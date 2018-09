BEST I SVERIGE OG NORDEN: Camilla Grebe debuterte som forfatter allerede i 2009 med kriminalromanen «En slags fred». I fjor ble hennes krim «Husdyret» kåret til beste kriminalroman av Svenska Deckarakademin og i år er hun tildelt Glassnøkkelen for beste nordiske krim for samme bok. Foto: Viktor J Fremling

Beste krim i Norden i fjor: Bokanmeldelse: Camilla Grebe: «Husdyret»

5

BOK 2018-09-28T09:21:35Z

Det gamle Bygde-Sveriges skeptiske møte med et asylmottak former bakteppet for Camilla Grebes kriminalroman «Husdyret», som både er kåret til beste krim i Sverige og beste nordiske krim i 2017.

Tom Egeland

Publisert: 28.09.18 11:21

I 2009 ble skjelettet til et barn funnet i en steinrøys utenfor Ormberg. I 2017 blir den unge politikvinnen Malin sendt på oppdrag til hjembygda for å etterforske cold case-saken. Tilfeldigvis var det Malin selv som snublet over skjelettet for åtte år siden.

Kriminalroman Forfatter: Camilla Grebe Tittel: «Husdyret» Oversatt av: Elisabeth Bjørnson (originaltittel: «Husdjuret») Forlag: Gyldendal Sider: 492 Pris: 379,-

Ormberg er et lite stykke Sverige der et omstridt asylmottak splitter lokalbefolkningen.

Midt i arbeidet forsvinner to etterforskere, og bare én – som er på full fart inn i demensen – kommer til rette. Hvilken sammenheng er det mellom det gamle og det nye mysteriet?

Så blir en ukjent kvinne funnet drept …

«Husdyret» fortelles av to bærende stemmer: politikvinnen Malin og fjortenåringen Jake.

Grebe har skapt to troverdige og mangefasetterte hovedpersoner. Malin basker med sin egen fortid i den avsides bygda, og unge Jake – en sårbar og søkende sjel – får tilfeldigvis en helt sentral funksjon i opprullingen av alle gåtene.

Malin og Jakes observasjoner, samt den dementes dagbok, kaster lys over hva som har hendt.

«Husdyret» er medrivende og til ettertanke. Lytefri er romanen ikke. Iblant bikker person- og miljøskildringene over i det lett parodiske. Hele tre ganger blir det mørkt som i graven, tre ganger brukes ordet kreftsvulst som en beskrivende metafor. Men slikt pirk, som forlaget burde ha tatt i språkvasken, rokker ikke nevneverdig ved romanens øvrige kvaliteter og underholdningsverdi.

Den vinterkalde bygda – og dens mange rare personligheter – blir skildret i et vart og finstemt språk.

«Husdyret» er både spennende og interessant som et tidsbilde på Sverige i vår tid. Den litt vel lange slutten byr for øvrig på en formidabel overraskelse.

Anmeldt av: Tom Egeland