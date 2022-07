TREND: Det kommer stadig nye trender på TikTok, men nå er det bokanbefalinger som gjelder.

Boktips tar av på TikTok: − Etterspørselen kan gå i taket over natten

På TikTok har videoer med bokanbefalinger skapt stor interesse. Flere norske bokhandlere melder om økt salg grunnet #BookTok.

Emneknaggen #BookTok har over 64 milliarder visninger globalt på plattformen. Der deles det blant annet inspirasjon, nye oppdagelser og anmeldelser av bøker, noe som har gitt folket en mulighet til å ta del i en helt egen bokkultur.

Denne delingen har også påvirket bokforhandlere her i Norge.

– Når noe tar av på #BookTok, kommer det ofte som en bølge – etterspørselen kan gå i taket over natten, forteller markedssjef i Norli, Caroline Heitmann.

Deler #BookTok-innhold

I April startet forlaget Cappelen Damm sin egen konto på plattformen, hvor den 22 år gamle nettjournalisten Trine Weydahl kommer med personlige anbefalinger av norske og engelske bøker.

– Responsen har vært veldig god, med mye engasjement på kontoen, forteller Weydahl til VG.

– Spesielt hyggelig er det når folk kommenterer at de liker hva vi legger ut, og at de får lyst til å begynne å lese igjen.

BOKTIPS: Trine Weydahl deler boktips på Cappelen Damm sin egen TikTok-konto.

Hun tror at man alltid har hatt behov for å finne et fellesskap.

– Ikke bare i lesing, men alle hobbyer. TikTok har skapt en plattform hvor likesinnede mennesker finner hverandre.

Weydahl forteller at man gjennom #Booktok kan man komme i kontakt med andre mennesker som liker samme bøker som deg, og få anbefalinger som minner om de man får fra venner.

VG spurte Weydahl om hun hadde to gode boktips. Hun anbefaler å lese disse bøkene i sommer:

Muleum skrevet av Erlend Loe

The silent patient skrevet av Alex Michaelides.

Styrer bestselgerlistene

Norli har selv egne hyller i butikkene merket med BookTok-bøker, og en side på nettbutikken med BookTok-tips.

Markedssjef Heitman forteller at #BookTok i stor grad styrer bestselgerlistene på engelsk. De bøkene som gjør det godt blir oversatt til norsk.

Markedssjef i Norli, Caroline Heitmann.

– Colleen Hoover er det største globale BookTok-fenomenet. Hun har dominert bestselgerlistene for engelske bøker over hele Europa det siste halvåret.

Hos Norli er den mest populære boken «It ends with us» / «Det ender med oss», flere år gammel. Det er det siste året at salget av den har tatt av – som følge av TikTok-trenden.

NORLI: I hyllene hos Norli er BookTok-bøkene godt synlig.

Ifølge Heitmann er det sjangere som romantikk, fantasy og samfunnsrealisme som går igjen.

– Det er også en god del skeiv litteratur og feministlitteratur. Og en del klassikere.

Påvirker salget

VG har tatt turen innom flere bokhandler i Oslo. Der er #BookTok-bøker godt representert.

VG var innom både Norli i Torggata og Ark Egertorget. Begge steder opplever de mye engasjement rundt bøkene, og at salget tydelig har blitt påvirket av TikTok-trenden, forteller bokhandlerne.

ARK: Hos Ark har de flere egne hyller rettet mot BookTok.

Videre gjenforteller flere at det gjerne er bøker som nylig har vært en TV-serie, som det blir solgt mest av.

Eksempelvis ble TV-serien «The summer I turned pretty» lansert på Netflix tidligere i år, og nå er boken som er skrevet av Jenny Han en av de mest populære hos flere bokforhandlere.

Annonserer bokklubb

Trenden med å dele bokanbefalinger har tydelig fått mye oppmerksomhet, også internasjonalt.

TikTok Storbritannia annonserte i forrige uke en TikTok Book Club, som skal fungere som et virtuelt rom for TikTok-fellesskapet hvor man kan diskutere nye bøker sammen.

I kunngjøringen kommer det fram at de skal annonsere en ny bok hver måned, hvor de inviterer andre bokelskere til å lese og komme sammen til plattformen for å dele sine erfaringer.

BOKKLUBB: Her skal folket samle seg i fellesskap for å dele tips og tanker med hverandre.

Det vil også være en #Book Club-hub i appen. Der vil brukere enkelt kunne finne fram til månedens bok, og begynne å lage og dele sine egne anmeldelser, tanker eller nye favoritter.

