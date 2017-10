Bokanmeldelse: Torgrim Eggen: «Forbindelsen. Jensen vs. Cappelen, 16 tonn hasj og vår tids største politiskandale»

Torgrim Eggens Eirik Jensen-bok er et uhemmet ukritisk partsinnlegg der klisjéene blir for mange.

Han skal i hvert fall ha for ærligheten, Torgrim Eggen: Det hersker absolutt ingen tvil om at denne boken er et nærmest uhemmet partsinnlegg for Eirik Jensen.

Helt konsekvent vinkler forfatteren alle poenger underveis til den nå korrupsjonsdømte politimannens fordel. I sin iver etter å finne «beviser» for Jensens uskyld, gjør Eggen seg skyldig i akkurat det han selv anklager politi og påtalemyndighet for:

Lest? Derfor ble Jensen dømt

Han pådrar seg akutt tunnelsyn.

Dokumentar Forfatter: Torgrim Eggen Tittel: «Forbindelsen. Jensen vs. Cappelen, 16 tonn hasj og vår tids største politiskandale» Forlag: Kagge Sider: 304 Pris: 379,-

Det skal sies at «Forbindelsen» er en tidvis velskrevet og ganske engasjerende bok, særlig i starten der Torgrim Eggen ruller opp hele bakgrunnshistorien om Gjermund Cappelen og hans hasjimperium. Det er så langt en spennende og godt utført historie innenfor sjangeren «true crime».

Men problemet oppstå for alvor under beskrivelsen av selve rettsaken. Ikke har forfatteren, så vidt jeg kan bedømme, noe nytt å komme med. Men minst like ille er det at han her forfaller til lettvint klisjébruk som jeg ærlig talt trodde Eggen ville holde seg for god til.

Oversikt: Se SMS-ene mellom Jensen og Cappelen

Hør bare: Om Gjermund Cappelen (altså skurken i Eggens fortelling): «Dette fjeset, fiskeøynene og det litt lutende kroppsspråket har fått enkelte til å sammenlikne ham med Gollum». Om fortellingens helt heter det derimot: «Eirik Jensen kunne spilt sagakonge på film». Mens Eirik Jensens tidligere sjef Einar Aas for sin del er både bavian, apparatsjik og alfahann, fastslår krimreporter Eggen.

Ja vel, så kan man godt trekke på smilebåndet av slike ubehjelpelige plattheter en gang i blant. Men riktig ille går det når Torgrim Eggen finner ut at han også vil karakterisere kvinnene på aktoratets side på samme vis: Guro Glærum Kleppe er ikke bare en «tåkefyrstinne», hun må også finne seg i å lese at hun «praktisk talt alltid har dårlig hår-dag og flisete hårtupper». Bedre stelt står det åpenbart til med «isdronningen» Kristine Schilling. «Hun er rettsakens mest velkledde, velskodde og velfriserte (…) Man fantaserer av og til om å se henne i lakk og lær», kan Eggen rapportere fra rettsal 250 i Oslo tinghus.

Bakgrunn: Torgrim Eggen skriver bok om Eirik Jensen-rettssaken

Om noen nå har fått følelsen av at dette er en ytterst subjektiv historie, der forfatterens forutinntatthet får dominere, så kan jeg ikke annet enn å bekrefte nettopp det. «Nå blir man sittende med sjokk, sorg og medlidenhet», oppsummerer Torgrim Eggen selv når dommen faller.

Fullt så ille er det ikke å lese denne boken, men anbefale den kan jeg vanskelig gjøre.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk