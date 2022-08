MESTER: VGs anmelder Ingvar Ambjørnsen mener det er få som kan måle seg med den svenske krimforfatteren Håkan Nesser - som nå er ute med en ny Gunnar Barbarotti-krim.

Befriende krimlesing fra Håkan Nesser

Det er få, om noen, som kan måle seg med Håkan Nesser (72) når det gjelder å skrive spenningslitteratur med atmosfære og særpreg.

Ingvar Ambjørnsen

Forfatteren Franz J. Lunde skriver en kortroman under tittelen «En forfatters siste dager og død», og sender den til forleggeren sin. Noe dager senere forsvinner Lunde etter en opplesning i den vesle byen Kymlinge.

Omstendighetene rundt forsvinningen har klare paralleller til handlingen i den nevnte kortromanen.

Tilfeldig? Neppe.

Info BOKANMELDELSE: «Sjakk under vulkanen» Forfatter: Håkan Nesser Oversatt av: Elisabeth Bjørnson Sjanger: Krim Forlag: Gyldendal Sider: 381 Vis mer

Og når også en kvinnelig poet og forlagsmedarbeider forsvinner under liknende omstendigheter på samme sted, må politikommisær Gunnar Barbarotti brette opp ermene og gå løs på nok et mysterium.

Hvor er det blitt av de to litteratene? Lever de, eller er de tatt av dage? Hvorfor har de ikke etterlatt spor av noe slag?

Barbarotti undrer seg, og konfererer diskret med seg selv og Vårherre. Uten å komme noen vei, får jeg vel legge til. For i denne kriminalromanen går det ikke akkurat på to hjul i svingene. Snarere tvert imot.

Jeg synes det er befriende med en krim av dette slaget.

Der andre forfattere pøser på med stadig nye lik og flere groteske detaljer, fyller Nesser sidene med den sympatiske politimannens tanker og refleksjoner.

Handlingen utspiller seg over et halvt års tid, uten at så veldig mye skjer ut over at nok en person med tilknytning til forfatteryrket forsvinner. Denne gangen en humørsyk kritiker, og forfatter av sære essays. Er det noen der ute som hater forfattere? Kanskje det.

Men helt sikkert er det at Håkan Nesser denne gangen har boltret seg i et miljø som han etter mange år som en av Nordens mest leste forfatter kjenner ut og inn.

Med et skjevt smil deler han ut vennlige ørefiker til både forfatterkollegaer, forleggere og aviskritikere – og en god del andre i bransjen.

Ja, han leker seg også med å trekke egne boktitler inn i handlingen. Et bonusspor for de som kjenner forfatterskapet hans godt.

Etter min mening er det få, om noen, som kan måle seg med Håkan Nesser når det gjelder å skrive spenningslitteratur med atmosfære og særpreg.

Derfor må han tåle å av og til måtte måles med seg selv og tidligere bragder. I romanene om Gunnar Barbarotti, (dette er den syvende i serien) disker Nesser opp med så mange virkelig gode og finurlige plott, at når løsningen kommer denne gang, blir resultatet litt for blekt.

En rutinert krimleser vet omtrent hvor dette bærer lenge før forfatteren spiller ut sine siste kort.

Når det er sagt har jeg uansett hatt gleden av nok et møte med grubleren Barbarotti og de andre ved politikammeret i Kymlinge.

Anmeldt av: Ingvar Ambjørnsen