Bokanmeldelse: Unni Lindell: «Knut - Nobody's baby»

For en som vokste opp med katter som løp selvstendig ut og inn av hus og barnerom, er det mye som er gjenkjennelig i denne Unni Lindell-boken - de sterke følelsene når en katt blir borte, staheten til en katt, særegenhetene.

Unni Lindell og mannen skulle egentlig bare hente én hunnkatt, men så fulgte en insisterende bror med, Tarzan. Hannkatten ble umiddelbart omdøpt til Knut, og Unni Lindell forteller den ene Knut etter den andre Knut i kulturlivet at katten er oppkalt etter ham.

Hun deler rundhåndet noen striper av katten Knut, og de litterære Knut’er maler fornøyd! Men når Lindell sier at Knut er kastrert, bruser de litterære litt mindre med fjøra. Jo da, her er humor mildt fordelt utover. Men her er atskillig alvor.

Når katten Knut forsvinner, idet familien til Unni Lindell flytter fra landet til en leilighet på Bekkestua i Bærum, starter en hjerteskjærende periode. Lindell klarer knapt å skrive en linje på sin nye bok, hun kjører milevis med skinke og vann i bilen (i fall hun finner Knut må han ha mat og drikke) for å lete og rope på Knut.

Takket være VG og Rampelys’ Sølvi Wærhaug som smeller opp saken, blir Knuts forsvinning et nasjonalt anliggende. Det samme blir Knut når han til sist dukker radmager og møkkete opp i romjulen.

BOK Unni Lindell «Knut - Nobody's baby» Aschehoug 252 sider Pris: 379 kr.

Boken er enkelt og effektivt komponert. Det handler om livet med Knut, med vekslende innsmett fra Unni Lindells liv, om hennes nøkterne bakgrunn, arbeidsomme oldeforeldre fra Skui, familien i Sverige med en og annen familiehemmelighet. Det er ikke utleverende, men ganske kontrollert.

Mye er dessuten kjent fra offentligheten, Unni Lindells person og forfattersuksess er behørig omtalt gjennom årene.

For fans vil boken utvilsomt være kjærkommen lesning. Det er åpenbart nedlagt et stykke arbeid i komposisjonen og formen, og språket glir lett og ujålete. Minnene vil nok strømme på hos mang en katteentusiast. Unni Lindells bok om Knut har høy trivselsfaktor, men det er i grunnen det.