisten!) Johnny Berg til å skrive sin biografi.

Noe som skal vise seg å få konsekvenser både for jakten på bokmanuset og for flere av Hans Falcks slektninger.

Alle i det store persongalleriet vi blir presentert for får tid og rom til å folde ut sine egne historier.

Tidsspennet går fra krigens dager, med forliset av hurtigruteskipet DS Prinsesse Ragnhild i 1940 som dramatisk omdreiningspunkt, og frem til cirka 2015 med et aktuelt bakteppe av fremmedkrigere og IS-trussel. Forfatteren har også fått plass til flere andre sidehistorier, som det ikke er plass til å gå inn på her.

Underveis i lesingen går assosiasjonene til Stieg Larssons Millennium-bøker, med deres fremstilling av vonde familiehemmeligheter skjult under et tungt lag av tradisjon og penger.

Men vi kjenner også igjen sporene etter forfatterens far Kjartan Fløgstad, og hans besettelse av Stay Behind-grupper og andre Oslo Vest-eklinger.

Først og fremst virker det som om Aslak Nore har hatt det morsomt under skrivingen.

Han eksellerer i florlette parodier av forlagsdynastier, kjendisleger og andre karakterer hentet fra det beste borgerskap. Og viser samtidig muskler som en skikkelig actionforfatter.

Mot slutten lar han Falck-slekten samles til et middagsselskap der arven endelig skal fordeles. Det hele ender i et parodisk kaos salige Wam og Vennerød neppe kunne gjort bedre.

Selv om omveiene kan bli i overkant mange helt mot slutten, makter likevel Nore å holde spenningen hele veien inn.

Du vil gjerne vite hvordan det gikk med Veras testamente, og med jakten på bokmanuset. Da må du lese «Havets kirkegård».

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk