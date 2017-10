GÖTEBORG (VG) For andre gang i karrieren opplever den svenske suksessforfatteren Camilla Läckberg (43) at virkeligheten nær kopierer krimromanene hennes.

– Det er virkelig bisarre saker, sier Läckberg som VG møter på bokmessen i forbindelse med hennes nye bok, den 600 sider lange «Heksen».

I juli 2011 var Camilla Läckberg klar for sommerferie. Manuset til «Englemakersken» var levert til forlaget. Dagen etter smalt det på Utøya. Mens hun forferdet fulgte nyhetssendingene, innså hun raskt at det fantes sterke likheter mellom hennes eget manus og tragedien som akkurat da utspant seg i Norge.

LES: Her er VGs anmeldelse av «Heksen»

– Jeg ringte min forlegger mens jeg satt og så på de ekstra nyhetssendingene og spurte henne; hva gjør vi? Vi må jo nesten skrive et etterord om at jeg hadde skrevet ferdig manuset før alt skjedde på Utøya. Jeg ville jo ikke bli forbundet med denne forferdelige hendelsen! forteller Läckberg.

«Englemakersken» fikk sitt etterord, men det samme skulle skje igjen nå i sommer med hennes nye bok, «Heksen».

– I dette tilfellet – med «Heksen» – skriver jeg om to barn som er anklaget for et mord på et barn på fire år. Og nå har det jo blitt kjempeaktuelt i Sverige i forbindelse med Kevin-saken, sier hun.

Kevin var en liten gutt på fire år som ble funnet drept i Sverige i 1998. To brødre på fem og syv år ble beskyldt for drapet, men en TV-dokumentar fra mai i år sår sterk tvil rundt skyldspørsmålet.

– Det er litt merkelig med disse sammentreffene – kanskje er det slik at man som forfatter har et øre ned mot jorden når det gjelder hva som skjer i hverdagen, jeg vet ikke. Jeg kan ikke helt forklare det, sier Camilla Läckberg.

Forfatteren har selv fire barn på halvannet, 8, 13 og 15 år med tre forskjellige fedre. Hun har også skrevet flere barnebøker, og det er ikke helt tilfeldig at barn ofte spiller en hovedrolle i krimbøkene hennes.

Les også: Camilla Läckberg tatoverte seg på bryllupsfesten

– Det gjenspeiler vel hvor jeg står i livet. Jeg har blitt mor og fått barn i nøyaktig samme tidsperiode som jeg har vært forfatter. Min eldste sønn ble født den samme uken som min første bok ble antatt, så mitt moderskap og forfatterkarriere har virkelig gått hånd i hånd. Jeg skriver om det jeg kjenner til, og det jeg bryr meg om. Og det er klart at den største frykten for en mor er at det skal skje noe med barnet ditt. Barn rammes jo hele tiden av forferdelige ting i mine bøker. Jeg er flink til å skremme andre mødre, sier Läckberg med en liten latter.

– Så du tenker aldri på dine egne barn når du tar livet av et barn i bøkene dine?

– Det er ikke slik at jeg ser mine egne barns ansikter for meg, det er mer redselen som jeg kan kjenne igjen. Du vet, bare denne lille følelsen, bare det lille sekundet av dødsangst som jeg vil tro alle foreldre har opplevd i et eller annet øyeblikk, for eksempel i en matbutikk når du mister barnet ditt av syne, og så ganger du den med en million for å beskrive en forelder som har mistet sitt barn. Så ja – jeg benytter meg veldig mye av mine egne tanker og mine egne redsler, og det tror jeg kanskje leserne også merker. De kan kjenne seg igjen, sier Läckberg som nylig farvet håret sitt blått til stor glede for hennes mange Instagram-følgere.

– Jeg hadde behov for litt forandring. Kanskje en 40-årskrise? smiler hun.

Camilla Läckberg legger handlingen i sine bøker til Fjällbacka, seks mil sør for Svinesund, der hun selv vokste opp. Hun husker godt mange Norgesturer i barndommen for å kjøpe Nøtte-pålegg, Firkløver og billig sukker. Norge har et spesielt sted i hjertet hennes.

Lest denne?: Krimdronningen tok oppgjør med hets på Instagram

– Det tok fire-fem bøker før jeg slo an i Norge, men da det sa pang, slapp de paperbacks samtidig med den sjette boken. Plutselig hadde jeg fem bøker på Topp 20 i Norge samtidig. Det er noe jeg aldri kommer til å glemme!

I alt 20 millioner solgte bøker har det blitt, i 60 land. Det merker hun selvfølgelig på oppmerksomheten rundt sin egen person.

– Iblant blir det for mye. På den ene siden får man nesten skylde seg selv, for jeg har valgt å ha en veldig åpen Instagram-dialog med mine lesere. Det var en beslutning jeg tok tidlig, fordi jeg ville være en tilgjengelig forfatter. Tradisjonelt har svenske forfattere vært ganske utilgjengelige, så jeg ville være noe annet. Jeg ville vise småbarnsmammaen, at det går an å bytte karriere og bli forfatter – jeg ville vise at forfattere er helt vanlige mennesker, sier Läckberg som er utdannet siviløkonom.