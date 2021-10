HEDRET: Jorge Diaz, Antonio Mercero og Augustin Martinez tar imot Planeta-prisen for boken «Beistet».

Ga bokpris til kvinne som viste seg å være tre menn

Planeta-prisen, som inkluderer én million euro, skulle tildeles den anerkjente krimforfatteren Carmen Mola under en seremoni i Spania fredag. Da kom den sjokkerende sannheten frem.

Av Roy Kvatningen

Det var allerede kjent at Carmen Mola er et pseudonym. I intervjuer er forfatteren blitt fremstilt som «en kvinnelig universitetsprofessor som bor i Madrid sammen med sin ektemann og sine barn».

Spansk presse har ifølge CNN påpekt at kontrasten mellom Molas normale familieliv og den ekstreme volden i bøkene fungerer godt i markedsføringen.

Kongelig publikum

Nå er sannheten ute. Og den er ganske annerledes.

Den kom frem foran Spanias kong Felipe og dronning Letizia under utdelingen av Planeta-prisen fredag.

Da viste det seg at det står tre menn bak pseudonymet. TV-forfatterne Agustin Martinez, Jorge Diaz og Antonio Mercero er sammen om å skrive krimbøkene som utgis under Carmen Mola-navnet.

– Vi er tre venner som en dag for fire år siden bestemte oss for å slå sammen evnene våre for å fortelle historier, forklarer Diaz ifølge Financial Times.

Kritiseres

Sjokket har skapt mange reaksjoner i Spania, selv om man har mistenkt at det var én mann som sto bak pseudonymet.

– Utover å bruke et kvinnelig pseudonym, har disse mennene gjort intervjuer i årevis. Det er ikke bare navnet, det er den falske profilen de har brukt for å lure lesere og journalister. Svindlere, mener Beatriz Gimeno, en feminist og forfatter som tidligere var direktør for det nasjonale kvinneinstituttet.

Prisen ble tildelt for den historiske thrilleren «Beistet», som handler om en seriemorder som jaktes av en journalist, en politimann og en ung kvinne under kolerapandemien i 1834.