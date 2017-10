Danske kronprins Frederik røper sin store frykt

Når du er Danmarks kommende konge, er det en fordel å kunne tale i forsamlinger. For kronprins Frederik (49) har det vært en lidelse.

Det kommer frem i den kommende biografien «Under bjælken», som havner i butikkhyllene senere denne uken. Der betror kronprinsen at det å holde taler, har vært noe av det desidert vanskeligste i livet hans.

– Da jeg ble konfirmert, syntes mine foreldre – min far – at jeg skulle holde en liten tale for familien. Bare si takk eller noe sånt. Jeg husker ikke detaljert hva jeg sa, men det var en stor seier å klare å gjennomføre, forteller den danske tronarvingen i boken ifølge Ekstrabladet.

Først når han kom i militæret og ble utdannet befal, lærte kronprins Frederik teknikker som gjorde det lettere å snakke høyt i forsamlinger. Han forteller at før han skulle si noe foran regjeringen eller under statsbesøk, så måtte han minne seg selv på at tilhørerne ikke visste hva han hadde forberedt. På den måten unngikk han hyperventilering og det å stivne helt.

– Jeg sa til meg selv at de respekterer og tror på alt jeg sier, lyder det fra kronprinsen, som for litt under tre uker siden holdt tale under et seminar i dansk regi i Tokyo.

FESTFINE: Kronprins Fredrik og kronprinsesse Mary i dronning Margrethes 80-årslag tidligere i år. Foto:FRODE HANSEN , VG

Ved hjelp av nevnte teknikk overvant han den verste redselen, selv om han forsikrer at det ikke var gjort i en håndvending. Kronprinsen har måttet jobbe hardt for å bearbeide taleskrekken. Han har også fått mye medietrening.

– Noen mennesker har et naturlig talent for å tale. Det har ikke jeg, selv om jeg trodde det, sier han.

Kronprins Frederik skryter av dagens skolesystem, hvor barn allerede fra barneskolen får trening i å snakke foran hverandre. Slik var det ikke da han var barn.

Den nye boken om kronprinsen er ført i pennen av forfatter Jens Andersen. De to har møttes en gang i måneden i halvannet år for å få et så personlig og riktig bilde av den royale 49-åringen som mulig.

Også for 15 år siden presenterte Fredrik bok om sitt liv – den gangen med tittelen «Reise i livet» – om familien, kvinnene og livet som prins. Det var to år før han giftet seg med sin Mary (45).

