FEM ÅRS JOBB: Vetle Lid Larssen (61) har jobbet fem år med romanen «Lucias siste reise».

Hold dere fast! Bokanmeldelse: Vetle Lid Larssen: «Lucias siste reise»

Her svinger Vetle Lid Larssen seg inn i verdenshistoriens myter og mysterier. Som en ridder til hest løfter han Sankta Lucia nennsomt gjennom århundrene. Hold dere fast!

Av Guri Hjeltnes

Publisert: Nå nettopp

Hvem var hun, den unge jenta som ble hundset, jaget, voldtatt, halshugget i året 304 e. Kr?

Sankta Lucia som har fått en egen dag som markeres hver desember? Hva skjedde med levningene hennes?

Jo, det har Vetle Lid Larssen akslet seg til å finne ut og dikte om. Og det har blitt riktig så morsomt, fornøyelig og fascinerende.

FAKTA: Lucias siste reise Forfatter: Vetle Lid Larssen Sjanger: Roman Forlag: Strawberry Publishing Sider: 635 sider Pris: 399 kr. Vis mer

Romanen handler om «Lucias siste reise» gjennom 2000 år, hverken mer eller mindre, fra Sicilia og hennes levningers skjebne videre hit og dit, til Venezia, gjennom korstog, kriger og kamper og katastrofer, med skurker, gravrøvere, relikvierobbere.

Det er vold og voldtekter, skurker og helter, overgrep og overtro. Enten liker du denne tidvis elleville fremstillingen og all energien, eller du finner den i overkant ordrik og i overkant.

Forfatteren Vetle Lid Larssen har begitt seg inn på sitt trolig mest ambisiøse historiske prosjekt. Han har boret i historien tidligere, med stort hell, som i romanen «1001 natt» (2013).

Nå har han brukt fem år på å jakte fakta og fiksjon rundt legenden Sankta Lucia, og det er blitt en tour de force gjennom kulturhistorien. Her har han gravd i kilder og arkiver – og de er knapt beskrevet i boken, men legges ut på forfatterens og forlagets hjemmesider.

Hvem var hun så, Sankta Lucia?

En patriark beskriver henne slik i romanen: «Hun er ikke bare en helgen i den katolske – og den ortodokse kirke. Hun er elsket og tilbedt selv i protestantiske land. Halvannen milliard mennesker har et forhold til henne.»

Og ja: «I tillegg til jomfru Maria er hun én av syv kvinner som er nevnt i den romerske messekanon».

På mange måter er romanen også en hjertebankende kjærlighetserklæring til Italia og italiensk kultur, og det er en svir å lese beskrivelser av klær, mat, drikke, et vell av små detaljer gjennom århundrene.

Dette er virkelig et håndverk fra en dyktig forfatter, her er hardt arbeid bak små og store scener. Det være seg mislykkede ballongangrep på Venezia – en by som Larssen må kjenne i detalj, hver gatestein og hvert hjørne – til annen verdenskrigs slutt med flyangrep i 1945. Samtidig som en kvinnelig dyktig håndverker forsøker å redde Sankta Lucias levninger med vann og skader og utsettes for et seksuelt overfall nede i mørket under jorden.

Jo da, her er det ikke spart på noe.

Det hele er velskrevet og utpenslet, på Larssens elegante riksmål. Her er treffende skildringer, som hvordan han beskriver en bitte liten menighet: «Vi er bare 32 stykker. 27 av dem kan knapt gå». Eller denne: «Det som skjedde, var mer som åreknuter på venstre skinnlegg.»

Romanen er også en aldri så liten dannelsesreise. Bak i romanen er det ordforklaringer. Nå vet vi hva haubitser er, en gregal, ja for ikke å glemme lupanarium.

Les selv. Etter dette er Sankta Lucia nesten blitt levende igjen ...

Anmeldt av: Guri Hjeltnes