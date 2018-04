NY STORDALEN-FORFATTER: Eystein Hanssen har seks krimromaner bak seg på Cappelen Damm og kommer nå med en ny thillerserie på Stordalen-forlaget Capitana. Foto: Snorre E. Bentzen

Ny krimforfatter går fra storforlag til Stordalen

Publisert: 09.04.18 15:36 Oppdatert: 09.04.18 15:57

BOK 2018-04-09T13:36:43Z

Det nystartede Petter Stordalen-forlaget Capitana utvider krimforfatterstallen sin med Eystein Hanssen (52) som går fra Cappelen Damm.

Eystein Hanssen har gitt ut seks bøker om den norske politiheltinnen Elli Giftstrøm - og er mest streamet på lyttetjenesten Storytel.

Sjekk hans siste krim: Beste fra Hanssen til nå

Nå blir han kollega med Tom Egeland, Tom Kristensen og forfatter og forlegger Jørn Lier Horst i det nystartede Petter Stordalen-forlaget Capitana.

– Capitana virket forlokkende på meg på grunn av gründer-perspektivet, det er noe som ligger mitt hjerte nært. Men jeg synes også at det er bra med maktfordeling i bransjen og ser på Stordalens inntreden i bokbransjen som et friskt pust. Makten i norsk bokbransje er jo konsentrert på fire store forlagshus, så det er bare bra at det kommer utfordrere med kapital i ryggen som er i stand til å kjempe seg inn. Små forlag som har jobbet seg oppover, har jo hatt en tendens til å bli kjøpt opp - og slukt av de store, sier Hanssen til VG.

Fakta Eystein Hanssen * Debuterte som forfatter i 2010 med «De ingen savner» på Vigmostad & Bjørke og ble nominert til Bokhandlerprisen - noe han også ble for sin andre roman. Den tredje romanen om etterforskeren Elli kom på Cappelen Damm - og han har til sammen gitt ut seks bøker om Elli. * Har også gjort suksess på strømmetjenesten Storytel - der han er mest streamet. * Har en MBA fra Robert Kennedy College/University of Wales og er utdannet filmfotograf fra New York. Har bakgrunn som journalist, fotograf og klipper, blant annet på TV 2-nyhetene og senere i Dokument 2. * Har deltatt på ekspedisjoner til Antarktis (1990) og Mount Everest (1994). * Drev i 10 år flere produksjonsselskap hvor han som produsent, regissør og manusforfatter hentet hjem både Gullruten og Amandapris.

Bakgrunn: Petter Stordalen kupper norsk bokbransje sammen med Jørn Lier Horst

Hanssen kommer med første thriller i en helt ny og omfattende serie på Capitana allerede til høsten.

Samfunnskritisk thriller

– Jeg ser for meg fem-ti bøker i serien og har allerede tenkt ut plottet for flere av dem. I første bok, «Svart landskap», kjemper den norske leiesoldaten Roger og journalisten Nora på hver sin side av den korrupte oljeindustrien i Nigerdeltaet. Uten sammenligning forøvrig, men med Røkke på plass i Ghana, Statoils aktiviteter i Angola og Nigeria, og Joshua French akkurat ute av Kongo, føler jeg at det er en viss aktualitet på tematikken, sier Hanssen.

Han fikk skryt for nettopp det samfunnskritiske elementet i sin krimroman «Jaget» av VGs anmelder da den kom i fjor. Hanssen sier til VG at den nye thrillerserien vil handle mye om nord-sør-problematikk.

– Det blir en serie om utforsker konfliktene som oppstår når mennesker fra rike land som Norge, utforsker og tar seg til rette Afrika. Norske selskaper og myndigheter har begravd mange hunder i Afrika. Jeg har latt meg inspirere av de historiene, forteller Hanssen.

Petter Stordalen ser frem til å lese mer om et kontinent han har hatt store opplevelser i.

– Eystein Hanssen er en fascinerende fyr med bred livserfaring, noe han drar veksler på i romanene sine. I høstens thriller «Svart landskap» beveger han seg ut av Oslo til Afrika, et kontinent jeg har hatt fantastiske opplevelser i - fra høsten av også leseropplevelser, sier Stordalen.

Hanssen understreker at han ikke tar livet av karakteren Elli fra de første seks krimromanene.

– Men om hun lever videre på Capitana eller Cappelen Damm er det ikke tatt noen beslutning om.

Gubbeforlag?

Da VG påpeker at Capitana nå fremstår mer og mer som et «gubbeforlag» med bare godt voksne menn i forfatterstallen, sier han:

– Det vet jeg at Capitana ikke ønsker å være. De har jo nettopp også rekruttert flere dyktige kvinner til organisasjonen. Hvilke andre forfattere Capitana er i kontakt med, vet jeg naturligvis ikke noe om, sier Hanssen.

Den rykende ferske Capitana-forlagssjefen Sarah Natasha Melbye skjønner at forlaget akkurat nå fremstår som litt gubbete.

– Ja, jeg forstår at det kan fremstå sånn nå. Men det er flere ting å huske på her. Vi har akkurat startet, og selvfølgelig vil vi ha fokus på å få inn gode kvinnelige krimforfattere og yngre krefter fremover. Men så er det en gang sånn at god krim styres ikke hverken av kjønn eller alder, sier Melbye som sa opp jobben som forlagssjef i Juritzen-forlagene fredag - og starter offisielt som forlagssjef for Pilar og Capitana førstkommende fredag.

Digital suksess

Forlegger Jonas Forsang i Capitana trekker frem at Eystein Hanssen har truffet godt i det digitale bokmarkedet.

– Eystein har de siste årene ligget på toppen av de mest strømmede forfatterne i Norge, noe som passer perfekt sammen med våre tanker om en framtid hvor det digitale vil være viktig, sier Forsang.

Redaksjonssjef Mariann F. Nilssen i Cappelen Damm ønsker Hanssen lykke til videre på nytt forlag.

– Vi har et godt forhold til Eystein og ønsker ham lykke til videre på Capitana. Vi håper også på fortsatt godt samarbeid. To av redaktørene han har jobbet tett med er ikke lenger på Cappelen Damm, og det ligger ikke noe dramatikk bak dette, sier Nilssen.

Hun forteller at Cappelen Damm ikke har opplevd samme påtrykk fra Stordalen-forlagene som Aschehoug - som har kritisert fremgangsmåten til de nye forlagene og deres jakt på profiler.

Ti Aschehoug-forfattere ringt

Minst ti Aschehoug-forfattere skal være kontaktet av Stordalen-leiren.

– Nei, vi har ikke inntrykk av noen lignende har foregått her. Vi er et forlag som satser på krim, og vi ser at konkurransen nå skjerpes ytterligere. Det er spennende, sier Nilssen i Cappelen Damm.

Lest? Jo Nesbø: Nei til Stordalen

Kari Spjeldnæs i Aschehoug ønsker ikke å gå ut med hvilke forfattere som er blitt oppringt og takket nei, men fortsetter kritikken.

– Vi vet at Stordalen-forlagene har vært på viktige og bestselgende forfattere hos oss - og er ikke imponert over metoden. Det at de systematisk går på etablerte forfattere som andre forlag har drevet frem gjennom mange år, synes vi lite om. I forlag, som så mange andre steder, er det omfattende innsats over tid som oftest skaper de beste resultatene. Nye forlag viser best hva de er gode for med det de selv bygger opp og får fram, sier Spjeldnæs til VG.

– Slaveriet er opphevet

Forlegger i Pilar og Capitana, Jonas Forsang, sier til VG at de ikke kjenner seg helt igjen i beskrivelsen til Spjeldnæs.

– De aller fleste forfatterne og øvrige bransjefolk som vi er i kontakt med har selv tatt kontakt med oss, ikke omvendt. Av de godt over 20 titlene vi skal ut med i år, er det kun to forfattere som kan omtales som bestselgere – resten er stort sett debutanter. Med det sagt: slaveriet er heldigvis opphevet for mange år siden, og vi tror at det både kommer litteraturen og forfatterne tilgode med litt økt konkurranse i bransjen. Vi registrerer dog at Spjeldnæs uttalte til Dagsnytt 18 for noen uker siden at hun ikke ønsket konkurranse, så her ser vi tydeligvis ting litt forskjellig, sier Forsang.

