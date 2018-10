GIR UT BOK: Sophie Elise Isachsen (23) har skrevet den vanskelig andreboken. Foto: Frode Hansen

Bokanmeldelse: Sophie Elise Isachsen: «Elsk meg»: – Utleverer seg selv

4

BOK 2018-10-03T15:29:55Z

Ny uke, ny bloggerbok. Men det blir nok ingen ny storm – for Sophie Elise har skrevet en bedre bok, og utleverer ingen andre enn seg selv.

Publisert: 03.10.18 17:29 Oppdatert: 03.10.18 18:27

– Jeg måtte eie min egen historie , sa Lisa Tønne etter å ha utlevert ektemannens utroskap i podkasten «Tusvik og Tønne» i fjor.

Nå står unge kjendiser i kø for å eie historiene sine, og fortelle det som fortelles kan. Er det noe den siste ukens bloggerbok-bråk bør ha lært oss, så er det at jo da, man må eie sin egen historie. Men om den involverer andre, må de få eie sin.

Hvis ikke, må man må anonymisere og kamuflere, slik Sophie Elise har gjort i sin nye bok «Elsk meg». Så vidt jeg kan forstå har hun og forlaget gjort kloke valg ved å ikke gi Ham et navn og en gjenkjennbar identitet.

I «Elsk meg» følger vi Sophie Elise i månedene fra hun treffer Ham i et middagsselskap en januardag i 2016. Han er ikke som henne. Han er en 19 år eldre musiker med kulturell kapital, interesse for gourmetmat og dyr vin, og voksne venner som snakker om voksne ting.

Sophie Elise faller for Ham og livet han lever, og de innleder et forhold. Et forhold som kun eksisterer på sjeldne kvelds- og nattetid, og bare innenfor hjemmets fire vegger.

For Han er kanskje egentlig ikke så interessert, og ganske snart blir forelskelsen en besettelse for Sophie Elise. Hvorfor vil man så gjerne ha det man ikke kan få?

– Vi aksepterer den kjærligheten vi tror vi fortjener, skriver Sophie Elise et sted i boken. Sitatet er opprinnelig hentet fra den lille, fine boken «The Perks of Being a Wallflower», og det er verdt å reflektere over.

Sophie Elise setter hele livet sitt på vent i tilfelle Han plutselig sender melding, og skuffer og sårer familie og venner mens hun venter. Hun tolker og analyserer alt Han gjør, og ikke minst alt Han ikke gjør. Hun begynner å drikke alene hjemme, og fylles av selvhat når han glipper.

Hun er «hekta på et håp om kjærlighet», som Sissel Gran har skrevet bok om.

– I det siste hadde alt inni meg tydet på at jeg ønsket å gi opp livet jeg hadde, alt jeg hadde oppnådd – for hva betydde nå egentlig det i det store bildet – og ta vare på ham som trengte det, skriver hun. Og så er det nok egentlig hun selv som trengte å bli tatt vare på.

Sophie Elise skriver godt, og innimellom klarer hun å berøre. Spesielt er fortellingen om 17. mai-feiringen sterk. Historien har driv og stopper ikke opp, selv om hun selv gjør det i boken, mens hun sitter og stirrer på telefonen sin og venter på melding fra Ham.

Om boken: Forfatter: Sophie Elise Isachsen

Tittel: Elsk meg

Forlag: Cappelen Damm

Sider: 208

Pris: 349

Det er unektelig noe interessant ved å få innblikk i tankene hennes, og for oss som observerer henne utenfra, er hun tilsynelatende seg selv lik.

For Sophie Elise er en slags kameleon. Hun er feminist idet hun skriver uanstrengt om å få mensen i sengen hans, hun er sjokkerende clickbait-blogger når hun reflekterer over hvor bra det ville vært for bloggbusinessen om hun fikk seg et barn og hvorvidt hun skal dra til LA for å spille inn pornofilm. Hun er mobbeofferet og pappadalten fra Harstad, og Kardashian-fangirl og suksessbloggeren med fet bankkonto og toalettveske fra Louis Vuitton.

Og det er vel nettopp slik hun klarer å holde på oppmerksomheten vår, ved å stadig fornye seg og overraske.