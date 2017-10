Bokanmeldelse: Lars Petter Sveen: «Fem stjerner. Bok 1»

En dyktig forfatter finner et sterkt og høyaktuelt stoff. Likevel blir resultatet underlig sprikende litterært.

Lars Petter Sveen fikk for alvor sitt gjennombrudd som forfatter med «Guds barn» (2014), der han grep tilbake til fortellinger fra Palestina på Jesus’ tid, og klarte å skape vedkommende moderne litteratur ut av det.

Les anmeldelsen av «Guds barn»: Fantastisk!

Nå har han flyttet historien han vil fortelle til vår egen tid:

Fem unge somaliere er på flukt til Libya for derfra å nå det forjettede land Italia. Det er med andre ord midt i en av vår tids store kriser vi befinner oss, og båtflyktningenes skjebne inneholder da også skjebner og dramatikk som utvilsomt bør kunne fungere som forelegg for engasjerende skjønnlitteratur.

Fått med deg? Ketil Bjørnstad hudfletter Dagblad-anmelder i ny roman

Roman Forfatter: Lars Petter Sveen: Tittel: «Fem stjerner. Bok 1» Sider: 255 Pris: 379,- Aschehoug Terning 4

Lars Petter Sveen kan skrive, ingen tvil om det: På sitt beste har denne boken de samme kvalitetene som «Guds barn»: Et korthogd men samtidig høyspent språk som skildrer menneskelige følelser og tanker på en tidløst aktuell måte.

De fem ungdommene heter Aisha, Aaliyah, Isir, Khadar og Said. De tre første er jenter, og Aisha og Said er fetter og kusine. Det er kanskje Aishas skjebne som gjør sterkest inntrykk. Søskenbarna blir tatt til fange av al-Shabaab, og mens Said skal bli soldat, blir Aisha kommandanten Morhodes’ tredje kone.

Fått med deg? Jo Nesbø ba om å bli fjernet som «Snømannen»-produsent

Skildringene av voldtektene, mishandlingen og de stadige redslene Aisha blir utsatt for er rystende litteratur. Men på et tidspunkt vil skjebnen at Said blir tatt til fange av regjeringssoldatene, og deretter leder dem til Morhodes’ leir. Slik blir søskenbarna gjenforent, og den lange flukten til Libya kan starte.

Det er nå historien mer og mer blir en fabel, med rike assosiasjoner til folklore og eventyr, side om side med særdeles realistiske beskrivelser av hvilke påkjenninger flyktende ungdommer utsettes for i en gjennomført brutal virkelighet. Det er i og for seg ingen ting i veien for å blande sjangergrep på den måten for å skape maksimal litterær effekt.

Lest? Eirik Jensen-boken slaktes: Beskriver Cappelen som Gollum

Men det blir mest av alt underlig når forfatteren gang på gang legger oppstyltede, utpreget litterære og til dels overspente replikker i munnen på de unge hovedkarakterene sine. Da blir spriket mellom det realistiske og det høylitterære så påtrengende at det skurrer alvorlig hos leseren.

Bokens undertittel signaliserer at det vil bli flere bind i historien om de fem unge somalierne. La oss håpe at forfatteren har funnet et sikrere grep på fortellingen når den tid kommer.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk