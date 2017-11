Øyvind Rimbereid: «Lenis plassar. Et dikt»

Ny spennende og mangfoldig diktsamling signert en av våre mest innovative poeter.

Øyvind Rimbereid fortsetter å utvikle sitt storslagne forfatterskap inn i konseptuelle landskap vi ikke akkurat ser for ofte i samtidspoesien her til lands. Men om årets samling tråkker opp nye og uventede spor, oppleves den ikke som hans beste eller mest fullendte.

Dikt Forfatter: Øyvind Rimbereid Tittel: «Lenis plassar» Forlag: Gyldendal Sider: 96 Pris: 299.-

Rammefortellingen – for dette er også tydelig fortellende poesi – er spunnet over det velkjente temaet «mann søker forsvunnet kvinne».

Denne gangen dreier det seg om en 42 år gammel håndtverker latt alene etter at konen Leni ikke kommer tilbake til hjemmet. Hun ser ut til å ha jobbet i en gigantisk skyskraper, og kanskje jobber hun der fortsatt, på et kontor der hun sitter høyt og ser ut over store kontinenter.

For å finne henne iverksetter jeg-fortelleren en særpreget oppdagelsessreise gjennom ulike fremmedgjørende mytologiske og semi-mytologiske landskap der drøm og virkelighet glir over i hverandre. Første bolk ender med at han har funnet fram til den store bygningen. I andre bolk trenger han inn i det som kanskje viser seg å være «et hus i huset». Under et stolben på et kontor drar han kjensel på et bilde han har sett før.

Det er flere teksttyper og stilleier i denne samlingen. Dikterjeget driver fortellingen framover på sørlandsdialekt. Her er dialoger og ikke minst et blomsterkor, kanskje det fineste og mest interessante ved hele samlingen. Blomsterkoret fungerer som en slags pendant til koret i de klassiske greske dramaer, med personlige overordnede kommentarer til hovedpersonens gjøren og laden og ikke minst egne opplevelser

av en anderledes virkelighet!

Det er originalt og flott gjort. Og hyperaktuelt! Jordvegetasjonens egetliv er høyeste mote innen deler av samtidslitteraturen!

Likevel synes jeg samlingen i sum blir for sprikende og uttværende tatt i betraktning de enorme ambisjonene som ligger til grunn. Deler av de fortellende passasjene er heller ikke fri for klisjéer og gjentakelser, når man leser dem som skriftpoesi og forsøker å trenge bak den sjarmerende dialekten med spørsmålet: Hva er det egentlig som blir sagt og skrevet her?

Samtidig imponeres man av Rimbereids klokkeklare, følelsesfulle musikalitet og hans poetiske fantasi. Og de assosiasjoner teksten vekker spenner vidt.

Sjangermarkeringen «Et dikt» blir nesten for trang for dette prosjektet som formelig sprenger seg ut av boksidene. Kanskje ville «Symfonisk tekst» eller «Poetisk dramatikk» vært mer dekkende. For dette er tekster og dikt som kanskje vil fungere vel så bra i en scenisk innpakning.

Anmeldt av: Arne Hugo Stølan