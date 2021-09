OMTALES I BOK: Sophie Elise og Eveline Karlsen beskrives som leverandører for en «vakker og perfekt» kropp i en sentral pensumbok for norske sykepleierstudenter. Det reagerte særlig Eveline Karlsen sterkt på.

Forfatter om influencer-kritikk: − Ikke min hensikt å henge ut noen

Forfatteren bak pensumboken «Grunnleggende sykepleie» forsvarer omtalen av influencerne Eveline Karlsen og Sophie Elise som leverandører for en «vakker og perfekt kropp».

Av Camilla Norli

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Når jeg underviser sykepleiestudenter om kropp og utseende og spør dem om hvilke kroppsidealer de bærer med seg, så svarer de svært ofte ung, slank, langt hår, rene ansiktstrekk og godt sminket. De sier også at det som er med på å forme deres kroppsoppfatning i stor grad er bilder i sosiale medier.

– Sophie Elise og Eveline Karlsen blir i den forbindelse ofte nevnt, skriver Grete Breievne til VG på e-post.

Breievne er forfatteren bak teksten i pensumboken «Grunnleggende sykepleie» som influencer og Youtuber Eveline Karlsen raste mot i VG tirsdag.

I boken, som står på pensum for landets sykepleierstudenter, blir Karlsen sammen med Sophie Elise omtalt på følgende måte:

«I Norge har influensere som Sophie Elise og Eveline Karlsen vært sentrale premissleverandører for hva som er en vakker og perfekt kropp».

– Det gjør meg både trist, irritert og overrasket, sa Eveline Karlsen til VG.

Hun mener hun tvert om er bevisst på å ikke fokusere på kropp – og krevde svar fra forlaget Gyldendal som gir ut boken som står på pensum for landets sykepleiestudenter.

VG har stilt en rekke spørsmål til forlag og forfatteren av teksten, men istedenfor å svare på spørsmålene har de sendt hver sin skriftlige kommentar.

Forfatter Grete Breievne forsvarer bruken av de to influencerne som eksempel slik:

– Utgangspunktet for denne teksten er å fremheve hvordan bilder i sosiale medier påvirker kroppsidealer.

BASISVERK: Boken «Grunnleggende sykepleie» står på pensum for landets sykepleiestudenter. Ifølge forlaget Gyldendal er dette et basisverk for sykepleierutdanningen og som kan brukes gjennom hele studiet.

Forfatteren, som til daglig jobber som førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap i Drammen, sier at intensjonen med å nevne Sophie Elise og Eveline Karlsen var å rette oppmerksomheten mot det visuelle uttrykket hun mener de er med på å danne.

– Sykdom, skade og lidelser medfører ofte endringer i kropp og utseende som bryter med forestillinger om en vakker kropp. For mange er det smertefullt og skambelagt. For at sykepleierstudenter skal kunne møte pasienter med denne type problemstillinger på en god, faglig måte, er det viktig at de har tenkt igjennom hvordan de selv erfarer og opplever sin egen kropp og hvordan samfunnet påvirker dette, skriver forfatter Grete Breievne.

les også Bakgrunn: Raser mot «perfekt kropp»-utsagn i sykepleiepensum: – Kjenner jeg blir så forbanna

Breievne beklager ikke omtalen av influencerne som leverandører av «vakre og perfekte kropper», og svarer ikke på spørsmål om dette kunne vært formulert annerledes.

Hun understreker derimot at det ikke var meningen å henge ut noen.

– Jeg ser at jeg kunne tatt kontakt med Eveline og Sophie Elise i forkant for en samtale rundt disse spørsmålene. Det har ikke på noen måte vært min hensikt å henge ut noen. Dersom Eveline og Sophie Elise ønsker er jeg interessert i å lytte til deres erfaring og vurderinger av hvordan de bruker bilder, skriver hun.

Forlagssjef Liv Blom-Stokstad i Gyldendal Akademisk har heller ikke besvart VGs telefoner eller spørsmål, men sendte denne kommentaren på tekstmelding:

– Vi er positive til at pensumbøker i sykepleie bidrar til debatt, særlig innenfor et så sentralt område i grunnleggende sykepleie.

VG har spurt om Gyldendal vil vurdere å endre setningen i neste opplag av boken uten å få svar. Forlagssjefen roser i stedet forfatter Breievne:

– Vi syns det er flott at Breievne inviterer til dialog med influencerne om temaet, for å kunne belyse det ytterligere, skriver forlagssjef Liv Blom-Stokstad til VG.

Men Eveline Karlsen er ikke fornøyd.

POPULÆR: Eveline Karlsen er en av Norges mest kjente make up-influencere. Hun er også med i årets sesong av «Bloggerne» på TV 2.

– Det er ikke flott i det hele tatt! Nå blir jeg jo bare enda mer lei meg. De fokuserer på min kropp, og på den måten legger jo de et press på meg. Jeg har ikke fått noe godt svar på hvorfor. Jeg er veldig bevisst på at jeg vil være et forbilde som kan hjelpe til, bidra med gode verdier og gi folk en god følelse. Det er det jeg jobber for hver eneste dag, sier Karlsen.

Se hva Sophie Elise mener om saken her

Eveline Karlsen hadde ikke lyst til å si noe om dette, men fikk flere henvendelser fra følgere som var sint på hennes vegne.

– Denne gangen måtte jeg si noe. Det som står i pensumboken er urettferdig og helt feil, og det er veldig negativt for meg at de omtaler meg på en måte som dette. Og svaret forfatteren nå gir til VG, gjør det bare verre: Blir vi ofte nevnt? Av hvem? Hvor? Hvor er kildekritikken her?

– Jeg er så klart enig i at vi trenger fagbøker om temaet, men her burde de ærlig talt omformulert seg. For jeg sitter igjen med en følelse at hun mener jeg skaper et ideal for de som ender opp som pasienter hos sykepleiere, sier Karlsen.