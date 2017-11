Bokanmeldelse: Magnhild Winsnes: «Hysj»

«Hysj» en solid debut som tar alle følelsene i før-ungdomstiden på alvor.

Grafiske romaner, eller kall det gjerne tegneserie-roman, er ikke hverdags i norsk litteratur. Debutant Magnhild Winsnes stuper ut i det med en fortelling om to jenter som står på terskelen til å bli tenåringer. Baksideteksten er denne setningen: Sommeren da alt forandrer seg.

Siden sjangeren er ukjent for mange, ville jeg gått for en tekst som i større grad solgte inn boka for potensielle lesere.

Grafisk roman for barn- og unge Forfatter: Magnhild Winsnes Tittel: «Hysj» Forlag: Aschehoug Sider: 200 Pris: 299 kr. Passer for: Tweeies, barn mellom 10-13 år.

«Hysj» forutsetter en observerende leser. Her er det lite tekst og mange bilder. Noen bilder er utsnitt av detaljer, andre ganger dveler lange bildesekvenser ved små handlinger, som å ta av seg en genser. Som regel er det tydelig hva forfatteren ønsker å fortelle leseren. Utsnittet av skoene til jentene når de står overfor hverandre for første gang den sommeren, viser tydelig usikkerheten og den pinlige stillheten som har oppstått. De store puppene til storesøster Mette er svært iøynefallende der hun kaver med genseren.

Hanna besøker Siv hver sommer, men i år skal Hanna få erfare at hun er barnslig. Mens Siv og storesøsteren synes det er spennende med gutter, kropp og røyking, er Hanna oppsatt på å slå rekordene fra i fjor hva gjelder å samle flest insekter eller være lengst mulig under vann.

På en smart måte viser forfatteren forskjellen på jentene gjennom synet deres på foreldregenerasjonen. Mens Hanna forteller alt til de voksne, har de andre hemmeligheter og lyver for dem. Tittelen på boka spiller på dette. Hanna må lære seg å holde munn!

Hovedkonflikten involverer en kjekk gutt, en kjøretur og hunden Ramp. Den tilfører ikke noe nytt til temaet, og det er vanskelig å tro at dette er vendepunktet i vennskapet til jentene. Her savner jeg en tydelig spenningskurve. Boka har dessuten mange tegninger der naturen dominerer perspektivet, uten at jeg ser hensikten med dem. Er de der for å vise hvor ubetydelige og forgjengelige problemene til hovedpersonene er? Eller er de kanskje lagt inn for å gi tegneren Winsnes variasjon og utfordringer?

Maur i ulike formasjoner markerer nytt kapittel og gir en herlig prikkende og sommerlig uro til fortellingen. Den hadde trengt en oppstrammende spenningskurve, og kunne fremdeles vært poetisk i stilen.

Uansett er «Hysj» en solid debut som tar alle følelsene i før-ungdomstiden på alvor.

Anmeldt av: Kristine Isaksen