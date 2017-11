Bokanmeldelse: Merethe Lindstrøm: «Nord»

Merethe Lindstrøms «Nord» er et dristig grep av en roman, som av og til glipper.

Et vinterlig landskap i en tilstand av nylig krig, der lastebiltransporter med fanger, kolonner av soldater og andre mennesker er på evig vandring. Slik åpner Merethe Lindstrøms nye roman «Nord».

Bokens hovedperson er en 17-åring med «englevinger»: utstikkende og abnormale skulderblad. Han har nettopp unnsluppet et lengre opphold i en fangeleir og deretter en lang marsj med sine medfanger.

Roman Forfatter: Merethe Lindstrøm Tittel: «Nord» Forlag: Oktober Sider: 224 Pris: 379,-

Assosiasjonene vekkes både til holocaust og mer «moderne» etnisk rensning, komplett med tatoverte fangenumre og brutale leirvakter. Nå er han på vei dit tittelen indikerer – mot nord. Mot noe som kanskje kan representere en slags trygghet og et normalt liv.

Han legger ut alene utstyrt med sitt dyrebare kompass, men får snart selskap av en enda yngre gutt, og senere av en ettåring de tar med seg fra en by der resten av befolkningen er myrdet. Slik føres vi gjennom et stort, øde landskap, der det veksler mellom landsbyer i ruiner og forlatte gods – og der skogene her og der er «dekorert» med hengte mennesker.

Fortellerens tidsperspektiv pendler mellom nåtid og den gang da han syk og døden nær ble tatt vare på av den mystiske kvinnen Aneska. Og nå viser det seg at identiteten til gutten han har følge med kanskje ikke er helt slik han tror.

Ikke akkurat noe lystelig lesning altså, Lindstrøm skriver seg med denne boken inn i et litterært apokalyptisk landskap vi kjenner fra forfattere som Cormac McCarthy, Jan Roar Leikvoll eller for den saks skyld fra Primo Levis bøker.

Følelsen av ekstrem usikkerhet og utsatthet preger historien, sammen med en tidvis fascinerende besjeling av omgivelser og natur. Likevel er det som om historien glipper litt innimellom. Vekslingen mellom tidsperspektiver er en ting, mer krevende er det at Lindstrøm i sin streben etter å skrive stramt og effektivt kan bli i overkant knapp og skisseaktig.

Nervetråden i en slik fortelling er avhengig å være strammet til det maksimale hele veien, men her og der slipper den språklige konsentrasjonen taket, og dermed blir også leserens oppmerksomhet mindre.

Merethe Lindstrøm skal likevel ha anerkjennelse for å ha beveget seg ut i et krevende litterært landskap med denne boken.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk