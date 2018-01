Mener Trump kan stoppe avtale om han ikke inviteres til kongelig bryllup

I mai skal britiske prins Harry og Meghan Markle gifte seg. Ifølge den kontroversielle forfatteren Michael Wolff, vil det få konsekvenser om USAs president ikke blir invitert.

– Han liker ikke å bli avvist og han vil være begivenhetenes sentrum til enhver tid, sier Wolff i et intervju med britiske Daily Mail.

Wolffs nye bok «Fire and Fury: Inside the Trumpe White House» har fått stor oppmerksomhet den siste uken.

Britene kan risikere en stor politisk kostnad om presidenten ikke blir invitert til det kommende kongelige bryllupet, mener han nå.



Wolff sier at en slik avvisning kan skape trøbbel for en handelsavtale mellom USA og Storbritannia etter britenes løsrivelse fra EU.

Avisen melder at det ikke er sannsynlig at presidenten får en invitasjon, ikke minst fordi prins Harry nylig intervjuet presidentenes forgjenger Barack Obama.

I tillegg støtter Markle Hillary Clinton, Trumps politiske erkerival. Britiske Express skriver at hun i fjor kalte Trump «splittende» og «kvinnefiendtlig».

– Hvis britene gir ham det han vil ha, vil han verdsette britene, sier Wolff til Daily Mail om forholdet mellom de to landene.

Raser mot boken

I USA har innholdet i Wolffs bok vekket oppsikt. Presidenten og hans leir har gått i strupen på Wolff en rekke ganger, senest søndag. På sin Twitter-konto kaller Trump boken for en «falsk bok» skrevet av en forfatter uten kredibilitet.

– Boken er best forstått som dårlig skrevet fiksjon. Forfatteren er en søppelforfatter av en søppelbok, sa Trumps rådgiver Stephen Miller i et hett intervju med CNN på søndag.

Intervjuet endte med at CNNs Jake Tapper fortalte Miller at han hadde kastet bort nok av seernes tid.

«Fire and Fury» topper bestselgerlistene over hele verden etter å ha blitt lansert i starten av januar. Wolff skal ha intervjuet over 200 kilder, mange nære presidenten, til boken.

I boken står det blant annet at Trumps tidligere sjefstrateg, Steve Bannon, mente at møtet til presidentens sønn med en russisk advokat i 2016 var «forrædersk». Det står også at presidentens rådgivere ser på ham som et barn.

Boken har også fått kritikk for faktafeil og at Wolff har brukt sitater fra bakgrunnssamtaler.

Det gjenstår å se om Wolff får rett i hva konsekvensene blir hvis Trump ikke inviteres til bryllupet. Her feirer paret jul sammen: