Bokanmeldelse: Niels Fredrik Dahl: «Mor om natten»

Niels Fredrik Dahl skriver nært og ømt om en sønns forsøk på å bli kjent med sin mor etter hennes død.

Det finnes mange gode bøker om mødre. I den selvbiografiske bølgen i norske litteratur de siste ti år, har flere forfattere skrevet tett på egne erfaringer med en mor som eksistensielt omdreiningspunkt.

Åtte år etter sin forrige roman er Niels Fredrik Dahl endelig tilbake. Skal vi tro alt som står i «Mor om natten», har han vært igjennom flere skjellsettende opplevelser disse årene: skrivesperrer, alkoholproblemer, utroskap, og kanskje viktigst av alt, tapet av en mor. Vi har med andre ord å gjøre med en dypt personlig fortelling, på samme tid en bekjennelse over egne synder og en klagesang.

Noen år før hun døde i 2012, mottok Dahl en slags dagbok fra sin mor med tanker og følelser nedskrevet da hun gikk til behandling for depresjon og livslede. Nattboken, kalte hun den.

«– Du kan gjøre hva du vil med den», sier hun til sønnen, «lese den eller ikke lese den. Bruke den i skrivingen om du vil.» Først fire år etter hennes død, åpner Dahl motvillig boken. Det han leser, ryster ham, og leder til et ønske om å forstå hvem moren var: «Den historien jeg trodde var min, viste seg ikke å være det. Den historien jeg ikke ville ha, skulle vise seg å være min.»

«Mor om natten» utforsker i en fragmentarisk form og i en prosa som bare en poet kan skrive, forholdet mellom mor og sønn. Hvem var egentlig moren? Hvorfor ønsket han seg bort fra henne? Fra barne- og ungdomsårene hennes i Molde under krigen, til livet som hustru, bibliotekar og mor til tre barn i Oslo. Hvor kom livsangsten hennes fra?

Dahl går i morens fotspor, bruker nattboken hennes som inspirasjon og katalysator. Utforskingen leder samtidig tilbake til ham selv, til barndomsminner, men også spørsmål knyttet til hvem han er som far, ektemann, forfatter.

Å skrive tett på eget liv er risikofylt. Det går en hårfin grense mellom det private og allmengyldige. I seg selv er jeg ikke spesielt interessert i verken Dahls mor eller samlivet med Linn Ullmann.

Det er først når jeg som leser kan reflektere videre om mitt eget liv i lys av hans erfaringer og innsikter, at en bok som dette blir kunst og forsvarer betegnelsen roman. Her lykkes «Mor om natten» langt på vei.

Likevel er det noe som mangler. En vag mistanke om at forfatteren holder tilbake, at han kunne ha vist frem sin sårbarhet enda mer hudløst. Uansett er det gledelig å bevitne at Dahl med denne utgivelsen igjen er å regne med som romanforfatter.

