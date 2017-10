BT avsluttet samarbeidet: Anmelder kopierte andres tekster

Bergens Tidende har avsluttet samarbeidet med en av avisens bokanmeldere, etter at det ble oppdaget at vedkommende har kopiert passasjer fra andre anmeldere og deretter brukt dem i sine egne tekster.

Det er Bergens Tidende som selv melder dette på sine egne sider.

– Bergens Tidende ser alvorlig på det som nå er avdekket. Troverdighet og integritet er grunnsteiner i journalistikken, og ingen skal være i tvil om at BT tar sitt publisistiske ansvar på alvor, skriver BTs sjefredaktør Øyulf Hjertenes, som beklager det som har skjedd.

Fagbladet Journalisten, som også omtaler denne saken, skriver at fredag i forrige uke hadde Bergens Tidende en anmeldelse av Lars Saabye Christensens siste bok på trykk. Den utløste på ettermiddagen et tips til redaktøren, om at deler av teksten var hentet fra andre medier.

Sjefredaktør Hjertenes skriver videre at BT denne uken avdekket flere tilfeller hvor anmelderen, Silje Stavrum Norevik, i større eller mindre grad har hentet passasjer fra andre. Så langt handler det om fem artikler. Alle tilfellene stammer fra 2017.

– Samarbeidet med anmelderen er avsluttet, presiserer sjefredaktøren.

Han ber samtidig om at det tas hensyn til at dette også er en vanskelig situasjon for Silje Stavrum Norevik.

I en annen artikkel, som også er publisert i BT i dag, legger Stavrum Norevik seg flat og beklager det som har skjedd under overskriften «Jeg vil si unnskyld. Jeg har gjort noe fryktelig dumt, som jeg gjerne vil beklage offentlig».

– I flere av mine anmeldelser har jeg brukt passasjer eller formuleringer fra andres tekster, som jeg har lest under arbeidet, uten å kreditere. Dette burde aldri skjedd og jeg er skamfull. Feilen er min og min alene, skriver Stavrum Norevik, som også har publisert det samme innlegget på sin egen facebook-side.

– Jeg vil dessverre ikke si mer enn det som er sagt på bt.no og min fb-side, og at jeg beklager på det sterkeste, skriver Silje Stavrum Norevik i en SMS til VG.