Litt på tomgang, men fansen får sitt. Bokanmeldelse «Til oss fra de eldste»

Linn Skåber følger opp bok-suksessene med en om de eldste. Den er fin og fornøyelig - men ikke like god.

Av Trine Saugestad Hatlen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«Når du blir 80, begynner alvoret. Husk ikke å bekymre deg så mye før det.»

Slik lyder et av rådene fra de eldste blant oss i Linn Skåbers nye bok, «Til oss fra de eldste», illustrert av Lisa Aisato.

«Husk å få nok søvn. Både Ronald Reagan og Margaret Thatcher skrøt av at de bare sov fire timer hver natt. Begge ble senile», lyder et annet.

«Snakk med dem du ikke er i samme generasjon som», er et tredje.

Det er nettopp det Linn Skåber nå har gjort.

I 2018 gav hun og Aisato ut «Til ungdommen». I fjor kom «Til de voksne». Begge ble formidable suksesser. De fikk gode anmeldelser og ble blant de ti mest solgte bøkene de årene de kom ut.

Nå er det altså de eldstes tur.

Skåber har fulgt suksessoppskriften sin. Hun har snakket med folk, observert, diktet og skapt historier om ganske vanlige folk som lever livene sine rundt oss.

Noen sliter med helsa, andre med samvittigheten. En har drukket seg fra hjem og familie, en annen erindrer krigstiden. Noen er ensomme, og flere lengter etter venner og familiemedlemmer som har gått bort.

Ranveig er diger og forbanna. Bergjlot synes barnebarnet er bortskjemt og ufordragelig og har et teit navn. (Navnet Ea, hvis du lurer).

Klara har begynt å glemme, Roald skulle nok ønske han hadde glemt mer.

Noen er blitt sinte og bitre på sine eldre dager, mens andre er flinke til å se det positive i hverdagen. Et lite pokerlag, for eksempel, eller en halv vaffel i brødboksen.

Og dette er Bodil: «Åttitre vårer og denne er kanskje den vakreste! Sånn tenker Bodil hver vår.»

Bodil er smart. Vær som Bodil.

Det er godt tenkt å gi de eldste en stemme, og det er mye fint ved denne boken.

Men det spørs om ikke dette prosjektet begynner å gå litt på tomgang nå. «Til oss fra de eldste» er ikke like helstøpt som fjorårets «Til de voksne».

Jeg klarer ikke fri meg fra tanken om at det kan virke som om Skåber brukte de beste ideene hun har samlet på i skrivebordsskuffen sin i boka hun gav ut i fjor. Det er i og for seg ikke så pussig om det er blitt litt tomt i den skuffen, når hun gir ut to såpass like bøker på såpass kort tid.

Men de mange som har lest og likt de foregående bøkene, vil nok sette pris på denne også. Fansen får sitt, som man gjerne sier.

Det er en fin og fornøyelig bok, med noen fargerike karakterer man blir glad i og føler sympati for.

Skåber har en god penn og et varmt og artig blikk på menneskene blant oss. Hun er en smart observatør og formidler, og Aisatos illustrasjoner fungerer om mulig enda bedre i denne boken.

Dessuten er rådene fra de eldste et nytt, smart grep, som gir boka og illustrasjonene en ekstra dimensjon.

Som dette:

«Lær deg å bli glad i regnvær. Det er ikke 365 solskinnsdager i året», for eksempel.

Det er jo fint å ta med seg for noen og enhver, når kalenderen, gradestokken og været for øvrig minner oss på at det straks er høst.

Anmeldt av: Trine Saugestad Hatlen