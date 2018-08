NY THRILLER: Denne uken gir krimmester Tom Egeland ut «Codex», den åttende i serien om Bjørn Beltø. Serien har solgt over 1,5 millioner eksemplarer i Norge og 24 andre land. Foto: Brian Cliff Olguin

Tom Egeland: – Jeg er ferdig med Beltø

Publisert: 01.08.18 11:38

Etter åtte bøker om Bjørn Beltø, skiller krimmester Egeland og den fiktive albinoarkeologen lag.

– Jeg vil anta at han er like lei av meg som jeg er lei av han. Vi har nok begge godt av at han får pusle med sitt uten at jeg kikker ham i kortene, sier Tom Egeland (59) fra sofakroken hjemme på Nordstrand.

I disse dager lanseres den åttende romanen i serien om arkeologen Bjørn Beltø. Den teologiske thrilleren «Codex» er Egelands første utgivelse på Stordalen-forlaget Capitana, der han tidligere i år skapte såkalt «litterært etterskjelv» ved overgangen fra Aschehoug.

De siste to årene har ateisten Egeland dykket ned i kristendommens historie, med mål om å kaste nytt lys over religionens opprinnelse – på underholdende vis.

– For folk flest er dette tungt stoff. Mitt forsøk er jo å popularisere teologien, sier han.

«Codex» foregår i Roma og London, der Beltø leter etter Jesu tornekrone og en gammel skriftesamling, kodeksen, samtidig som han etterforsker drapet på to arkeologer.

– Alle disse bøkene om Bjørn Beltø har på ulikt vis forsøkt å belyse spørsmålet om hvem Jesus var og hvorfor kristendommen ble så populær, forteller Egeland.

Flere følgesvenner

Nå tør imidlertid ikke forfatteren love en fortsettelse for sin fiktive følgesvenn. Egelands puddel, Teddy (11), forblir derimot trofast.

Foran pulten i skrivestua er det med Teddy på fanget og de innrammede bokomslagene fra tidligere bestselgere på veggen, Egeland har opprettholdt skrivegleden siden Beltø-debuten med «Sirkelens ende» i 2001.

– Per nå er jeg aldeles tom for Beltø-ideer. Nå har jeg tatt for meg Jesus, Satan, Moses, og Paktens ark – alle disse bibelske mysteriene som jeg selv har gått og grunnet på. Hva skulle bli det neste?, spør Egeland retorisk.

– Ikke akkurat en superhelt

Etter nærmere to tiår sammen, kan Egeland med rette fastslå at arkeologen har gjennomgått en viss modningsprosess.

– Beltø er en nevrotiker. Han har mye nerver og angst, men har nok fått mer selvtillit med årene så mange store gåter han har løst.

Grunnleggende sett er likevel Beltø den samme komplekse karen, som han var i sin spede begynnelse.

– Han greier fortsatt ikke å holde på damene han faller for, og dras alltid ufrivillig inn i mysteriene. Helst vil han sitte hjemme i leiligheten sin på Grefsen og høre på klassisk musikk, forteller forfatteren.

Han tror Beltøs bagasje appellerer.

– Han har et ganske frynsete selvbilde, og det tror jeg nok en del lesere kan kjenne seg igjen i, sier Egeland.

Frittstående prosjekt

Det nye kapittelet Egeland nå starter, skjer med frie tøyler. Hva angår utgivelsesdato, er «til neste år» det eneste han våger å love for sitt nye prosjekt.

– Nå skriver jeg på en frittstående actionthriller. Ikke noe teologi involvert, men en trikk – dét kan jeg røpe, sier Egeland, som mener hans neste roman bør bli en mer intens leseropplevelse, i samme spor som den filmatiserte thrilleren «Ulvenatten» .

Ideen har ligget i bakhodet i flere år allerede.

– Jeg har tidligere lagt den til side fordi jeg følte jeg ikke fikk det til, men har alltid tenkt; «det er jo en jævla god idé», sier Egeland.

På spørsmål om hvorvidt å henvende seg til et bredere spekter av lesere er en strategi foreslått av Capitana, kommer svaret kontant.

– Enhver vellykket bok må springe ut av forfatterens egen entusiasme – ikke ut fra forlagsstrategi, sier han, og fortsetter:

– Jeg heier på Petter, og synes det er utrolig gøy at han har lyst til å skape litt uro i bokbransjen.