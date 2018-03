GÅR TIL CAPITANA: Tom Kristensen er en av de store krimforfatterne Aschehoug har jobbet med i mange år. Nå følger han etter Tom Egeland og går til Jørn Lier Horsts nystartede forlag Capitana som er en del av Stordalens forlagsfamilie. Foto: Larsen, Annemor / VG

Aschehoug mister enda en bestselger til Stordalen

Publisert: 01.03.18 16:26 Oppdatert: 01.03.18 16:56

2018-03-01

Krimforfatter Tom Kristensen bryter med Aschehoug forlag og blir den andre forfatteren de mister til Petter Stordalens nye forlagsfamilie når han nå går til Capitana forlag.

Det bekrefter Aschehoug overfor VG.

Petter Stordalens inntreden i den norske bokbransjen begynner å bli skikkelig alvor for Aschehoug forlag. På bare fire dager har de mistet to av sine beste krimforfattere til det nystartede Stordalen-forlaget Capitana der Jørn Lier Horst og Jonas Forsang er forleggere.

– Vi tar det på største alvor at vi mister allerede etablerte bestselgende forfatterskap og at det skjer på den måten vi nå er vitne til. Dette er forfatterskap vi har utviklet i samarbeid med forfatterne over mange år, sier forlagssjef for skjønnlitteratur i Aschehoug Trygve Åslund.

Han legger ikke skjul på at han misliker Stordalen og Capitanas fremgangsmåte.

– Vi har fått forståelse for at de kontakter mange av vår godt etablerte og bestselgende forfattere og sier de vil doble salget, sier Åslund.

– Hva skal Aschehoug gjøre for å holde på forfatterne sine?

– Det jeg kan si er at vi vil fortsette å utvikle og bygge alle de gode forfatterne vi allerede har og rekruttere nye. For oss betyr det at vi blir enda mer bevisste på hva som er viktig og hva vi skal gjøre framover, sier Åslund som sier at Kristensen på alle måter er en betydelig forfatter.

Tom Kristensen debuterte i 2001 med finansthrilleren «En kule» og i 2006 fikk han Rivertonprisen for «Dødsriket». Han er kalt «en av våre dyktigste thrillerforfattere» av VGs anmelder Sindre Hovdenakk.

I går gikk Den Norske Forfatterforeningen ut i VG og sa at de håper ikke Stordalen fortsetter å loppe forlagene for bestselgerne , men det er ingenting som tyder på at Petter Stordalen er ferdig med forfatterjakten.

– Dette kan ingen nekte Stordalen å gjøre, og det er opp til de bestselgende forfatterne å takke ja eller nei. My guess er at vi får en bestselger-forfattervandring til The Thief i tiden som kommer, sier professor Anne-Britt Gran og leder for Center for Creative Industries ved Handelshøyskolen BI - som har fulgt nyheten om Stordalens inntreden i bokbransjen med interesse.

VG har så langt ikke lykkes i å få fatt på hverken Tom Kristensen eller Capitanas forlegger Jørn Lier Horst.