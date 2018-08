DROPP I PAPIRBOKSALGET: Salget av papirbøker har gått ned hver eneste måned siden julen 2016. Det siste halvåret beskrives som en dropp. Foto: Trond Solberg / VG

Uro i bokbransjen: Boksalget går kraftig nedover

Etter kraftig nedgang i papirboksalget første halvdel av 2018, og en like dårlig sommer, er det uro og bekymring blant norske forleggere og bokhandlere.

I disse dager lanserer forlagene sine høstbøker med brask og bram, pressekonferanser og forlagsfester. De har alle stor tro på «tidenes beste bokhøst », men snakkisen i korridorene er at pilene for boksalget fortsetter å peke nedover.

Ifølge tall fra Forleggerforeningen gikk salget av skjønnlitteratur første halvår ned hele 13 prosent i forhold til samme periode i fjor, mens det totale boksalget gikk ned åtte prosent.

Ifølge Bokhandlerforeningen viser disse tallene salg fra forlag, og de mener det reelle tallet på salg ut av butikk viser en nedgang på rundt 5 prosent. Pilene har fortsatt nedover i sommer, og de fleste VG har snakket med spår at det bare vil fortsette.

– Det er jo ikke tidenes verste sommer, men etter flere år med oppgang, har vi nå hatt flere år med nedgang. Dette er det dårligste halvåret siden 2012, sier administrerende direktør Trine Stensen i Bokhandlerforeningen som mener det er grunn til bekymring.

– Ja, jeg er bekymret for boka og lesingen hvis eksponeringen forsvinner. Da den amerikanske bokhandlerkjeden Borders gikk konkurs, var det kun 50 prosent av boksalget som ble fanget opp av netthandel.

Har lagt ned butikker

Norli Libris-sjef John Thomasgaard deler bekymringen og kan også opplyse om at de i år har lagt ned noen mindre butikker.

– Det er ikke mange, men noen. Dette er noe vi nå vurderer mer når kontrakter utløper enn tidligere. Marginale butikker er utsatt. Vi vil nok få litt færre, men litt større butikker fremover. Det er mye som tyder på at det ikke er rom for like mange bokhandlere som før. Men dette gjelder også varehandel generelt, sier Thomasgaard som følger markedet tett.

– Bokmarkedet har i hovedtrekk gått ned hver eneste måned siden desember 2016. Dette har fortsatt inn i 2018 og vil bare fortsette en tid til. Dette er jo på mange måter et varslet mord, og det bør ikke komme som noen stor overraskelse på folk. Egentlig skulle jo denne nedgangen ha kommet for lenge siden, sier Thomasgaard.

Han mener bransjen må endre seg i alle ledd.

– Vi må blant annet se på hvordan man mer effektivt kan sørge for å en stor bredde av bøker ut til flest mulig lesere. Det er veldig dyrt å distribuere bøker smått og bredt, sier Thomasgaard.

Har Jo Nesbø skylda?

Han tror ikke «tidenes beste bokhøst» kan redde utviklingen.

– Nei, bokhøsten blir bra den, men det er begrenset hva den kan gjøre noe med at hele markedet er i endring. Det blir ikke noe enklere å være forlag fremover, vi kommer til å se at mindre volum går ut til sluttkunden. Men det vil alltid være plass til de gode utgivelsene.

– Noen sier at nedgangen dette halvåret skyldes at ikke Jo Nesbø kom med en ny Harry Hole-bok?

– Vi kan nok ikke legge all skylden der nå. Men det er klart at en del utgivelser, slik som Nesbøs Harry Hole, Jojo Moyes’ bøker og «Fifty Shades», når ut til helt andre grupper enn den tradisjonelle bokkjøpergruppen. Men heller ikke Jo Nesbø er i nærheten nå av de volumene han hadde da han var på topp, sier Thomasgaard som mener årsakene til nedgangen er sammensatt.

– Det er jo mange faktorer, men det er ikke tvil om at lydstrømmetjenestene har lykkes godt. Noe går dit, noe går til andre underholdningstilbud. Det er relativt sett flere som sitter med iPad enn en bok nå. Vi konkurrerer med et hav av andre medier.

... Men vi hører bøker

Lydbokstrømmetjenesten Storytel kan melde om nye rekorder i løpet av sommerferien, og de har nå bikket 100.000 abonnenter. På spørsmål om lydboken kan «redde» bokbransjen, svarer daglig leder Håkon Havik i Storytel.no:

– Ja, lydbøker kan være til stor hjelp for et bokmarked i nedgang. I Sverige har bokmarkedet begynt å øke igjen på grunn av lydbøker, og jeg håper det samme kan skje i Norge, sier Havik.

Mange mener de mindre forlagene vil merke nedgangen best, og forlagssjef Richard Aarø i Tiden er bekymret for at tendensene i markedet representerer en varig endring.

– Og det tror jeg dessverre er tilfellet. Dette betyr tøffere tider, og vi kommer til å måtte kjempe enda hardere om kundens tid i fremtiden, sier Aarø som mener vi vil se en bransje i endring fremover.

– Ja, i høyeste grad. Endring blir hverdagen fremover.

Han tror veksten kommer innen nye distribusjonsformer.

– Dette kan være positivt for leserne, men forlagenes økonomi hviler i stor grad på salg av papirbøker til full pris, og det er nok her nedgangen er mest merkbar, sier Aarø.

Ikke uventet

Konsernsjef i Gyldendal John Tørres Thuv sier at stemningen i Gyldendal er god.

– Vi har vekst så langt i år både i forlaget og i ARK. Samtidig ser vi at bransjen totalt sett har en negativ trend, hvor salget av papirbøker går ned. Det er ikke uventet, det ville være mer overraskende om bokbransjen ikke ble påvirket av de store endringene vi ser i konsumet av medier, sier Tørres Thuv som også mener bransjen nå må endre seg.

– Vi vil se store endringer. Og vi håper og tror at bransjen er klar for det. Digitale formater som e-bøker og strømming av lydbøker vokser hurtig, og det samme gjør netthandelen av bøker. Dette er positivt – bøkene blir mer eksponert og mer tilgjengelige. Samtidig må vi sikre at de tradisjonelle og viktige kanalene som bokhandel og bokklubb fortsatt utvikler seg, sier Tørres Thuv.

En dropp

Også Cappelen Damms toppsjef Tom Harald Jenssen er bekymret for utviklingen. Han uttalte til Bok365.no tidligere i sommer at han frykter en lengre nedgangsperiode i bokomsetningen i bokhandel, og at han mener bransjen må omstille seg til å forstå at vi ikke lenger snakker om en en flat utvikling, men en reell dropp.

En som ikke merker uroen, er forlagsdirektør Kari Spjeldnæs i Aschehoug, som for øvrig er eier av Norli Libris. Hun sier til VG at det er lite uro hos dem, men at de har registrert at de samlede bransjetallene viser nedgang.

– Det er ikke nytt at allmennmarkedet svinger med bestselgerne. Kanskje har en særdeles varm sommer også påvirket boksalget, sier Spjeldnæs.