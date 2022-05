HEMMELIG BOKPROSJEKT: Det er seks år siden journalist og forfatter Åsne Seierstad (52) kom med bok sist, og nå jobber hun med en ny bok om Afghanistan.

Åsne Seierstads nye bokprosjekt: Tilbake i Afghanistan 20 år etter «Bokhandleren i Kabul»

20 år etter at Åsne Seierstad ga ut «Bokhandleren i Kabul», skriver hun på en ny bok om Afghanistan og Taliban.

Av Camilla Norli

Planen er at boken skal utgis i løpet av høsten, men dette kan endres om den ikke blir klar.

Dette blir Åsne Seierstads første bok siden «To søstre» som kom i 2016 – og som Seierstad vant Brageprisen for.

Hverken Kagge forlag eller Åsne Seierstad ønsker foreløpig å si noe om boken. Boken er også foreløpig holdt utenfor Kagges liste over høstens utgivelser.

Etter at Taliban igjen tok over makten i Afghanistan i fjor, skrev Åsne Seierstad en kronikk i Morgenbladet om hvordan historien nå gjentar seg i landet – bare at rollene er skiftet.

«Jeg kunne skrevet den samme boken om igjen. Det er en trist tanke», skriver Seierstad i kronikken som sto på trykk i september i fjor.

Hun sikter til «Bokhandleren i Kabul» som gikk verden over i årene etter at den kom ut på norsk i 2002. Boken lå blant annet på New York Times bestselgerliste i 41 uker i strekk.

SEIERSGANG: Her er Åsne Seierstad gjest hos CNNs kveldsstjerne Paula Zahn i forbindelse med USA-lanseringen av «Bokhandleren i Kabul» i 2003.

20 år etter at Åsne Seierstad reiste til Afghanistan - bare to uker etter 11. september for å dekke krigen som journalist - har hun vært tilbake i landet for å skrive en ny bok, ifølge VGs opplysninger.

Høsten 2001 var hun til stede da Taliban ble beseiret, og nå har hun vært tilbake etter Talibans seier.

En av kvinnene hun følger i boken er aktivisten Jamila Afghani – som selv måtte flykte fra Kabul til Norge da den ekstreme gruppen igjen tok makten.

Seierstad har lagt ut flere bilder fra Afghanistan på Instagram – hvor hun blant annet skriver:

«On the road again. Midway between Kabul and Jalalabad».

Seierstad påpeker i kronikken fra i høst hvordan historien gjentar seg:

«Bøkene skal på nytt fjernes fra hyllene. Bildene skal males over, kvinnene dekkes til. Igjen ville flere bli sittende inne, underlagt den mest effektive undertrykker – frykten for hva som kan skje dem der ute», skriver hun i Morgenbladet.

Det hører med til historien at Åsne Seierstad etter hvert fikk kritikk for innholdet i «Bokhandleren i Kabul» av bokhandleren Shah Mohammed Rais selv. Han gikk til sak i Oslo tingrett, der Åsne Seierstad og forlaget ble dømt til å betale bokhandlerens kone en oppreisning på 125.000 kroner hver – for å ha krenket privatlivets fred.

Men Seierstad og forlaget anket – og Seierstad ble frikjent både i lagmannsretten og i Høyesterett. Selv poengterer hun i kronikken at boken «like fullt gikk (...) sin rundgang verden over»:

«Jeg fikk et håndskrevet brev av Tony Blair, et kort fra Buckingham Palace og en dag dumpet det ned en konvolutt fra Det hvite hus. Brevet var fra Laura Bush, førstedamen i USA, kona til han som hadde startet angrepet mot Afghanistan. Hun gratulerte meg med boken jeg hadde skrevet.», skriver Seierstad i kronikken.

Også Seierstads «To søstre» (2016) har fått internasjonal ros. Boken fikk terningkast 6 i VG, Svenska Dagbladet skrev at «To søstre» er «en av vår tids viktigste bøker» – og boken ble hyllet da den kom i Storbritannia og USA. Boken har ifølge Kagge forlag passert 200.000 solgte eksemplarer.

Seierstads 22. juli-bok «En av oss» fikk også strålende kritikker internasjonalt: The Independent kalte henne «en av de fremste journalistene i vår tid» – og The New York Times kåret boken til en av de 10 beste bøkene i 2015.