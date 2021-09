DUO: Det var Lisa Aisato som fikk Mariangela Di Fiore til å skrive en barnebok om livet på barnekreftavdelingen - et sted Di Fiore kjenner godt etter at datteren fikk leukemi da hun var to og et halv år.

Barnebok om datterens kreft: Smertelig vakker!

Aldri før har livet på barnekreftavdelingen blitt skildret bedre i en barnebok enn i Mariangela Di Fiore og Lisa Aisatos «Å ri på enhjørninger».

«Du må skrive en bok om livet på barnekreftavdelingen! Jeg lager tegningene!» skal Lisa Aisato ha sagt til Mariangela Di Fiore ifølge et nylig intervju i KK.

Forfatteren vet hva det vil si å ha et barn med kreft. Da hennes datter var to og et halv fikk hun påvist leukemi og tilbrakte flere år på sykehus før hun ble frisk.

«Å ri på enhjørninger» er boken Di Fiore skulle ønske fantes da datteren ble syk.

FAKTA: «Å ri på enhjørninger» Terningkast 5 Forfatter: Mariangela Di Fiore Illustrasjoner: Lisa Aisato Sjanger: Barnebok Forlag: Gyldendal Sider: 52 Pris: 299 kroner Vis mer

Et kjapt søk på nett viser at det finnes få nye bøker om barn som er langtidsinnlagt på sykehus. «Skalla» av Randi Fuglehaug fra 2018, er den eneste nyere utgivelsen med en liknende tematikk.

«Å ri på enhjørninger» handler om Viljas liv på barnekreftavdelingen.

«Jeg hater å vente. Men her på sykehuset må jeg vente hele tiden», reflekterer Vilja. Og veggene er så hvite at man får vondt i øynene. Er det derfor storebroren hennes aldri kommer på besøk?

Vilja har blodkreft. Hun har mistet alt håret og har en sonde i nesen. Bestevennen, Sindre, har en svulst i hjernen. Blir hun frisk nok, skal Vilja begynne på skolen til høsten. Hun gruer seg, men det er det bare Sindre som vet.

Det er mye som er vondt, men barn er barn også under de største prøvelser. Vilja og Sindre leker i gangene, tuller med de ansatte og sykehusklovnene, intervjuer folk om hva som er det beste i verden og hva som skjer når vi dør. Når Vilja får blodoverføring lurer hun på hvem blodet kommer fra: «Tenk om det er Spiderman-blod!»

Dette er en bok som vanskelig kunne ha blitt skrevet av en forfatter uten egen erfaring med temaet.

Di Fiore fanger essensen av hvordan et barn opplever alvorlig sykdom og et liv på sykehus, godt hjulpet av Lisa Aisatos følsomme illustrasjoner.

Som en av landets mest bejublede illustratører, har Aisato satt sitt stempel på flere boksuksesser de seneste årene. Hennes drømmeaktige realisme speiler det indre og ytre livet til Vilja. Tegningene er uhyre vakre, og spiller på kontrasten mellom de sterile sykeshusrommene og det livsbejaende indre livet til et barn.

Cellegiftstativet er med den lille jenta over alt, blodceller og onde kreftceller flyter gjennom luften. Spiderman kommer til syne på utsiden av vinduet og et sjørøverskip på havet skyller inn i rommet. Humor får plass der det trengs: Viljas far omgitt av bugnende mengder sykehusmat datteren ikke orker å spise.

«Å ri på enhjørninger» passer nok aller best for barn med liknende erfaringer som Vilja og hennes pårørende, men kan med litt pedagogisk hjelp også leses av barn som aldri har vært alvorlig syke. Og det er heldigvis de fleste. Noen medisinske ord og begreper må nok forklares. For hva er egentlig kortison, sonde, cellegift og narkose?

Selv leste jeg boken for min egen seksåring. Det gikk fint, men vær forberedt på alvorlige spørsmål underveis og grubling i etterkant.