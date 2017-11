Bokanmeldelse: Olaug Nilssen: «Tung tids tale»

Man trenger ikke store bøker for å løfte fram store temaer. Olaug Nilssen tar pusten fra leseren med sin lille roman, «Tung tids tale».

At hun strekker en streng til Halldis Moren Vesaas manende dikt fra 1945, «Det heiter ikkje: Eg – no lenger. Hereitter heiter det: Vi», gjør bare at Olaug Nilssens tekst setter seg enda bedre fast.

Romanen retter seg i du-form til Olaug Nilssens sønn Daniel. Og historien om familiens sønn skildres både nennsomt og rått direkte. Om gutten som var som alle andre barn, rask i vendingen, snakket godt, sang og pratet. En aktiv gutt på alle vis.

Men så snudde utviklingen i en annen retning. Daniel forble et bleiebarn, ble fysisk utagerende – og for foreldrene stadig mer vanskelig å ha i huset. Gutten blir sterk og aggressiv. Familien er nødt til å be om hjelp og må ha ulike tilpasninger hjemme og på skolen.

Roman Forfatter: Olaug Nilssen Tittel: «Tung tids tale» Forlag: Samlaget Sider: 156 Pris: 262,-

De mange beskrivelsene fra dagliglivet med en pågående sønn, gjør stort inntrykk. Her er lugging, biting, slåsskamper og atferd som er råbarskt for familien, og for moren. Hva gjør man når man angripes av barnet sitt?

Jeg bøyer meg i støvet for hvordan Olaug Nilssen makter å skildre dette med varme og raushet, og hvordan hun møter angrepene med evig tålmodighet. For et overskudd hun har vist, i sine erfaringer, og for et overskudd hun viser, når hun makter å skildre dette i denne romanen.

Møtene med byråkratiet blir neste utfordring, med hele virvelen av følelser: Ydmykelse, fortvilelse, det å stange hodet mot veggen, være på venteliste, diskutere, argumentere, krangle og slåss med saksbehandlere i ulike instanser.

«Det er jo rimelig», sier hun i en telefonsamtale til en kvinne på et sentralbord. Olaug Nilssen skildrer hvordan hun gjentar uttrykket i telefonen mens hun tenker på historier om autistiske barn som ble satt i bur av foreldre, om funksjonshemmede som ble gjemt bort på loftet, om mødre som drepte sine barn og seg selv. Tanken får henne til å si det en gang til i telefonen: «Det er rimelig». Men er alt det moren stanger mot rimelig?

Ja, dette er tung tids tale i en selvbiografisk form om å leve som mor til en sønn med autisme. Det handler om å få tunge løft inn i livet, for alltid, og hvordan parere og møte dette. Om å kjempe alene, i oppoverbakke så å si – hele tiden – mot et krevende barn der hjemme og mot et vedtaks-velde der ute i verden.

All motgang og vansker til tross, det litterære språket Nilssen ikler sin verden gjør romanen til en sjelden leseropplevelse, i en tekst som er sår, varm og kjærlighetsfylt.

